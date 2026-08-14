Dwa dni z zamkniętymi sklepami. 15 i 16 sierpnia 2026 zakupy zrobisz tylko w wybranych miejscach
Przed nami weekend, podczas którego większość dużych sklepów będzie zamknięta zarówno w sobotę, jak i w niedzielę. 15 sierpnia przypada ustawowe święto, natomiast 16 sierpnia jest niedzielą objętą ograniczeniami w handlu. Jeśli planujemy większe zakupy, warto zrobić je jeszcze w piątek. Są jednak wyjątki i w weekend nie wszystkie drzwi sklepów pozostaną zamknięte.
15 sierpnia 2026 sklepy będą zamknięte
W sobotę 15 sierpnia obchodzimy Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. Tego samego dnia przypada również Święto Wojska Polskiego. Jest to dzień ustawowo wolny od pracy, w którym obowiązują ograniczenia dotyczące handlu.
Oznacza to, że nie zrobimy standardowych zakupów w większości supermarketów, dyskontów i galerii handlowych. Zamknięte będą co do zasady między innymi sklepy największych sieci, takich jak Biedronka czy Lidl. Nieczynna będzie również zdecydowana większość sklepów w centrach handlowych.
W Warszawie sytuacja będzie wyglądała podobnie jak w pozostałych częściach kraju. Osoby planujące większe zakupy spożywcze powinny pamiętać, że ograniczenia nie kończą się jednak w sobotę.
16 sierpnia również nie zrobimy dużych zakupów
Dzień po święcie przypada niedziela 16 sierpnia. Nie jest to niedziela handlowa.
W praktyce otrzymujemy więc dwa kolejne dni z ograniczonym dostępem do dużych sklepów. W sobotę handel ogranicza święto, a w niedzielę przepisy dotyczące ograniczenia handlu w niedziele.
Dlatego szczególnie duże kolejki mogą pojawić się w piątek 14 sierpnia. To ostatni dzień przed weekendem, w którym większość sklepów będzie działała normalnie.
Gdzie zrobimy zakupy 15 sierpnia?
Zakaz handlu nie oznacza, że zamknięte będzie absolutnie wszystko. Przepisy przewidują szereg wyjątków.
Zakupy mogą być możliwe między innymi na stacjach paliw, w wybranych aptekach oraz placówkach znajdujących się na dworcach i lotniskach.
Otwarte mogą być również niektóre piekarnie, cukiernie i lodziarnie, jeżeli spełniają warunki przewidziane w przepisach. Wyłączenia obejmują także między innymi określone placówki działające w hotelach czy punkty, w których przeważającą działalnością jest gastronomia.
Nie oznacza to jednak, że każdy punkt należący do danej kategorii będzie otwarty. Godziny pracy mogą być ustalane indywidualnie, dlatego przed wyjściem warto sprawdzić konkretną placówkę.
A co z Żabką i małymi sklepami osiedlowymi?
Część małych sklepów może działać dzięki wyjątkom przewidzianym w przepisach. Dotyczy to między innymi placówek, w których handel prowadzi osobiście przedsiębiorca będący właścicielem sklepu.
Dlatego część sklepów Żabka oraz niezależnych sklepów osiedlowych może być czynna zarówno 15, jak i 16 sierpnia. Nie należy jednak zakładać, że będzie tak w przypadku każdej placówki.
Poszczególni franczyzobiorcy mogą podejmować własne decyzje dotyczące otwarcia, a godziny pracy mogą różnić się nawet pomiędzy sklepami znajdującymi się w tej samej dzielnicy.
Stacje paliw mogą uratować sytuację
Jeżeli w trakcie weekendu zabraknie podstawowych produktów, jednym z najpewniejszych miejsc na zakupy pozostaną stacje paliw. Placówki tego rodzaju są objęte ustawowym wyjątkiem.
W wielu z nich można dziś kupić nie tylko napoje czy przekąski, ale również podstawowe produkty spożywcze, środki higieniczne i artykuły potrzebne w domu.
Trzeba jednak liczyć się z tym, że ceny części produktów mogą być wyższe niż w supermarketach i dyskontach.
Apteki także są wyjątkiem, ale sprawdź dyżur
Przepisy pozwalają również na funkcjonowanie aptek. Nie oznacza to jednak, że każda apteka będzie otwarta przez cały świąteczny weekend.
W praktyce część placówek może działać w skróconych godzinach, a inne pozostaną zamknięte. W przypadku pilnej potrzeby najlepiej wcześniej sprawdzić informacje o dyżurujących aptekach w swojej okolicy.
Sklepy na dworcach i lotniskach
Wyjątki dotyczą także określonych placówek handlowych działających na dworcach i lotniskach. To szczególnie ważna informacja dla osób podróżujących podczas długiego weekendu.
W Warszawie warto więc sprawdzać punkty działające między innymi na dworcach kolejowych oraz na lotniskach. Także tutaj nie ma jednak gwarancji, że każdy sklep będzie działał w standardowych godzinach.
Sieci przygotowują się na dwa dni ograniczonego handlu
Nietypowy układ kalendarza oznacza zwiększony ruch bezpośrednio przed weekendem. Jak informowało Polskie Radio 24, niektóre sieci zdecydowały się na wydłużenie godzin funkcjonowania części swoich placówek przed 15 sierpnia. Wśród wymienianych sieci znalazły się Biedronka i Lidl.
Przed wyjazdem na zakupy warto jednak sprawdzić godziny konkretnego sklepu. Mogą się one różnić w zależności od miasta i placówki.
Dlaczego sklepy będą zamknięte przez dwa dni?
W przypadku soboty 15 sierpnia podstawą ograniczeń jest ustawa o dniach wolnych od pracy oraz przepisy regulujące handel w święta. Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny znajduje się w katalogu dni ustawowo wolnych od pracy.
Z kolei zasady obowiązujące 16 sierpnia wynikają z ustawy z 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni. Ustawa określa zarówno generalne ograniczenie handlu, jak i katalog wyjątków pozwalających określonym placówkom prowadzić działalność.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeżeli planujesz większe zakupy na weekend, najbezpieczniej zrobić je do piątku 14 sierpnia. W sobotę 15 sierpnia większość supermarketów, dyskontów oraz sklepów w galeriach handlowych będzie zamknięta. Następnego dnia sytuacja się nie zmieni, ponieważ 16 sierpnia jest niedzielą niehandlową.
Jeżeli czegoś zabraknie, możemy szukać otwartych stacji paliw, wybranych sklepów osiedlowych i franczyzowych, aptek oraz punktów na dworcach i lotniskach. W przypadku małych sklepów warto jednak wcześniej sprawdzić godziny otwarcia konkretnej placówki.
Dla mieszkańców Warszawy i innych dużych miast najważniejsza jest więc jedna data: piątek 14 sierpnia. To ostatni dzień przed dwudniowym okresem ograniczonego handlu, dlatego właśnie wtedy w popularnych sklepach możemy spodziewać się większego ruchu.
Źródło: Polskie Radio 24, ustawa z 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy, ustawa z 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.