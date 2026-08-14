Zacznie się w 2027 roku w Warszawie. Każdy mieszkaniec, kierowca i pasażer komunikacji musi wiedzieć o tych 5 zmianach
Rok 2027 zapowiada się w Warszawie jako jeden z bardziej przełomowych w ostatniej dekadzie – nie chodzi o zapowiedzi czy luźne plany, tylko o zmiany oparte na podpisanych umowach, obowiązujących uchwałach i konkretnych harmonogramach. Od sposobu płacenia za bilet, przez zasady parkowania i wjazdu do centrum, po nowe mieszkania i kolejną linię metra – oto pięć rzeczy, które warto mieć na radarze już teraz.
1. Koniec systemu biletowego sprzed 30 lat
We wrześniu 2027 roku rusza Nowy Warszawski System Biletowy, kończąc erę rozwiązania funkcjonującego od końca lat dziewięćdziesiątych. Umowę na jego budowę Zarząd Transportu Miejskiego podpisał z Mennicą Polską, a projekt zakłada stworzenie indywidualnego konta pasażera, przez które będzie można kupić bilet długo- i krótkookresowy, włączyć jego automatyczne odnawianie oraz załatwić sprawy urzędowe – wnioski czy reklamacje – bez wychodzenia z domu. Płatność będzie można zrealizować kartą płatniczą, telefonem lub zegarkiem z funkcją NFC, wystarczy zbliżyć urządzenie do czytnika. W ramach wdrożenia wyprodukowanych i zamontowanych zostanie 13 tysięcy nowych urządzeń rejestrujących płatności – w 2,5 tysiąca pojazdów oraz na 42 stacjach metra. Osoby przyzwyczajone do dotychczasowych rozwiązań mogą odetchnąć z ulgą – tradycyjna Karta Miejska i bilety z kodem QR nadal będą działać, a pełne przejście na nowy system, z równoległym funkcjonowaniem obu rozwiązań, potrwa aż do marca 2029 roku.
2. Strefa Płatnego Parkowania obejmie kolejne dzielnice
17 maja 2027 roku w życie wejdzie drugi etap tegorocznego rozszerzenia Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego, zatwierdzonego przez Radę Warszawy. Opłatami zostaną objęte Służewiec i część Służewa na Mokotowie – rejon znany jako biurowy Mordor, gdzie latami pracownicy okolicznych firm bezpłatnie parkowali na ulicach osiedlowych kosztem miejscowych mieszkańców – a także Raków i północna część Okęcia we Włochach, gdzie strefa pojawi się po raz pierwszy w historii tej dzielnicy, częściowo w odpowiedzi na problem długoterminowego parkowania pasażerów lotniska Chopina. Stawki pozostaną takie same jak w reszcie miasta – pierwsza godzina 4,50 złotych, a mieszkańcy nowo objętych ulic będą mogli wykupić roczny abonament już za 30 złotych.
3. Ostatni rok wyjątku w Strefie Czystego Transportu dla warszawiaków
Mieszkańcy Warszawy rozliczający w stolicy podatki, którzy jeżdżą samochodem zarejestrowanym na siebie przed 1 stycznia 2024 roku, wciąż mogą swobodnie wjeżdżać do Strefy Czystego Transportu, niezależnie od wieku i normy emisji pojazdu. Ten przywilej wygasa jednak z końcem 2027 roku. Od 1 stycznia 2028 roku, w trzecim etapie funkcjonowania strefy, także warszawscy podatnicy będą musieli spełniać nowe limity – diesel nie starszy niż 13 lat, a samochód benzynowy nie starszy niż 22 lata. W praktyce oznacza to wykluczenie ze strefy dieslów sprzed około 2015 roku i benzyniaków sprzed około 2006 roku. Bezterminowo z obowiązku tego zwolnieni pozostaną jedynie seniorzy, którzy do końca 2023 roku ukończyli 70 lat i byli już wtedy właścicielami pojazdu, oraz właściciele samochodów zabytkowych.
4. Nowe mieszkania TBS przy Jagiellońskiej
Na przełomie 2026 i 2027 roku swoje drzwi ma otworzyć nowa inwestycja mieszkaniowa TBS Warszawa Północ przy ulicy Jagiellońskiej – siedmiopiętrowy budynek ze 207 mieszkaniami i garażem podziemnym. To jedna z konkretnych, już realizowanych inwestycji w ramach szerszego planu rozbudowy zasobu towarzystw budownictwa społecznego w stolicy, obejmującego łącznie ponad 4 tysiące mieszkań w realizacji lub przygotowaniu na lata 2026-2032. Dla osób poszukujących mieszkania na wynajem w ramach TBS, z czynszem regulowanym i bez konieczności wkładu własnego typowego dla kredytu hipotecznego, to jedna z pierwszych dużych inwestycji tego programu, która faktycznie zostanie oddana do użytku, a nie pozostanie na etapie planów.
5. Kluczowy krok w budowie trzeciej linii metra
2027 rok to moment, w którym zakończy się trzydziestosześciomiesięczny etap projektowania pierwszego odcinka linii M3, prowadzonego przez konsorcjum ILF Consulting Engineers i Metroprojekt. Nowa, ponad ośmiokilometrowa trasa połączy Stadion Narodowy, istniejący już węzeł przesiadkowy, z sześcioma zupełnie nowymi stacjami – Dworcem Wschodnim, Mińską, Rondem Wiatraczna, Ostrobramską, Janem Nowakiem-Jeziorańskim i Gocławiem, gdzie powstanie też odgałęzienie do stacji techniczno-postojowej na Koziej Górce. Gotowa dokumentacja projektowa pozwoli w tym samym roku ogłosić i rozstrzygnąć przetarg na wykonawcę robót budowlanych, tak by same prace budowlane mogły ruszyć już w 2028 roku, z planowanym zakończeniem pierwszego odcinka około 2032 roku. Cała inwestycja ma kosztować około 5 miliardów złotych i będzie wymagała wsparcia ze środków unijnych oraz Krajowego Planu Odbudowy.
Któraś ze spraw Cię dotyczy? Przygotuj się na zmiany
Jeśli codziennie korzystasz z komunikacji miejskiej, nie musisz na razie nic robić – stara Karta Miejska i bilety z kodem QR będą działać równolegle z nowym systemem aż do 2029 roku, więc wrzesień 2027 roku nie oznacza konieczności natychmiastowej zmiany nawyków. Jeśli mieszkasz lub pracujesz na Służewcu, Służewie, Rakowie albo w północnej części Okęcia, warto już teraz zorientować się w zasadach abonamentu mieszkańca SPPN, żeby złożyć wniosek zanim opłaty zaczną obowiązywać w maju 2027 roku.
Jeśli jeździsz starszym samochodem zarejestrowanym na siebie przed 2024 rokiem i korzystasz dziś z warszawskiego wyjątku w Strefie Czystego Transportu, zacznij już teraz kalkulować, czy Twój pojazd spełni nowe normy obowiązujące od 2028 roku – to zbyt ważna decyzja finansowa, żeby zostawiać ją na ostatnie miesiące 2027 roku. Jeśli szukasz mieszkania na wynajem w rozsądnej cenie, śledź nabory do nowej inwestycji TBS przy Jagiellońskiej, a jeśli planujesz zakup nieruchomości w rejonie Gocławia, Ronda Wiatraczna czy Dworca Wschodniego, warto obserwować postępy w budowie M3 – inwestycje metra tej skali historycznie podnoszą atrakcyjność okolicznych nieruchomości jeszcze przed oddaniem pierwszej stacji do użytku.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.