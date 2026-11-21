Nadzwyczajna sytuacja na stadionie w Radomiu. Wojewoda nagle zmienił decyzję
Ogromne zamieszanie na stadionie w Radomiu. Przed sobotnim meczem Radomiaka Radom z Wisłą Kraków wojewoda mazowiecki podjął decyzję o zamknięciu sektora gości. Powodem było celowe uszkodzenie furtki ewakuacyjnej i negatywna ocena bezpieczeństwa wydana przez policję. Władze krakowskiego klubu zagroziły, że drużyna nie wyjdzie na boisko. Ostatecznie doszło jednak do nagłego zwrotu akcji. Wojewoda cofnął decyzję, a spotkanie rozpoczęło się z 30-minutowym opóźnieniem.
Po spełnieniu warunków postawionych przez służby i wojewodę mazowieckiego Komendant Wojewódzki Policji z siedzibą w Radomiu wycofał wcześniejszą negatywną ocenę bezpieczeństwa obiektu.
W związku z tym cofnięta została również decyzja administracyjna Wojewody Mazowieckiego o zamknięciu sektora gości. Kibice przyjezdni będą mogli wejść na przeznaczoną dla nich trybunę.
⚽ Mecz rozpoczął się z 30-minutowym opóźnieniem, o godz. 20:45, kibice przyjezdni będą sukcesywnie wpuszczani na trybuny.
— Mazowiecki Urząd Wojewódzki (@MUW_RP) November 21, 2026
Do bezprecedensowego zamieszania doszło w sobotę, 21 listopada 2026 roku, przed spotkaniem 15. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Radomiak Radom miał podejmować Wisłę Kraków na stadionie przy ulicy Struga 63. Na trybunach oczekiwano również około 700 kibiców drużyny przyjezdnej. Ich udział w meczu stanął jednak pod znakiem zapytania po nocnym akcie wandalizmu.
Sytuacja rozwijała się błyskawicznie. Najpierw pojawiły się informacje o uszkodzeniu infrastruktury stadionowej, następnie wydano decyzję administracyjną o zamknięciu sektora gości. Władze Wisły zaprotestowały, a organizatorzy spotkania podjęli działania mające umożliwić rozegranie meczu z udziałem obu grup kibiców.
Nocny akt wandalizmu na stadionie w Radomiu. Uszkodzono furtkę ewakuacyjną
Powodem całego zamieszania było zdarzenie, do którego doszło w nocy poprzedzającej spotkanie. Nieznani sprawcy uszkodzili infrastrukturę sektora przeznaczonego dla kibiców przyjezdnych. Szczególnie poważnym problemem było celowe uszkodzenie furtki ewakuacyjnej prowadzącej z trybuny na płytę boiska.
Element ten ma istotne znaczenie dla bezpieczeństwa uczestników imprezy masowej. Drogi i wyjścia ewakuacyjne muszą umożliwiać sprawne opuszczenie zagrożonej części obiektu. Ich uszkodzenie może uniemożliwiać bezpieczne przyjęcie kibiców, nawet jeśli pozostała infrastruktura stadionu funkcjonuje prawidłowo.
W związku z zaistniałą sytuacją Komendant Wojewódzki Policji z siedzibą w Radomiu przedstawił negatywną ocenę bezpieczeństwa sektora. Na tej podstawie wojewoda mazowiecki wydał decyzję administracyjną o zamknięciu trybuny dla kibiców Wisły Kraków.
Wojewoda zamknął sektor gości. Około 700 kibiców miało pozostać poza stadionem
Początkowo wszystko wskazywało na to, że sobotni mecz odbędzie się wyłącznie z udziałem sympatyków gospodarzy. Decyzja wojewody uniemożliwiała wejście na wyznaczoną trybunę kibicom krakowskiego klubu.
Sytuacja wzbudziła ogromne emocje, ponieważ grupa około 700 sympatyków Wisły przyjechała już do Radomia. W praktyce oznaczało to, że pomimo przebytej drogi i przygotowań do wyjazdu nie mogliby obejrzeć spotkania ze swojego sektora.
Władze Radomiaka poinformowały o podjęciu prac naprawczych i zapewniały, że infrastruktura została przywrócona do stanu umożliwiającego bezpieczne wpuszczenie gości. Początkowo nie wystarczyło to jednak do cofnięcia decyzji administracyjnej.
Prezes Wisły zagroził bojkotem. Mecz stanął pod znakiem zapytania
Na decyzję dotyczącą sektora gości stanowczo zareagował prezes Wisły Kraków, Jarosław Królewski. W publicznych wypowiedziach krytykował sytuację, w której kilkuset kibiców jego drużyny miało zostać poza stadionem pomimo deklarowanych przez gospodarzy działań naprawczych.
Królewski domagał się zmiany decyzji. Wskazywał również, że jeżeli kibice Wisły nie zostaną wpuszczeni, spotkanie powinno zostać rozegrane bez publiczności. Następnie pojawiła się zapowiedź rozważenia nieprzystąpienia drużyny do meczu.
Oznaczało to, że zagrożony stał się nie tylko udział kibiców przyjezdnych, lecz również samo rozegranie spotkania. Sytuacja wymagała pilnych rozmów pomiędzy zainteresowanymi stronami, a do planowanego pierwszego gwizdka pozostawało coraz mniej czasu.
Ekstraklasa przesunęła rozpoczęcie spotkania. Decyzja zapadła w ostatniej chwili
Pierwotnie mecz Radomiaka Radom z Wisłą Kraków miał rozpocząć się o godzinie 20:15. W związku z trwającym zamieszaniem organizatorzy rozgrywek zdecydowali o przesunięciu pierwszego gwizdka o pół godziny.
Nową godzinę rozpoczęcia spotkania wyznaczono na 20:45. Dodatkowy czas umożliwił prowadzenie dalszych uzgodnień dotyczących bezpieczeństwa sektora gości i warunków dopuszczenia kibiców do udziału w wydarzeniu.
W tym czasie ważyły się losy decyzji wojewody. Kluczowe znaczenie miało potwierdzenie, że wymagania wskazane przez służby zostały spełnione.
Nagły zwrot akcji. Policja zmieniła ocenę, wojewoda cofnął decyzję
Ostatecznie w sobotni wieczór Mazowiecki Urząd Wojewódzki przekazał nowy komunikat. Wynikało z niego, że po spełnieniu warunków postawionych przez służby i wojewodę mazowieckiego Komendant Wojewódzki Policji z siedzibą w Radomiu wycofał wcześniejszą negatywną ocenę bezpieczeństwa obiektu.
To otworzyło drogę do cofnięcia decyzji administracyjnej dotyczącej zamknięcia sektora gości.
Wojewoda mazowiecki uchylił wcześniejsze ograniczenie, a kibice Wisły Kraków otrzymali zgodę na wejście na przeznaczoną dla nich trybunę. Mazowiecki Urząd Wojewódzki poinformował, że wpuszczanie sympatyków drużyny przyjezdnej będzie następowało sukcesywnie.
Ostatecznie spotkanie rozpoczęło się o godzinie 20:45, czyli 30 minut później, niż przewidywał pierwotny terminarz.
Kibice Wisły zaczęli wchodzić na trybuny już podczas meczu
Zmiana decyzji nie oznaczała, że wszyscy kibice przyjezdni mogli natychmiast znaleźć się na swoich miejscach. Proces wpuszczania publiczności wymagał przeprowadzenia odpowiednich czynności organizacyjnych i kontroli bezpieczeństwa.
Według relacji mediów sportowych kibice Wisły zaczęli stopniowo zapełniać sektor gości w trakcie pierwszej połowy spotkania. Tym samym wcześniejsza groźba bojkotu nie została zrealizowana, a drużyna z Krakowa przystąpiła do rywalizacji.
Ostateczne rozwiązanie pozwoliło uniknąć scenariusza, w którym mecz zostałby odwołany albo rozegrany bez udziału kibiców przyjezdnych.
Dlaczego wojewoda mógł zamknąć sektor stadionu?
Organizacja imprez masowych wiąże się z obowiązkiem zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom. Szczególne znaczenie mają odpowiednie drogi ewakuacyjne, zabezpieczenie infrastruktury i opinie właściwych służb.
Wojewoda posiada ustawowe kompetencje do podejmowania określonych działań dotyczących bezpieczeństwa imprez masowych. W przypadku stadionu w Radomiu podstawą wcześniejszej decyzji była negatywna ocena bezpieczeństwa przygotowana przez policję po stwierdzeniu uszkodzeń w sektorze gości.
Po usunięciu nieprawidłowości oraz spełnieniu warunków wskazanych przez służby możliwe stało się ponowne ocenienie sytuacji. Wycofanie negatywnej oceny przez komendanta wojewódzkiego policji umożliwiło wojewodzie cofnięcie wcześniejszego ograniczenia.
Oznacza to, że ostateczna decyzja nie polegała na zignorowaniu zagrożenia, ale została podjęta po potwierdzeniu spełnienia wymaganych warunków.
Co to oznacza dla kibiców? Sytuacja została rozwiązana
Najważniejsza informacja dla uczestników spotkania jest taka, że wcześniejszy zakaz wejścia kibiców przyjezdnych został cofnięty. Mecz Radomiaka Radom z Wisłą Kraków rozpoczął się o godzinie 20:45, a sympatycy krakowskiej drużyny mogli stopniowo zajmować miejsca na swojej trybunie.
Wydarzenia pokazały jednak, jak poważne konsekwencje może mieć uszkodzenie infrastruktury odpowiedzialnej za bezpieczeństwo uczestników imprezy masowej. Jeden akt wandalizmu doprowadził do zamknięcia sektora, protestów władz klubu i przesunięcia rozpoczęcia ligowego spotkania.
Na tym etapie nie należy przypisywać odpowiedzialności za nocne zniszczenia konkretnej grupie kibiców bez ustalenia sprawców. Z dostępnych informacji wynika, że do uszkodzenia doszło wskutek celowego działania nieznanych osób.
Ostatecznie wojewoda mazowiecki cofnął decyzję o zamknięciu sektora gości po zmianie oceny bezpieczeństwa przez policję. Mecz rozpoczął się z półgodzinnym opóźnieniem, a kibice Wisły Kraków uzyskali zgodę na wejście na stadion.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.