Dwa auta i autobus zderzyły się w Warszawie. Kierowcy stoją w korku
Poważne utrudnienia w Alejach Jerozolimskich w Warszawie. Około godz. 13.30 doszło tam do zderzenia dwóch samochodów osobowych z autobusem komunikacji miejskiej. Według informacji straży pożarnej trzy osoby zostały poszkodowane. Na miejscu pracują strażacy, policjanci oraz zespoły ratownictwa medycznego. Największe utrudnienia występują na jezdni w kierunku centrum, ale zwalniają również kierowcy jadący w stronę wyjazdu z Warszawy.
Zderzenie na granicy Ochoty i Włoch
Do zdarzenia doszło w Alejach Jerozolimskich, w rejonie wiaduktu nad torami kolejowymi, na granicy Ochoty i Włoch.
Według przekazanych informacji w kolizji uczestniczyły dwa samochody osobowe oraz autobus komunikacji miejskiej.
Służby otrzymały zgłoszenie około godz. 13.30.
Na miejsce skierowano straż pożarną, policję i pogotowie ratunkowe.
Trzy osoby zostały poszkodowane
Jak przekazał starszy aspirant Paweł Sorokosz z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, w zdarzeniu ucierpiały trzy osoby.
Jednej z nich pomocy udziela zespół ratownictwa medycznego. Dwie kolejne osoby zostały zaopatrzone przez strażaków.
Na ten moment nie ma informacji o ofiarach śmiertelnych.
Duży korek w kierunku centrum
Zderzenie spowodowało poważne utrudnienia na jednej z najważniejszych arterii wjazdowych do centrum Warszawy.
Największy zator tworzy się na jezdni prowadzącej w stronę centrum. Kierowcy muszą jednak zwalniać również w przeciwnym kierunku.
W tej części miasta ruch jest dodatkowo utrudniony przez dużą liczbę pojazdów oraz prowadzone działania służb.
Autobusy skierowane na objazdy
Utrudnienia dotyczą również pasażerów komunikacji miejskiej.
Według informacji Zarządu Transportu Miejskiego na trasy objazdowe skierowano autobusy linii:
127, 178, 187, 191, 517, 717 i 817.
To linie, które normalnie kursują przez rejon Alej Jerozolimskich i przystanków w pobliżu WKD oraz Ronda Zesłańców Syberyjskich. Aktualne rozkłady potwierdzają, że właśnie te linie obsługują ten fragment miasta.
Sytuacja może się dynamicznie zmieniać
Na miejscu nadal pracują służby, dlatego organizacja ruchu może być zmieniana w zależności od postępu działań.
Kierowcy powinni omijać Aleje Jerozolimskie w rejonie wiaduktu i korzystać z alternatywnych tras.
Pasażerowie komunikacji miejskiej powinni natomiast sprawdzać bieżące komunikaty Warszawskiego Transportu Publicznego, ponieważ możliwe są dalsze objazdy, opóźnienia i czasowe zmiany tras. Warszawa 19115 wskazuje, że bieżące zmiany w komunikacji publikowane są właśnie przez WTP.
Co wiadomo na ten moment?
- Zdarzenie miało miejsce około godz. 13.30.
- W kolizji uczestniczyły dwa samochody osobowe i autobus miejski.
- Poszkodowane zostały trzy osoby.
- Na miejscu działają straż pożarna, policja i ratownicy medyczni.
- Największe utrudnienia występują w kierunku centrum, a część autobusów kursuje objazdami.
- Dokładne przyczyny zdarzenia będą ustalane przez policję.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.