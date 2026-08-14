Gigantyczne utrudnienia w centrum Warszawy. Ewakuowano tysiące osób, autobusy skierowane na objazdy

14 sierpnia 2026 16:04 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Poważne utrudnienia w centrum Warszawy. W rejonie ulic Grzybowskiej i Żelaznej trwała akcja związana z odnalezieniem niewybuchów. Ze względów bezpieczeństwa ewakuowano osiem budynków, czyli około 4 tys. osób. Zamknięcie części ulic uderzyło również w komunikację miejską. Autobusy linii 106 i 157 zostały skierowane na trasy objazdowe.

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Fot. Warszawa w Pigułce

Niewybuchy w samym centrum Warszawy. Ewakuacja około 4 tys. osób

Niebezpieczne znalezisko odkryto podczas robót prowadzonych w rejonie skrzyżowania Grzybowskiej i Żelaznej. Pierwsze zgłoszenie służby otrzymały w czwartek 13 sierpnia o godz. 15:14. Na miejsce skierowano policję i patrol saperski.

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Początkowo informowano o czterech niewybuchach, prawdopodobnie pociskach artyleryjskich z okresu II wojny światowej. W piątek pojawiła się jednak informacja, że odnalezionych przedmiotów jest więcej. Saperzy sukcesywnie je zabezpieczali.

Skala zagrożenia była na tyle duża, że podjęto decyzję o ewakuacji ośmiu budynków. Łącznie chodziło o około 4 tys. osób. Wyznaczona strefa bezpieczeństwa obejmowała około 400 metrów wokół miejsca prowadzonych działań.

Autobusy 106 i 157 na objazdach

Akcja służb przełożyła się bezpośrednio na funkcjonowanie Warszawskiego Transportu Publicznego. Zgodnie z komunikatem WTP, w związku z działaniami w rejonie ulic Żelaznej i Grzybowskiej wystąpiły utrudnienia w kursowaniu autobusów linii 106 i 157.

Autobusy zostały skierowane na objazdy. Linia 106 w zależności od kierunku korzysta między innymi z Grzybowskiej, al. Jana Pawła II, Prostej, al. Solidarności i Towarowej. Linia 157 została skierowana w obu kierunkach przez Al. Jerozolimskie, Towarową, Okopową, Leszno, al. Solidarności i Żelazną.

Pasażerowie korzystający z komunikacji miejskiej w tej części Warszawy powinni sprawdzać aktualne komunikaty przed wyjściem z domu.

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To nie koniec utrudnień w Warszawie

Sytuację komplikuje dodatkowo zbliżające się Święto Wojska Polskiego. Od piątku 14 sierpnia od godz. 16:00 do soboty 15 sierpnia do godz. 16:00 wprowadzane są kolejne duże zmiany w organizacji ruchu związane z obchodami i defiladą. Zamykane będą fragmenty Wisłostrady i ulic poprzecznych, a na objazdy trafi wiele kolejnych linii autobusowych.

Oznacza to, że piątkowe popołudnie może być wyjątkowo trudne dla kierowców i pasażerów komunikacji miejskiej. Na utrudnienia związane z akcją przy Grzybowskiej i Żelaznej nakładają się przygotowania do sobotnich uroczystości.

Akcja saperów zakończona przed godz. 15

Jest też dobra wiadomość. Według najnowszej aktualizacji TVN Warszawa przed godz. 15 w piątek akcja saperów przy Grzybowskiej została zakończona.

Nie oznacza to jednak natychmiastowego powrotu całej komunikacji do normalnego funkcjonowania. Przy tak dużej operacji przywracanie ruchu i regularnych tras może następować stopniowo. Dodatkowo od godz. 16 zaczną obowiązywać zmiany związane z obchodami Święta Wojska Polskiego.

Co to oznacza dla Ciebie?

Jeżeli w piątek 14 sierpnia planujesz podróż przez centrum Warszawy, sprawdź trasę bezpośrednio przed wyjazdem. Szczególną uwagę powinni zachować pasażerowie linii 106 i 157 oraz osoby poruszające się w rejonie Grzybowskiej, Żelaznej i Towarowej.

Kierowcy muszą natomiast przygotować się na kolejne ograniczenia. Od godz. 16 zaczną obowiązywać duże zmiany związane z obchodami Święta Wojska Polskiego. Zamknięcia obejmą między innymi Wisłostradę, a część autobusów zostanie skierowana na objazdy.

W centrum Warszawy sytuacja komunikacyjna może więc zmieniać się bardzo szybko. Przed wyjazdem warto sprawdzić bieżące komunikaty WTP.

Źródła: Warszawski Transport Publiczny, TVN Warszawa, TVN24, Komenda Stołeczna Policji.

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