Duże wyłączenia prądu na Mazowszu. Od czwartku wiele miejsc bez zasilania nawet przez kilka godzin

7 października 2026 16:13 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Mieszkańcy wielu miejscowości na Mazowszu muszą przygotować się na planowane przerwy w dostawie energii elektrycznej. W czwartek, 8 października, zasilanie będzie wyłączane m.in. w rejonie Piaseczna, Konstancina-Jeziorny, Płocka, Gąbina i Sannik. W części miejsc przerwa potrwa nawet sześć godzin.

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Linie energetyczne i napis Uwaga. Artykuł ostrzega mieszkańców przed wyłączeniami prądu. Fot. Warszawa w Pigułce
Linie energetyczne i napis Uwaga. Artykuł ostrzega mieszkańców przed wyłączeniami prądu. Fot. Warszawa w Pigułce

To nie są awarie, lecz wcześniej zaplanowane prace przy sieci energetycznej. Harmonogram może jeszcze ulec zmianie, dlatego przed rozpoczęciem prac warto ponownie sprawdzić komunikaty swojego operatora.

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Wyłączenia prądu w czwartek 8 października

Dużo prac zaplanowano w powiecie piaseczyńskim. W Złotokłosie prądu ma nie być od godz. 9:00 do 11:00. Wyłączenia obejmą ulice Traugutta, Piotra Skargi, Polną, Kilińskiego, Świętego Stanisława Kostki, 3 Maja, Wiosenną, Wawelską i Runowską. Piaseczno News

Od 9:00 do 13:00 przerwy zaplanowano również w Garbatce przy ulicach Postępu i Szerokiej, w Jazgarzewie przy Błękitnej, a także w Lininie, Magdalence przy Jałowcowej oraz Wincentowie. Piaseczno News

Od 9:30 do 12:30 zasilania może zabraknąć w Gabryelinie przy Dworcowej, Konstancinie-Jeziornie przy ul. Literatów oraz Piasecznie przy ul. Urbanistów. Piaseczno News

Płock i okolice również na liście

Kolejne wyłączenia dotyczą północno-zachodniej części województwa.

W Płocku przy ul. Zalesie 51, 57, 60, 64 i 66 przerwa została zaplanowana na czwartek w godz. 9:00–13:00. Portal Płock – numer 1 w Płocku!

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W gminie Słupno, w Mijakowie pod numerami 13 i 15, energii ma nie być od 9:15 do 14:00.

W gminie Stara Biała wyłączenia obejmą Bronowo-Zalesie, m.in. numery 57, 61/B, 63, 63A, 64B, 65, 65/A, 66 i 66A — od 9:00 do 13:00. W Białej oraz części Starej Białej prace mają potrwać od 8:45 do 14:00. Portal Płock – numer 1 w Płocku!

Nawet sześć godzin bez energii

W Sannikach przy ul. Topolowej zasilanie ma zostać wyłączone od 8:00 do 14:00. To oznacza nawet sześciogodzinną przerwę. Portal Płock – numer 1 w Płocku!

Duże prace zaplanowano również w Gąbinie. Przy ulicach Mickiewicza, Jana Pawła II, Norwida, Sienkiewicza i Słowackiego przerwa przewidziana jest od 8:30 do 10:00.

Inna część Gąbina, obejmująca m.in. ulice Koszelewską, Nowy Rynek, Rogatki Gostynińskie, Rogatki Żychlińskie i Wspólną, ma pozostać bez zasilania od 8:00 do 10:30. Portal Płock – numer 1 w Płocku!

W piątek kolejna fala wyłączeń

Na tym prace się nie kończą. W piątek, 9 października, od godz. 9:00 do 13:00 planowane są wyłączenia m.in. w Józefosławiu. Na liście znajdują się ulice Wenus, Jutrzenki, Dźwiękowa, Zorzy Polarnej, Julianowska i Alaski.

Przerwy obejmą również Julianów — ulice Nadziei i Julianowską — oraz Władysławów, m.in. ulice Leśnej Brzozy, Jabłonki, Wojska Polskiego, Błękitną i Leśnych Ptaków. Piaseczno News

W rejonie Płocka w piątek prace zaplanowano także m.in. w Siecieniu, Brudzeniu Dużym i Więcławicach. Portal Płock – numer 1 w Płocku!

Warto przygotować się wcześniej

Przy kilkugodzinnej przerwie warto wcześniej naładować telefony i powerbanki oraz pamiętać, że brak energii może oznaczać również problemy z domowym internetem, bramą garażową czy niektórymi systemami ogrzewania.

Operatorzy zaznaczają, że harmonogram planowanych prac może się zmieniać. Dlatego mieszkańcy powinni przed wyłączeniem ponownie sprawdzić aktualne informacje dotyczące swojego adresu.

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