Dwa tunele i 5 węzłów na nowej S7. Jest ważny krok dla północnego wylotu z Warszawy
Jest ważny krok w sprawie brakującego odcinka S7 na północ od Warszawy. GDDKiA złożyła wniosek o wydanie decyzji ZRID dla trasy Kiełpin – Warszawa. Nowa ekspresówka ma przejść przez Bielany i Bemowo, a pod częścią stolicy kierowcy pojadą tunelami. Chodzi o ostatni główny wyjazd z Warszawy w kierunku północnym, który wciąż nie ma standardu drogi ekspresowej. Projektowany odcinek będzie miał około 12,9 km i połączy Kiełpin z Trasą Armii Krajowej.
Dwa tunele pod Warszawą i 5 nowych węzłów
Projekt zakłada budowę dwujezdniowej trasy z 3 lub 4 pasami ruchu w każdym kierunku, zależnie od fragmentu. GDDKiA planuje również 5 węzłów drogowych: Kolejowa, Wólka Węglowa, Janickiego, Generała Maczka oraz Warszawa Północ.
Węzły Wólka Węglowa i Janickiego mają funkcjonować jako jeden zespolony układ, umożliwiający połączenie S7 z lokalnymi drogami.
Najbardziej skomplikowana część inwestycji znajdzie się już na terenie Warszawy. Na Bielanach i Bemowie zaplanowano 2 tunele. Jeden ma mieć około 1 km długości, drugi około 1,28 km.
Na końcu trasy powstanie węzeł Warszawa Północ, gdzie nowa S7 połączy się z trasą S8.
Wniosek ZRID nie oznacza jeszcze rozpoczęcia budowy
GDDKiA skierowała wniosek do wojewody mazowieckiego 30 września. Teraz rozpoczyna się postępowanie administracyjne dotyczące zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.
Dopiero uzyskanie decyzji ZRID pozwoli przejść do kolejnego etapu. Biuro projektowe przygotuje wtedy wymagania techniczne i organizacyjne, a GDDKiA będzie mogła rozpocząć przygotowania do przetargu na wykonawcę robót oraz nadzór inwestorski.
Według aktualnego harmonogramu uzyskanie decyzji ZRID i przygotowanie pozostałych dokumentów ma potrwać do pierwszej połowy 2027 roku. Sama dokumentacja projektowa kosztuje ponad 54,2 mln zł.
Właściciele nieruchomości dostaną odszkodowania
Decyzja ZRID będzie szczególnie ważna dla osób posiadających nieruchomości na trasie przyszłej drogi. Wyznaczy ona ostateczne granice terenu przeznaczonego pod inwestycję.
Nieruchomości potrzebne do budowy zostaną przejęte na rzecz Skarbu Państwa. Wysokość odszkodowań będzie ustalał wojewoda mazowiecki na podstawie operatów przygotowanych przez niezależnych rzeczoznawców.
Oprócz samej jezdni powstaną wiadukty, przejścia podziemne, kładki pieszo-rowerowe oraz system odwodnienia. Projekt przewiduje też ekrany akustyczne, przejścia dla zwierząt i inne zabezpieczenia środowiskowe.
To ostatni brakujący fragment S7 na północ od Warszawy
Nowa trasa połączy stolicę z budowanym odcinkiem Czosnów – Kiełpin. Dzięki temu kierowcy jadący z Warszawy w stronę Gdańska mają docelowo otrzymać ciąg drogi ekspresowej bez obecnego wąskiego gardła przy północnym wyjeździe ze stolicy.
Odcinek Czosnów – Kiełpin jest już w budowie. Roboty na DK7 w tym miejscu prowadzone są na trasie o długości około 9,2 km.
Sam odcinek Kiełpin – Warszawa znajduje się natomiast dopiero na etapie projektowym i procedury ZRID. GDDKiA wskazuje go jako część Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. z perspektywą do 2033 r.
Co teraz wydarzy się z S7?
Najbliższy etap to postępowanie prowadzone przez wojewodę mazowieckiego. Dopiero po wydaniu ZRID będzie można przejść do przygotowania przetargu na wykonawcę.
Dla kierowców oznacza to, że nowa S7 nie powstanie od razu. Złożenie wniosku jest jednak jednym z najważniejszych formalnych kroków przed rozpoczęciem inwestycji.
Dla mieszkańców Bielan, Bemowa, Łomianek i okolic równie istotne będą kolejne dokumenty dotyczące przebiegu drogi, przejmowania nieruchomości oraz organizacji robót. To właśnie one pokażą, kiedy wielka inwestycja zacznie być widoczna w terenie.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.