Tłumy szturmują Lidla przed długim weekendem. Sklep otworzył dodatkowe kasy, kolejki są gigantyczne
Warszawiacy ruszyli na zakupy przed dwoma dniami z zamkniętymi dużymi sklepami. Byliśmy w piątek 14 sierpnia w jednym z warszawskich Lidli. Chociaż jest dopiero wczesne popołudnie, przy kasach ustawiają się ogromne kolejki. Sklep uruchomił dodatkowe stanowiska, a klientów cały czas przybywa.
Ogromny ruch w warszawskim Lidlu. Klienci robią zapasy
Piątek przed długim weekendem przyniósł wzmożony ruch w sklepach. W jednym z warszawskich Lidli, który odwiedziliśmy we wczesnych godzinach popołudniowych, kolejki do kas były już bardzo duże.
Klienci przychodzą po większe zakupy. W koszykach widać produkty potrzebne na cały weekend. Sklep zareagował na rosnący ruch i uruchomił dodatkowe kasy, aby przyspieszyć obsługę.
Mimo tego przed stanowiskami kasowymi nadal ustawia się wielu klientów. Sytuacja może być związana z wyjątkowym układem kalendarza. Przed nami dwa kolejne dni, podczas których możliwości zrobienia dużych zakupów będą mocno ograniczone.
Jutro Lidl będzie zamknięty
W sobotę 15 sierpnia przypada Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny oraz Święto Wojska Polskiego. Jest to dzień ustawowo wolny od pracy. Większość dużych sklepów, w tym placówki popularnych sieci handlowych, będzie zamknięta.
To jednak nie koniec. Dzień później przypada niedziela 16 sierpnia, która nie jest niedzielą handlową. W efekcie dla wielu klientów piątek jest ostatnią okazją do zrobienia większych zakupów przed dwudniową przerwą.
Kolejki mogą być jeszcze większe wieczorem
To, co obserwujemy już we wczesnych godzinach popołudniowych, może być dopiero początkiem największego ruchu. Po zakończeniu pracy kolejni mieszkańcy Warszawy mogą ruszyć po zakupy na weekend.
Jeżeli ktoś planuje dzisiaj wizytę w Lidlu, Biedronce lub innym dużym sklepie, powinien liczyć się z większą liczbą klientów i dłuższym oczekiwaniem przy kasach.
Niektóre sieci przygotowały się na zwiększone zainteresowanie zakupami przed świątecznym weekendem, między innymi poprzez wydłużenie godzin funkcjonowania wybranych placówek. Przed wyjazdem warto sprawdzić godziny konkretnego sklepu.
Przez dwa dni duże zakupy będą utrudnione
Nie oznacza to, że 15 i 16 sierpnia nie będzie można kupić absolutnie niczego. Przepisy przewidują wyjątki od ograniczeń w handlu.
Czynne mogą być między innymi stacje paliw, wybrane apteki, niektóre małe sklepy prowadzone osobiście przez właścicieli oraz określone punkty na dworcach i lotniskach. Otwarte mogą być także niektóre sklepy franczyzowe, ale decyzje i godziny działania zależą od konkretnej placówki.
Nie zastąpi to jednak dla wielu rodzin normalnych zakupów w supermarkecie. To właśnie perspektywa dwóch kolejnych dni z ograniczonym handlem może tłumaczyć dzisiejszy zwiększony ruch.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeżeli większe zakupy na weekend są jeszcze przed Tobą, przygotuj się dzisiaj na kolejki. Nasza obserwacja jednego z warszawskich Lidli pokazuje, że duży ruch rozpoczął się już we wczesnych godzinach popołudniowych, a sklep musiał uruchomić dodatkowe kasy.
W sobotę 15 sierpnia większość dużych sklepów będzie zamknięta z powodu święta. W niedzielę 16 sierpnia również obowiązują ograniczenia w handlu. Kolejna możliwość zrobienia standardowych zakupów w większości supermarketów pojawi się więc dopiero w poniedziałek 17 sierpnia.
Jeżeli nie chcesz spędzić części piątkowego popołudnia w kolejce, sprawdź godziny działania sklepów w swojej okolicy i rozważ zakupy poza godzinami największego ruchu.
Źródło: obserwacje własne Warszawy w Pigułce, stan na 14 sierpnia 2026 roku.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.