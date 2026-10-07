Duże wyłączenia prądu na Mazowszu. Od czwartku wiele miejsc bez zasilania nawet przez kilka godzin
Mieszkańcy wielu miejscowości na Mazowszu muszą przygotować się na planowane przerwy w dostawie energii elektrycznej. W czwartek, 8 października, zasilanie będzie wyłączane m.in. w rejonie Piaseczna, Konstancina-Jeziorny, Płocka, Gąbina i Sannik. W części miejsc przerwa potrwa nawet sześć godzin.
To nie są awarie, lecz wcześniej zaplanowane prace przy sieci energetycznej. Harmonogram może jeszcze ulec zmianie, dlatego przed rozpoczęciem prac warto ponownie sprawdzić komunikaty swojego operatora.
Wyłączenia prądu w czwartek 8 października
Dużo prac zaplanowano w powiecie piaseczyńskim. W Złotokłosie prądu ma nie być od godz. 9:00 do 11:00. Wyłączenia obejmą ulice Traugutta, Piotra Skargi, Polną, Kilińskiego, Świętego Stanisława Kostki, 3 Maja, Wiosenną, Wawelską i Runowską. Piaseczno News
Od 9:00 do 13:00 przerwy zaplanowano również w Garbatce przy ulicach Postępu i Szerokiej, w Jazgarzewie przy Błękitnej, a także w Lininie, Magdalence przy Jałowcowej oraz Wincentowie. Piaseczno News
Od 9:30 do 12:30 zasilania może zabraknąć w Gabryelinie przy Dworcowej, Konstancinie-Jeziornie przy ul. Literatów oraz Piasecznie przy ul. Urbanistów. Piaseczno News
Płock i okolice również na liście
Kolejne wyłączenia dotyczą północno-zachodniej części województwa.
W Płocku przy ul. Zalesie 51, 57, 60, 64 i 66 przerwa została zaplanowana na czwartek w godz. 9:00–13:00. Portal Płock – numer 1 w Płocku!
W gminie Słupno, w Mijakowie pod numerami 13 i 15, energii ma nie być od 9:15 do 14:00.
W gminie Stara Biała wyłączenia obejmą Bronowo-Zalesie, m.in. numery 57, 61/B, 63, 63A, 64B, 65, 65/A, 66 i 66A — od 9:00 do 13:00. W Białej oraz części Starej Białej prace mają potrwać od 8:45 do 14:00. Portal Płock – numer 1 w Płocku!
Nawet sześć godzin bez energii
W Sannikach przy ul. Topolowej zasilanie ma zostać wyłączone od 8:00 do 14:00. To oznacza nawet sześciogodzinną przerwę. Portal Płock – numer 1 w Płocku!
Duże prace zaplanowano również w Gąbinie. Przy ulicach Mickiewicza, Jana Pawła II, Norwida, Sienkiewicza i Słowackiego przerwa przewidziana jest od 8:30 do 10:00.
Inna część Gąbina, obejmująca m.in. ulice Koszelewską, Nowy Rynek, Rogatki Gostynińskie, Rogatki Żychlińskie i Wspólną, ma pozostać bez zasilania od 8:00 do 10:30. Portal Płock – numer 1 w Płocku!
W piątek kolejna fala wyłączeń
Na tym prace się nie kończą. W piątek, 9 października, od godz. 9:00 do 13:00 planowane są wyłączenia m.in. w Józefosławiu. Na liście znajdują się ulice Wenus, Jutrzenki, Dźwiękowa, Zorzy Polarnej, Julianowska i Alaski.
Przerwy obejmą również Julianów — ulice Nadziei i Julianowską — oraz Władysławów, m.in. ulice Leśnej Brzozy, Jabłonki, Wojska Polskiego, Błękitną i Leśnych Ptaków. Piaseczno News
W rejonie Płocka w piątek prace zaplanowano także m.in. w Siecieniu, Brudzeniu Dużym i Więcławicach. Portal Płock – numer 1 w Płocku!
Warto przygotować się wcześniej
Przy kilkugodzinnej przerwie warto wcześniej naładować telefony i powerbanki oraz pamiętać, że brak energii może oznaczać również problemy z domowym internetem, bramą garażową czy niektórymi systemami ogrzewania.
Operatorzy zaznaczają, że harmonogram planowanych prac może się zmieniać. Dlatego mieszkańcy powinni przed wyłączeniem ponownie sprawdzić aktualne informacje dotyczące swojego adresu.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.