Gigantyczne utrudnienia w centrum Warszawy. Ewakuowano tysiące osób, autobusy skierowane na objazdy
Poważne utrudnienia w centrum Warszawy. W rejonie ulic Grzybowskiej i Żelaznej trwała akcja związana z odnalezieniem niewybuchów. Ze względów bezpieczeństwa ewakuowano osiem budynków, czyli około 4 tys. osób. Zamknięcie części ulic uderzyło również w komunikację miejską. Autobusy linii 106 i 157 zostały skierowane na trasy objazdowe.
Niewybuchy w samym centrum Warszawy. Ewakuacja około 4 tys. osób
Niebezpieczne znalezisko odkryto podczas robót prowadzonych w rejonie skrzyżowania Grzybowskiej i Żelaznej. Pierwsze zgłoszenie służby otrzymały w czwartek 13 sierpnia o godz. 15:14. Na miejsce skierowano policję i patrol saperski.
Początkowo informowano o czterech niewybuchach, prawdopodobnie pociskach artyleryjskich z okresu II wojny światowej. W piątek pojawiła się jednak informacja, że odnalezionych przedmiotów jest więcej. Saperzy sukcesywnie je zabezpieczali.
Skala zagrożenia była na tyle duża, że podjęto decyzję o ewakuacji ośmiu budynków. Łącznie chodziło o około 4 tys. osób. Wyznaczona strefa bezpieczeństwa obejmowała około 400 metrów wokół miejsca prowadzonych działań.
Autobusy 106 i 157 na objazdach
Akcja służb przełożyła się bezpośrednio na funkcjonowanie Warszawskiego Transportu Publicznego. Zgodnie z komunikatem WTP, w związku z działaniami w rejonie ulic Żelaznej i Grzybowskiej wystąpiły utrudnienia w kursowaniu autobusów linii 106 i 157.
Autobusy zostały skierowane na objazdy. Linia 106 w zależności od kierunku korzysta między innymi z Grzybowskiej, al. Jana Pawła II, Prostej, al. Solidarności i Towarowej. Linia 157 została skierowana w obu kierunkach przez Al. Jerozolimskie, Towarową, Okopową, Leszno, al. Solidarności i Żelazną.
Pasażerowie korzystający z komunikacji miejskiej w tej części Warszawy powinni sprawdzać aktualne komunikaty przed wyjściem z domu.
To nie koniec utrudnień w Warszawie
Sytuację komplikuje dodatkowo zbliżające się Święto Wojska Polskiego. Od piątku 14 sierpnia od godz. 16:00 do soboty 15 sierpnia do godz. 16:00 wprowadzane są kolejne duże zmiany w organizacji ruchu związane z obchodami i defiladą. Zamykane będą fragmenty Wisłostrady i ulic poprzecznych, a na objazdy trafi wiele kolejnych linii autobusowych.
Oznacza to, że piątkowe popołudnie może być wyjątkowo trudne dla kierowców i pasażerów komunikacji miejskiej. Na utrudnienia związane z akcją przy Grzybowskiej i Żelaznej nakładają się przygotowania do sobotnich uroczystości.
Akcja saperów zakończona przed godz. 15
Jest też dobra wiadomość. Według najnowszej aktualizacji TVN Warszawa przed godz. 15 w piątek akcja saperów przy Grzybowskiej została zakończona.
Nie oznacza to jednak natychmiastowego powrotu całej komunikacji do normalnego funkcjonowania. Przy tak dużej operacji przywracanie ruchu i regularnych tras może następować stopniowo. Dodatkowo od godz. 16 zaczną obowiązywać zmiany związane z obchodami Święta Wojska Polskiego.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeżeli w piątek 14 sierpnia planujesz podróż przez centrum Warszawy, sprawdź trasę bezpośrednio przed wyjazdem. Szczególną uwagę powinni zachować pasażerowie linii 106 i 157 oraz osoby poruszające się w rejonie Grzybowskiej, Żelaznej i Towarowej.
Kierowcy muszą natomiast przygotować się na kolejne ograniczenia. Od godz. 16 zaczną obowiązywać duże zmiany związane z obchodami Święta Wojska Polskiego. Zamknięcia obejmą między innymi Wisłostradę, a część autobusów zostanie skierowana na objazdy.
W centrum Warszawy sytuacja komunikacyjna może więc zmieniać się bardzo szybko. Przed wyjazdem warto sprawdzić bieżące komunikaty WTP.
Źródła: Warszawski Transport Publiczny, TVN Warszawa, TVN24, Komenda Stołeczna Policji.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.