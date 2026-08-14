Zawaliły się stropy w zabytkowej kamienicy na Nowym Świecie. 17-latek spadł razem z gruzem
W środę, 12 sierpnia, tuż po godzinie 13:30, doszło do groźnego wypadku w zabytkowej kamienicy u zbiegu ulic Nowy Świat i Książęcej w Śródmieściu. Podczas prowadzonych tam prac remontowych zawaliły się dwa stropy – na pierwszym i drugim piętrze budynku, a ich elementy runęły na sam parter. W strefie zagrożenia przebywało w tym momencie dwóch pracowników.
Jeden z robotników spadł razem z gruzem
Jeden z pracowników, 17-letni obywatel Ukrainy, w chwili zawalenia spadł z wysokości razem z osypującym się gruzem. Na miejsce natychmiast skierowano trzy zastępy straży pożarnej wraz z dowódcą JRG 3, zespół ratownictwa medycznego oraz policję – konieczna była akcja wydobycia poszkodowanego spod gruzu. Na szczęście młody mężczyzna nie odniósł poważnych obrażeń – jak przekazał Państwowej Straży Pożarnej rzecznik komendy miejskiej, chodziło głównie o otarcia, niewymagające hospitalizacji. Mimo to, dla pewności, przewieziono go do szpitala na profilaktyczne badania. Drugi pracownik znajdujący się w rejonie zawalenia nie został ranny, a pozostali robotnicy przebywający poza bezpośrednią strefą zagrożenia zdołali bezpiecznie opuścić budynek.
Kilka godzin po wypadku sytuacja w okolicy była już opanowana – zastępy straży pożarnej zakończyły działania, a ruch samochodowy w rejonie skrzyżowania Nowego Światu i Książęcej odbywał się normalnie. Ze względów bezpieczeństwa zamknięty pozostaje jedynie chodnik bezpośrednio przylegający do uszkodzonej posesji.
Kamienica Natansona – zabytek sprzed ponad stu lat
Remontowany budynek to część zespołu kamienic znanego jako kamienica Natansona, obejmującego posesje przy Nowym Świecie 2 i Książęcej 6 wraz z oficynami i terenem – do rejestru zabytków wpisano go 9 sierpnia 2006 roku. Obecny kształt budynek zyskał około 1910 roku, gdy powstał na zamówienie Henryka Natansona, przedstawiciela znanej żydowskiej rodziny warszawskich bankierów, księgarzy i wydawców. Choć dziś kamienica traktowana jest jako jedna architektoniczna całość, w rzeczywistości powstała jako dwie osobno wznoszone części – projekt wykonał duet architektów W. Heppen i J.N. Czerwiński, łącząc w jednej bryle elementy neoklasycyzmu i secesji.
Przed wojną budynek należał do jednych z najbardziej reprezentacyjnych przy placu Trzech Krzyży – mieściły się w nim luksusowe apartamenty oraz eleganckie sklepy, w tym jubiler i galeria sztuki. Kamienica została uszkodzona podczas II wojny światowej, ale stosunkowo szybko ją odbudowano – przy okazji jednego z powojennych remontów straciła jednak znaczną część swojego pierwotnego, wyjątkowego wystroju. Wcześniej budynek przez lata należał do spółki AFI Europe, która nabyła go od Warszawskiego Przedsiębiorstwa Geodezyjnego w 2019 roku, a w czerwcu tego roku, wraz z pozwoleniami i projektami budowlanymi, trafił w ręce spółki Myoni Group. Nowy właściciel zdecydował się odrestaurować przedwojenną zabudowę, w tym jej wnętrza, zamiast ograniczyć się do zachowania samej, historycznej elewacji – w planach jest stworzenie lokali usługowych na parterze i antresoli oraz luksusowych apartamentów o metrażu od 28 do niemal 90 metrów kwadratowych na wyższych kondygnacjach. Kamienica w chwili wypadku była niezamieszkana.
Konserwator zabytków: uszkodzenie związane z pracami modernizacyjnymi
Dzień po zdarzeniu Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków dokonał oględzin całego zespołu kamienic. Jak przekazał w oficjalnym komunikacie, kamienica jest obecnie w trakcie kompleksowych prac modernizacyjnych, a uszkodzenie stropów było związane właśnie z pracami prowadzonymi wewnątrz budynku – uszkodzone elementy konstrukcyjne zostaną wymienione. Podczas oględzin, w uzgodnieniu z konstruktorem oraz Powiatowym Inspektoratem Nadzoru Budowlanego, ustalono zakres niezbędnych prac zabezpieczających. Konserwator zaznaczył, że inwestor pozostaje w stałym kontakcie z urzędem i na bieżąco informuje o podejmowanych działaniach, a kolejne ustalenia dotyczące stanu technicznego budynku i przebiegu prac zabezpieczających mają zostać podane w najbliższym czasie.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.