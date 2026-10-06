Dwa płyny znanej marki w cenie jednego. Ludzie pobiegną do Biedronki robić zapasy
Druga butelka Fairy za 1 zł pojawiła się w październikowej ofercie Biedronki. Promocja dotyczy płynu do mycia naczyń Fairy Platinum w opakowaniach po 545 ml. Pierwsza butelka kosztuje 12,49 zł, a po doliczeniu drugiej rachunek za parę wynosi 13,49 zł. Oferta jest związana z kartą lub aplikacją Moja Biedronka i obowiązuje od 5 do 10 października. Przy zakupie trzeba pamiętać o limicie, który pozwala kupić na promocyjnych zasadach dwie sztuki dziennie na jedno konto. W praktyce oznacza to jeden zestaw z drugą butelką za złotówkę, a nie nieograniczony rabat na każdą kolejną sztukę.
Ile kosztuje płyn po przeliczeniu na litr?
Dwie butelki dają łącznie 1090 ml płynu, czyli nieco ponad litr. Przy wydatku 13,49 zł cena jednostkowa wynosi około 12,38 zł za litr, a średnia na jedną butelkę to około 6,75 zł. To średnia z całego zestawu, ponieważ warunki akcji przewidują pierwszą sztukę po 12,49 zł i drugą po 1 zł. Gdyby kupić dwie butelki po 12,49 zł, rachunek wyniósłby 24,98 zł. Różnica względem takiego zakupu to 11,49 zł. Takie porównanie pokazuje oszczędność wobec podanej ceny pierwszej butelki, bez zakładania, że produkt wcześniej nie pojawiał się w innych promocjach.
Karta lub aplikacja i limit dwóch butelek dziennie
Jak podaje serwis Moja Gazetka w opisie aktualnej oferty, potrzebna jest karta lub aplikacja Moja Biedronka, a limit dzienny wynosi dwie sztuki, maksymalnie jedną za 1 zł. Do koszyka trzeba więc włożyć dwie butelki objęte akcją i zidentyfikować konto przy kasie. Cena drugiej sztuki wynika z zakupu pary i spełnienia warunków promocji. Samo wybranie jednej butelki nie daje ceny 1 zł, a dokupienie kolejnych opakowań nie zwiększa dziennego limitu przypisanego do konta. Warto o tym pamiętać, jeżeli część zakupów została już zrobiona wcześniej tego samego dnia.
Promocja trwa do soboty 10 października
Akcja znajduje się w ofercie Biedronki na okres od poniedziałku 5 października do soboty 10 października 2026 r. Przy wyborze produktu znaczenie mają nazwa Fairy Platinum oraz pojemność 545 ml, ponieważ to właśnie takich butelek dotyczy opis promocji. Marka ma również inne produkty i wielkości opakowań, dlatego podobna etykieta nie wystarcza do rozpoznania właściwej oferty. Przed zapłatą warto zestawić butelkę z oznaczeniem przy półce i sprawdzić rozliczenie pary po użyciu karty lub aplikacji. Przy prawidłowo naliczonym rabacie za dwa wskazane opakowania płynu suma powinna wynieść 13,49 zł.
Jeżeli chcesz uzupełnić domowy zapas, porównuj przede wszystkim cenę za litr i kwotę potrzebną do zakupu całego zestawu. Większa butelka w innym sklepie może mieć wyższą cenę na etykiecie, a mimo to korzystną cenę jednostkową, dlatego same kwoty za opakowanie nie wystarczą do porównania. W tej ofercie trzeba wydać 13,49 zł i kupić dwie sztuki, aby skorzystać z ceny drugiej butelki za złotówkę. Przed odejściem od kasy sprawdź paragon, szczególnie jeśli kupujesz różne płyny lub wcześniej wykorzystałeś już dzienny limit. Jeżeli rabat się nie pojawił, poproś o sprawdzenie produktu, odczytania konta i warunków akcji.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.