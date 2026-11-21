Zostawiasz samochód pod blokiem? Możesz dostać mandat. Jeden szczegół zmienia wszystko
Zimą wielu kierowców popełnia ten sam błąd. Uruchamiają samochód, włączają ogrzewanie, a następnie wychodzą odśnieżyć szyby albo wracają na kilka minut do mieszkania. Tymczasem przepisy przewidują osobne sankcje za oddalenie się od pojazdu z pracującym silnikiem, pozostawienie silnika włączonego podczas postoju oraz powodowanie nadmiernego hałasu lub emisji spalin. Mandaty mogą wynosić odpowiednio 50 zł, 100 zł i do 300 zł. A jeśli kierowca wyjedzie na drogę z nieodśnieżonym samochodem, konsekwencje mogą być znacznie poważniejsze.
Poranny mróz, zamarznięte szyby i samochód pokryty warstwą śniegu. Dla wielu mieszkańców Warszawy i innych polskich miast to codzienność w sezonie zimowym. Najprostszym rozwiązaniem wydaje się uruchomienie silnika na kilka minut, aby wnętrze pojazdu zaczęło się nagrzewać, a szyby stopniowo odmarzały. Niektórzy kierowcy zostawiają nawet pracujące auto na parkingu przed blokiem i wracają na chwilę do mieszkania po zapomniane rzeczy.
Problem polega na tym, że takie zachowanie może naruszać kilka przepisów Prawa o ruchu drogowym. Znaczenie ma przede wszystkim czas unieruchomienia pojazdu, miejsce postoju oraz to, czy kierujący oddalił się od samochodu. Oddzielnie oceniana jest sytuacja, gdy uruchomiony silnik powoduje nadmierny hałas albo emisję spalin.
Nie oznacza to jednak, że każdy kierowca, który zimą uruchomi silnik przed rozpoczęciem jazdy, automatycznie otrzyma mandat. Przepisy rozróżniają zatrzymanie i postój oraz przewidują konkretne przesłanki odpowiedzialności.
Wystarczy odejść od samochodu z pracującym silnikiem. Grozi mandat 50 zł
Art. 60 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym zabrania kierującemu oddalania się od pojazdu, gdy jego silnik pracuje. Przepis nie przewiduje minimalnego czasu, po którego upływie dopiero zaczyna obowiązywać zakaz.
Dlatego problem może pojawić się również wtedy, gdy kierowca pozostawia uruchomiony samochód jedynie na krótką chwilę. Nie trzeba czekać kilku minut, aby powstało ryzyko naruszenia tego obowiązku.
Policyjny taryfikator przewiduje za oddalenie się od pojazdu z pracującym silnikiem mandat w wysokości 50 zł.
W praktyce szczególnie ryzykowna jest sytuacja, gdy właściciel uruchamia samochód pod blokiem, a następnie wraca do mieszkania, pozostawiając go bez nadzoru. Takie zachowanie może również zwiększać ryzyko kradzieży samochodu albo jego niekontrolowanego przemieszczenia.
Warto pamiętać, że samo pozostawienie kluczyka w stacyjce lub oddalenie się od pojazdu może rodzić inne obowiązki związane z prawidłowym zabezpieczeniem samochodu przed uruchomieniem przez osobę niepowołaną.
Silnik pracuje ponad minutę? Na obszarze zabudowanym obowiązuje zakaz
Drugi przepis dotyczy pozostawiania pracującego silnika podczas postoju na obszarze zabudowanym. Zgodnie z art. 60 ust. 2 pkt 3 Prawa o ruchu drogowym kierujący nie może pozostawiać silnika włączonego podczas postoju, z ustawowym wyjątkiem dotyczącym pojazdów wykonujących czynności na drodze.
Kluczowe znaczenie ma tutaj definicja postoju. Art. 2 pkt 30 Prawa o ruchu drogowym wskazuje, że postój oznacza unieruchomienie pojazdu niewynikające z warunków lub przepisów ruchu drogowego, trwające dłużej niż jedną minutę.
Oznacza to, że kierowca stojący w korku albo oczekujący na zmianę świateł nie popełnia automatycznie wykroczenia tylko dlatego, że jego silnik pracuje. Unieruchomienie wynika wtedy z warunków ruchu drogowego.
Inaczej wygląda sytuacja na parkingu przed blokiem. Jeżeli samochód stoi tam przez kilka minut z pracującym silnikiem, a miejsce znajduje się na obszarze zabudowanym i podlega odpowiednim przepisom ruchu drogowego, kierowca może naruszyć zakaz.
Za pozostawienie pracującego silnika podczas postoju na obszarze zabudowanym taryfikator przewiduje mandat w wysokości 100 zł.
Nie należy jednak mylić tej zasady z zakazem oddalania się od pojazdu. To dwa odrębne obowiązki. Oddalenie się od samochodu z pracującym silnikiem może stanowić naruszenie nawet przed upływem jednej minuty.
Auto stoi pod oknami i hałasuje. Mandat może wynieść do 300 zł
Prawo o ruchu drogowym przewiduje również zakaz używania pojazdu w sposób powodujący uciążliwości związane z nadmierną emisją spalin do środowiska albo nadmiernym hałasem.
Podstawą jest art. 60 ust. 2 pkt 2 ustawy. Za takie naruszenie na obszarze zabudowanym taryfikator przewiduje mandat w wysokości do 300 zł.
Ma to szczególne znaczenie na osiedlach mieszkaniowych, gdzie samochody parkują bezpośrednio pod oknami mieszkań. Pracujący przez dłuższy czas silnik może być uciążliwy dla mieszkańców, szczególnie wcześnie rano albo późnym wieczorem.
Nie oznacza to jednak, że samo uruchomienie silnika zawsze stanowi nadmierną emisję spalin lub hałas w rozumieniu przepisów. Uciążliwość musi zostać oceniona w konkretnych okolicznościach.
Znaczenie może mieć stan techniczny pojazdu, sposób jego użytkowania oraz rzeczywisty charakter emisji lub hałasu. Sam fakt, że sąsiadowi przeszkadza odgłos silnika, nie przesądza automatycznie o popełnieniu wykroczenia.
Dwa mandaty za jeden postój? Tu przepisy przewidują ważne ograniczenie
Kierowcy często słyszą, że za pozostawienie samochodu z włączonym silnikiem można otrzymać jednocześnie mandat za oddalenie się od pojazdu, za postój oraz dodatkowo za spaliny. Nie należy jednak automatycznie sumować wszystkich kwot.
Art. 9 Kodeksu wykroczeń określa zasady odpowiedzialności w sytuacji, gdy jeden czyn wyczerpuje znamiona kilku wykroczeń. Co do zasady stosuje się wówczas przepis przewidujący najsurowszą karę.
Inaczej może wyglądać sytuacja, gdy kierowca popełnia kilka odrębnych czynów. Przykładowo najpierw pozostawia samochód z pracującym silnikiem na parkingu, a później rozpoczyna jazdę pojazdem z nieoczyszczonymi szybami, powodując zagrożenie bezpieczeństwa.
W takim przypadku możliwa jest ocena osobnych naruszeń. Nie oznacza to jednak, że za jeden krótki postój każdy kierowca automatycznie otrzyma kilka mandatów.
Ostateczna kwalifikacja zależy od ustalonego przebiegu zdarzenia i właściwych przepisów.
Odśnieżasz samochód z włączonym silnikiem? Policja zaleca inną kolejność
Policja przypomina, że przed rozpoczęciem jazdy kierowca powinien odpowiednio przygotować samochód do zimowych warunków. Obejmuje to usunięcie śniegu i lodu z szyb, lusterek, reflektorów oraz innych elementów mających wpływ na bezpieczeństwo.
Najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest oczyszczenie pojazdu przed rozpoczęciem jazdy, bez pozostawiania pracującego silnika podczas postoju.
Warto zacząć od usunięcia śniegu z dachu i górnych części samochodu, aby podczas dalszego odśnieżania nie spadał ponownie na oczyszczone szyby. Następnie należy zadbać o odpowiednią widoczność przez wszystkie wymagane szyby, lusterka oraz o czystość reflektorów i tablic rejestracyjnych.
Jeżeli szyby są zamarznięte, można użyć odpowiedniej skrobaczki albo preparatu do odmrażania. Nie należy polewać zamarzniętej szyby wrzątkiem, ponieważ gwałtowna zmiana temperatury może doprowadzić do jej uszkodzenia.
Dopiero po przygotowaniu samochodu do bezpiecznej jazdy należy rozpocząć podróż.
Jazda z małym otworem w zamarzniętej szybie. Kara może być znacznie wyższa
Znacznie poważniejsze konsekwencje mogą grozić kierowcom, którzy wyjeżdżają na drogę nieodśnieżonym samochodem. Niektórzy oczyszczają jedynie niewielki fragment przedniej szyby, licząc na to, że pozostały lód stopnieje podczas jazdy.
Takie zachowanie może poważnie ograniczyć pole widzenia i utrudnić dostrzeżenie pieszych, rowerzystów oraz innych uczestników ruchu.
Policja Mazowiecka w komunikacie z 28 stycznia 2026 roku przypomniała, że art. 66 Prawa o ruchu drogowym wymaga utrzymywania pojazdu w stanie zapewniającym bezpieczeństwo. Kierujący musi mieć odpowiednią widoczność, a pojazd nie może zagrażać innym uczestnikom ruchu.
Funkcjonariusze wskazali, że za nieprawidłowo przygotowany do jazdy samochód, w zależności od rodzaju naruszenia, kierowca może otrzymać mandat nawet do 3000 zł.
Nie jest to jednak jedna stała kara za każdy nieodśnieżony pojazd. Wysokość mandatu zależy od konkretnego naruszenia przepisów i okoliczności zdarzenia.
Śnieg na dachu może uderzyć w inny samochód
Obowiązek przygotowania pojazdu do jazdy nie ogranicza się do przedniej szyby. Kierowca powinien usunąć również śnieg i lód, które podczas jazdy mogłyby spaść na drogę albo uderzyć w inne pojazdy.
Policja zwraca szczególną uwagę na bryły śniegu i lodu znajdujące się na dachach samochodów. Podczas hamowania lub przy większej prędkości mogą się oderwać, ograniczając widoczność kierującego albo stwarzając zagrożenie dla osób jadących z tyłu.
Szczególnie niebezpieczne mogą być ciężkie fragmenty lodu, które wypadną z pojazdu i uszkodzą szybę innego samochodu.
Jeżeli w wyniku zaniedbania dojdzie do kolizji lub wypadku, konsekwencje mogą być znacznie poważniejsze niż mandat za nieprawidłowe przygotowanie auta do jazdy. W określonych sytuacjach pojawia się również odpowiedzialność za spowodowane szkody.
Nieodśnieżone światła i tablice rejestracyjne. To osobne obowiązki
Podczas odśnieżania samochodu warto również sprawdzić reflektory, światła tylne i tablice rejestracyjne. Gruba warstwa śniegu może ograniczyć widoczność świateł, a zasypana tablica może stać się nieczytelna.
Prawo o ruchu drogowym zabrania zakrywania świateł oraz urządzeń sygnalizacyjnych pojazdu. Nakłada również na kierującego obowiązek utrzymywania tablic rejestracyjnych w należytym stanie i zapewnienia ich czytelności.
W przypadku tablic rejestracyjnych taryfikator przewiduje między innymi mandat 100 zł za niedopełnienie obowiązku utrzymania ich czytelności. Inaczej oceniane są sytuacje celowego zakrywania tablic.
Dlatego nawet jeśli przednia szyba została dokładnie oczyszczona, kierowca powinien sprawdzić również pozostałe elementy pojazdu. Przygotowanie samochodu do zimowej jazdy nie kończy się na usunięciu szronu z miejsca bezpośrednio przed kierownicą.
Czy straż miejska może ukarać kierowcę pod blokiem?
Na terenie osiedli mieszkaniowych kontrole związane z ruchem drogowym mogą prowadzić właściwe służby, w granicach swoich ustawowych uprawnień. Dotyczy to między innymi Policji oraz straży gminnych i miejskich.
Nie oznacza to jednak, że każda prywatna przestrzeń parkingowa automatycznie podlega identycznym zasadom jak droga publiczna. Znaczenie ma status terenu, jego oznakowanie oraz zakres stosowania przepisów Prawa o ruchu drogowym.
Na drogach publicznych, w strefach zamieszkania i strefach ruchu obowiązują odpowiednie przepisy ruchu drogowego. Poza nimi zakres ich zastosowania jest ograniczony ustawowo, choć nadal znaczenie mają zasady dotyczące unikania zagrożenia bezpieczeństwa osób.
Dlatego przed stwierdzeniem, że kierowcy stojącemu na konkretnym osiedlowym parkingu grozi określony mandat, należy ustalić, czy dane miejsce podlega odpowiednim przepisom.
Nie ma również podstaw do twierdzenia, że w listopadzie 2026 roku rozpoczęła się jedna nowa, ogólnopolska akcja mandatowa dotycząca wszystkich kierowców rozgrzewających samochody pod blokami. Opisywane obowiązki wynikają z przepisów, które już obowiązują.
Sąsiad zgłasza samochód z pracującym silnikiem. Czy wystarczy telefon do straży miejskiej?
Mieszkańcy osiedli mogą zgłaszać właściwym służbom sytuacje, które ich zdaniem stanowią naruszenie przepisów. Dotyczy to również pojazdów pozostawianych na dłuższy czas z pracującym silnikiem w miejscach objętych odpowiednimi regulacjami.
Samo zgłoszenie sąsiada nie przesądza jednak o nałożeniu mandatu. Funkcjonariusze muszą ocenić okoliczności i ustalić, czy doszło do wykroczenia.
Znaczenie może mieć czas postoju, położenie pojazdu, status drogi oraz to, czy kierujący oddalił się od samochodu. W przypadku zarzutu nadmiernej emisji spalin albo hałasu konieczna jest również ocena przesłanek właściwego przepisu.
Dlatego nie należy zakładać, że każde zgłoszenie pojazdu pracującego pod oknami automatycznie zakończy się mandatem.
Co to oznacza dla Ciebie? Sprawdź te zasady przed zimowym porankiem
Jeżeli zostawiasz samochód na parkingu pod blokiem, nie uruchamiaj go na kilka minut tylko po to, aby nagrzać wnętrze przed wyjazdem. Na obszarze zabudowanym pozostawianie pracującego silnika podczas postoju może stanowić wykroczenie.
Nie oddalaj się również od pojazdu z pracującym silnikiem. Dotyczy to także sytuacji, gdy zamierzasz jedynie wrócić po zapomniany telefon, dokumenty albo torbę.
Zanim rozpoczniesz jazdę, oczyść samochód ze śniegu i lodu. Zadbaj o przednią oraz pozostałe szyby potrzebne do bezpiecznej obserwacji drogi, lusterka, reflektory, tablice rejestracyjne i dach.
Jeżeli auto jest mocno oblodzone, zarezerwuj dodatkowy czas na jego przygotowanie. Kilka minut poświęconych na odśnieżenie może zapobiec niebezpiecznej sytuacji, a także ograniczyć ryzyko mandatu.
Warto również pamiętać, że nie każda sytuacja związana z pracującym silnikiem jest wykroczeniem. Stanie w korku, oczekiwanie na światłach i inne przypadki unieruchomienia wynikające z warunków ruchu należy odróżnić od postoju na parkingu.
Warszawa i Mazowsze. Zimowe przepisy obowiązują również na osiedlach
Opisane zasady mają znaczenie dla kierowców w całej Polsce, w tym mieszkańców Warszawy i Mazowsza. Szczególnie często problem pojawia się na parkingach osiedlowych, gdzie samochody stoją bezpośrednio pod oknami mieszkań.
Na dużych osiedlach, między innymi na Białołęce, Ursynowie, Pradze-Południe czy w Wawrze, kierowcy korzystają zarówno z dróg publicznych, jak i z parkingów położonych na terenach zarządzanych przez spółdzielnie oraz wspólnoty mieszkaniowe.
Przed oceną konkretnej sytuacji trzeba ustalić status danego miejsca. Nie oznacza to jednak, że na prywatnym parkingu można całkowicie ignorować bezpieczeństwo, hałas i obowiązki wynikające z innych przepisów.
Najlepszym rozwiązaniem pozostaje właściwe przygotowanie pojazdu do jazdy oraz unikanie niepotrzebnej pracy silnika na postoju.
Jeden zimowy nawyk może skończyć się kilkoma problemami
Rozgrzewanie samochodu na parkingu przy pracującym silniku może wydawać się wygodnym rozwiązaniem, szczególnie podczas silnych mrozów. Jednak Prawo o ruchu drogowym przewiduje konkretne ograniczenia.
Za oddalenie się od pojazdu z pracującym silnikiem taryfikator przewiduje 50 zł mandatu. Za pozostawienie włączonego silnika podczas postoju na obszarze zabudowanym przewidziano 100 zł, a za powodowanie nadmiernego hałasu lub emisji spalin do 300 zł.
Nie oznacza to automatycznego sumowania tych kwot za jedno zachowanie. Zasady zbiegu wykroczeń wynikają z Kodeksu wykroczeń i wymagają oceny konkretnej sytuacji.
Jeżeli jednak kierowca dodatkowo wyjedzie nieodśnieżonym samochodem, może narazić się na odrębną odpowiedzialność za naruszenie zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Najważniejsze: przed zimową podróżą najpierw oczyść samochód, a dopiero potem uruchom silnik i rozpocznij jazdę. Nie zostawiaj pracującego pojazdu bez nadzoru i nie traktuj osiedlowego parkingu jako miejsca, w którym można przez kilka minut bez ograniczeń rozgrzewać auto.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.