Ewakuacja tysięcy osób w centrum Warszawy. Znaleziono kilka bomb
Ogromna akcja służb w samym centrum Warszawy. W rejonie skrzyżowania ulic Grzybowskiej i Żelaznej podczas prac ziemnych odkryto niewybuchy. Ze względów bezpieczeństwa ewakuowano osiem budynków, czyli około 4 tys. osób. W piątek 14 sierpnia na miejscu trwa akcja saperów, a część okolicy została całkowicie wyłączona z ruchu.
Niebezpieczne znalezisko przy Grzybowskiej
Wszystko zaczęło się w czwartek 13 sierpnia. Jak informuje TVN Warszawa, zgłoszenie wpłynęło do służb o godz. 15:14. Podczas robót prowadzonych w rejonie skrzyżowania Grzybowskiej i Żelaznej pracownicy natrafili na niewybuch.
Policja zabezpieczyła miejsce, a droga została zamknięta. Na miejsce wezwano patrol saperski.
Początkowo ustalono, że znaleziono łącznie cztery niewybuchy. Według informacji TVN Warszawa prawdopodobnie są to pociski artyleryjskie pochodzące z okresu II wojny światowej.
Ewakuowano osiem budynków. Chodzi o około 4 tys. osób
W piątek na miejscu rozpoczęła się właściwa akcja saperów. Skala operacji sprawiła, że konieczne było podjęcie dodatkowych środków bezpieczeństwa.
Policja zdecydowała o ewakuacji ośmiu budynków. Łącznie chodzi o około 4 tys. osób. Informację przekazał TVN Warszawa Bartłomiej Śniadała z zespołu prasowego Komendy Stołecznej Policji.
Mieszkańcy i osoby przebywające w ewakuowanych obiektach będą mogły wrócić dopiero po wydobyciu i zabezpieczeniu niebezpiecznych przedmiotów przez saperów.
Znalezisko może być większe, niż początkowo sądzono
W piątek pojawiły się kolejne informacje. Jak przekazała po godz. 13 reporterka TVN24 Michalina Czepita, na miejscu odnaleziono więcej niż cztery pociski.
Saperzy mają je sukcesywnie zabezpieczać. Oznacza to, że operacja może potrwać, a utrudnienia w tej części Śródmieścia i Woli nie zakończą się natychmiast.
Strefa bezpieczeństwa ma około 400 metrów
Skala zabezpieczeń jest duża. Według informacji przekazanych przez TVN24 wokół miejsca prowadzonych działań utworzono strefę bezpieczeństwa o promieniu około 400 metrów.
Okolice skrzyżowania ulic Grzybowskiej i Żelaznej zostały wyłączone zarówno z ruchu samochodowego, jak i pieszego. Osoby planujące przejazd przez tę część Warszawy powinny wybierać alternatywne trasy i stosować się do poleceń funkcjonariuszy znajdujących się na miejscu.
To kolejny taki przypadek w centrum Warszawy
Nie jest to pierwsze podobne znalezisko w ostatnich dniach. TVN Warszawa przypomina, że w poprzednim tygodniu dwukrotnie informowano o niewybuchach odnalezionych w centrum stolicy, w pobliżu alei „Solidarności”.
Warszawa wciąż skrywa pod ziemią pozostałości z okresu II wojny światowej. Szczególnie podczas robót budowlanych i ziemnych mogą być odkrywane przedmioty, które mimo upływu kilkudziesięciu lat nadal stanowią zagrożenie.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeżeli przebywasz w rejonie Grzybowskiej i Żelaznej, najważniejsze jest przestrzeganie wyznaczonej przez służby strefy bezpieczeństwa. Nie należy próbować przechodzić przez zamknięty teren ani zbliżać się do miejsca pracy saperów.
Kierowcy powinni przygotować się na utrudnienia i omijać bezpośrednią okolicę prowadzonych działań. Osoby ewakuowane będą mogły wrócić do budynków po zakończeniu operacji i uzyskaniu zgody służb.
Akcja w piątek 14 sierpnia nadal trwa. Sytuacja jest dynamiczna, dlatego przed podróżą do tej części centrum warto sprawdzać najnowsze komunikaty policji i informacje dotyczące organizacji ruchu.
Źródło: TVN Warszawa, TVN24, informacje Komendy Stołecznej Policji, 13-14 sierpnia 2026 r.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.