Dwaj 16-latkowie mieli kierować grupą przestępczą. Wyłudzali pieniądze
Mieli zaledwie 16 lat, a według śledczych odgrywali kierowniczą rolę w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się wyłudzaniem pieniędzy. Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zatrzymali łącznie 13 osób w wieku od 16 do 35 lat. Podejrzani wykorzystywali fałszywe ogłoszenia, przejęte konta internetowe i spreparowane strony płatności, aby zdobywać kody BLIK. Według ustaleń śledczych ofiarą procederu padło co najmniej kilkaset osób. Sprawę nadzoruje Prokuratura Regionalna w Łodzi.
Informacje o sprawie przekazano w piątek, 27 listopada 2026 roku. O zatrzymaniach poinformował RMF FM.
Największe zaskoczenie budzi wiek dwóch osób, które według ustaleń organów ścigania miały pełnić istotną rolę w organizowaniu przestępczego procederu. Obaj nastolatkowie mają po 16 lat.
Pozostali uczestnicy grupy byli starsi. Część z nich zajmowała się przygotowywaniem fałszywych ofert, inni przejmowali konta użytkowników lub uczestniczyli w wyprowadzaniu pieniędzy.
Mechanizm oszustwa wykorzystywał popularne serwisy sprzedażowe i media społecznościowe. Wystarczyło zainteresować się atrakcyjną ofertą, aby trafić na stronę przygotowaną przez przestępców.
Dwaj 16-latkowie mieli kierować gangiem. CBZC zatrzymało 13 osób
Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości przeprowadzili działania wymierzone w grupę podejrzewaną o liczne oszustwa internetowe.
Postępowanie nadzoruje Prokuratura Regionalna w Łodzi.
Według najnowszych informacji zatrzymano łącznie 13 osób. Wśród nich znalazło się dwóch 16-latków, którym śledczy przypisują rolę kierowniczą.
W sprawie zatrzymano także 11 osób dorosłych, w tym osiem osób płci męskiej i trzy kobiety.
Działalność grupy miała obejmować okres od lutego 2025 roku do stycznia 2026 roku. Przestępstwa były popełniane na terenie niemal całej Polski.
Osobom dorosłym przedstawiono zarzuty związane z udziałem w zorganizowanej grupie przestępczej oraz oszustwami.
Śledczy podejrzewają, że uczestnicy procederu uczynili sobie z niego stałe źródło dochodu.
Za zarzucane czyny dorosłym podejrzanym może grozić kara do 12 lat pozbawienia wolności.
Należy jednak podkreślić, że postępowanie wciąż trwa. Zatrzymanie i przedstawienie zarzutów nie oznacza prawomocnego stwierdzenia winy.
Oszukali co najmniej kilkaset osób. Wykorzystywali fałszywe ogłoszenia
Według ustaleń śledczych działalność grupy była dobrze zorganizowana.
Jej członkowie mieli przypisane określone zadania. Jedni odpowiadali za tworzenie i prowadzenie kont internetowych, inni za kontakt z potencjalnymi ofiarami.
Wykorzystywano zarówno fikcyjne profile, jak i konta przejęte od prawdziwych użytkowników.
Za ich pośrednictwem publikowano ogłoszenia sprzedaży różnych towarów.
Oferty miały wyglądać wiarygodnie i przyciągać osoby zainteresowane zakupem.
Kupujący, którzy kontaktowali się ze sprzedawcą, otrzymywali wiadomości z instrukcjami dotyczącymi płatności.
W pewnym momencie przestępcy przesyłali specjalnie przygotowany link.
Po jego otwarciu użytkownik trafiał na stronę przypominającą popularny serwis sprzedażowy lub panel płatności.
W rzeczywistości była to podrobiona witryna służąca do przechwytywania danych i wyłudzania pieniędzy.
Osoby, które uwierzyły w autentyczność strony, mogły przekazać oszustom kody BLIK oraz inne informacje potrzebne do przeprowadzenia transakcji.
Zamówione produkty nie trafiały do kupujących.
Jeden link wystarczył, żeby rozpocząć oszustwo. Tak działał mechanizm
Sposób działania podejrzanych wykorzystywał zaufanie użytkowników do znanych platform internetowych.
Przykładowy scenariusz mógł wyglądać następująco.
Osoba zainteresowana zakupem telefonu, konsoli lub innego przedmiotu znajdowała ofertę w internecie.
Cena była atrakcyjna, a profil sprzedawcy sprawiał wrażenie wiarygodnego.
Po nawiązaniu kontaktu kupujący otrzymywał wiadomość z informacją, że transakcję należy sfinalizować za pomocą przesłanego linku.
Strona mogła przypominać formularz płatności lub oficjalny serwis pośredniczący w zakupie.
Użytkownik był następnie proszony o wykonanie czynności związanych z płatnością.
Jeżeli podał kod BLIK i zatwierdził operację w aplikacji bankowej, pieniądze mogły zostać wypłacone przez oszustów.
Kupujący dopiero później orientował się, że zamiast zapłacić za towar, autoryzował operację na rzecz przestępców.
To przykład mechanizmu wykorzystywanego w tego rodzaju oszustwach. Nie oznacza, że każda osoba pokrzywdzona w omawianej sprawie przeszła dokładnie taką samą procedurę.
Kluczowy był jednak wspólny element: przekierowanie użytkownika z prawdziwej platformy na stronę kontrolowaną przez sprawców.
Przejmowali konta w mediach społecznościowych. Podszywali się pod prawdziwe osoby
Fałszywe ogłoszenia nie były jedyną metodą wykorzystywaną w przestępczym procederze.
Według informacji dotyczących śledztwa podejrzani mieli również przejmować istniejące konta w mediach społecznościowych i uzyskiwać dostęp do skrzynek poczty elektronicznej.
Pozwalało im to podszywać się pod prawdziwych użytkowników.
W takiej sytuacji osoba otrzymująca wiadomość mogła być przekonana, że rozmawia ze znajomym lub członkiem rodziny.
Przestępcy wykorzystywali ten mechanizm do wyłudzania kodów BLIK.
Wiadomość mogła dotyczyć pilnej pożyczki, problemów z płatnością albo chwilowego braku dostępu do pieniędzy.
Prośbie często towarzyszyła presja czasu.
Oszust chciał, żeby odbiorca jak najszybciej wygenerował kod i przekazał go przez komunikator.
Po otrzymaniu kodu przestępca mógł zainicjować wypłatę gotówki z bankomatu.
Do realizacji operacji potrzebne było jeszcze zatwierdzenie transakcji przez właściciela rachunku, dlatego podejrzani starali się skłonić ofiary również do jej autoryzacji.
Właśnie dlatego samo rozpoznanie zdjęcia profilowego czy imienia znajomego nie wystarcza do potwierdzenia, że wiadomość rzeczywiście pochodzi od tej osoby.
Pieniądze wypłacali z bankomatów. Część trafiała do kryptowalut
Według ustaleń śledczych grupa miała także osoby odpowiedzialne za wypłacanie i dalsze przekazywanie pieniędzy.
Wyłudzone środki były wypłacane z bankomatów lub transferowane na kolejne rachunki bankowe.
W procederze wykorzystywano również portfele kryptowalutowe.
Taki podział obowiązków pozwalał oddzielić osoby kontaktujące się z ofiarami od tych, które zajmowały się pieniędzmi.
W praktyce utrudniało to ustalenie pełnego przebiegu transakcji i roli poszczególnych uczestników.
Według śledczych przestępczy proceder obejmował setki przypadków.
Nie przedstawiono jednak ostatecznej, potwierdzonej kwoty wszystkich strat.
Nie wiadomo również, czy liczba pokrzywdzonych jest już zamknięta.
Takie ustalenia wymagają przeanalizowania zgłoszeń, historii transakcji i zabezpieczonej dokumentacji.
Nieletni na czele grupy. Jeden z 16-latków trafił do schroniska
Jednym z najważniejszych wątków sprawy jest udział dwóch 16-latków.
Według informacji przekazanych przez organy ścigania nie byli oni jedynie przypadkowymi uczestnikami procederu.
Zebrany materiał miał wskazywać, że odgrywali istotną, a nawet kierowniczą rolę w działalności grupy.
To właśnie ich wiek sprawia, że sprawa wyróżnia się na tle wielu innych postępowań dotyczących zorganizowanej cyberprzestępczości.
Wobec jednego z nieletnich sąd rodzinny miał zastosować tymczasowe umieszczenie w schronisku dla nieletnich na okres trzech miesięcy.
Nie należy utożsamiać tej decyzji z prawomocnym wymierzeniem kary.
Jest to środek stosowany w ramach postępowania dotyczącego nieletniego.
W przypadku osób, które nie ukończyły 17 lat, zastosowanie mają szczególne zasady odpowiedzialności przewidziane w ustawie o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich.
Oznacza to, że ich sytuacji prawnej nie można automatycznie oceniać według tych samych zasad co dorosłych podejrzanych.
Dalsze decyzje wobec nastolatków należą do właściwego sądu.
Jeden z dorosłych podejrzanych został tymczasowo aresztowany
Wobec zatrzymanych osób dorosłych prokuratura zastosowała środki zapobiegawcze.
Według informacji o postępowaniu jeden z podejrzanych został tymczasowo aresztowany.
Wobec pozostałych zastosowano środki o charakterze wolnościowym.
Takie rozwiązania mają przede wszystkim zapewnić prawidłowy przebieg postępowania.
Tymczasowy areszt nie jest karą za popełnione przestępstwo. To środek zapobiegawczy stosowany przed prawomocnym zakończeniem sprawy, jeśli zachodzą ustawowe przesłanki.
Prokuratura nadal wyjaśnia okoliczności działalności grupy.
Istotne będzie przede wszystkim ustalenie pełnej liczby przestępstw, wysokości wyrządzonych szkód oraz odpowiedzialności poszczególnych uczestników.
Oszustwo na BLIK. Dlaczego można stracić pieniądze mimo zabezpieczeń bankowych?
BLIK jest jednym z najpopularniejszych sposobów płatności w Polsce.
Można nim płacić w sklepach internetowych, punktach stacjonarnych oraz wypłacać gotówkę z bankomatów.
Sam system wykorzystuje zabezpieczenia, które mają chronić użytkownika przed nieautoryzowanymi operacjami.
Kod BLIK jest jednorazowy i pozostaje ważny przez dwie minuty.
Przy standardowej płatności lub wypłacie gotówki użytkownik musi również zatwierdzić transakcję w aplikacji bankowej.
Właśnie ten etap jest niezwykle ważny.
Oszustwo nie musi polegać na przełamaniu zabezpieczeń banku.
Znacznie częściej przestępcy starają się przekonać właściciela konta, aby sam przekazał kod i zatwierdził operację.
Mogą posługiwać się fałszywą ofertą sprzedaży, podszywać się pod znajomego albo udawać pracownika instytucji.
W ten sposób wykorzystują emocje, pośpiech i zaufanie.
Najważniejsza zasada brzmi: przed zatwierdzeniem każdej transakcji trzeba sprawdzić kwotę oraz informacje o odbiorcy lub miejscu wypłaty.
Jeżeli w aplikacji bankowej pojawia się potwierdzenie wypłaty z bankomatu, mimo że użytkownik chciał zapłacić za towar w sklepie internetowym, operację należy odrzucić.
Sprzedajesz coś w internecie? Tego nigdy nie rób, żeby odebrać pieniądze
Zagrożenie nie dotyczy wyłącznie osób kupujących przedmioty przez internet.
Oszustwa często są wymierzone również w sprzedawców.
Przestępca może skontaktować się z osobą, która wystawiła ubrania, elektronikę, meble lub inny przedmiot.
Następnie informuje, że chce dokonać zakupu, ale do zakończenia transakcji konieczne jest otwarcie przesłanego linku.
Fałszywa strona może sugerować, że sprzedawca musi potwierdzić rachunek bankowy albo wprowadzić dane potrzebne do odebrania pieniędzy.
To charakterystyczny sygnał ostrzegawczy.
Do otrzymania zwykłego przelewu bankowego nie trzeba generować kodu BLIK, podawać PIN-u do aplikacji ani zatwierdzać wypłaty pieniędzy z własnego konta.
Jeżeli rzekomy kupujący domaga się takich czynności, należy przerwać rozmowę.
Warto również sprawdzić, czy wszystkie informacje dotyczące transakcji są widoczne bezpośrednio w oficjalnej aplikacji lub na stronie platformy sprzedażowej.
Nie należy ufać wyłącznie zrzutom ekranu przesłanym przez drugą stronę.
Potwierdzenie przelewu można bowiem podrobić.
Najbezpieczniej sprawdzić rzeczywisty stan rachunku bankowego i status transakcji w oficjalnym systemie.
Fałszywe strony przypominają prawdziwe serwisy. Na to trzeba uważać
Przestępcy wykorzystują coraz bardziej dopracowane witryny internetowe.
Mogą kopiować układ graficzny znanych portali, ich kolory, logotypy i formularze.
Na pierwszy rzut oka strona wygląda więc jak zwykły panel płatności.
Nie oznacza to jednak, że jest autentyczna.
Szczególną ostrożność należy zachować, kiedy link przychodzi w wiadomości prywatnej od nieznanej osoby.
Podejrzane może być również żądanie szybkiego wykonania płatności poza oficjalnym systemem sprzedaży.
Do częstych sygnałów ostrzegawczych należą także nietypowy adres strony, błędy językowe, prośba o podanie poufnych danych oraz presja czasu.
Trzeba też pamiętać, że sam symbol kłódki w przeglądarce nie potwierdza uczciwości witryny.
Oznacza przede wszystkim korzystanie z szyfrowanego połączenia, a nie zweryfikowanie tożsamości sprzedawcy.
Dlatego przed podaniem danych warto samodzielnie otworzyć znaną platformę w aplikacji lub przeglądarce, zamiast korzystać z linku przesłanego przez obcą osobę.
Dostałeś wiadomość od znajomego z prośbą o BLIK? Najpierw zadzwoń
Jedną z najprostszych metod ograniczania ryzyka jest potwierdzanie nietypowych próśb o pieniądze.
Jeżeli znajomy pisze przez komunikator, że pilnie potrzebuje kodu BLIK, warto skontaktować się z nim telefonicznie.
Najlepiej zadzwonić na numer zapisany wcześniej w kontaktach.
Nie wystarczy zapytać w tej samej rozmowie internetowej, czy nadawca rzeczywiście jest osobą, za którą się podaje.
Jeżeli konto zostało przejęte, odpowiedzi nadal może udzielać przestępca.
Szczególną ostrożność powinny wzbudzać wiadomości zawierające presję czasu.
Przykładowo nadawca może przekonywać, że stoi przy kasie, nie ma dostępu do własnego konta albo musi natychmiast zapłacić za ważną usługę.
Taka historia może wydawać się wiarygodna, zwłaszcza gdy wiadomość pochodzi z dobrze znanego profilu.
Nie zmienia to jednak podstawowej zasady bezpieczeństwa.
Nie należy przekazywać kodów BLIK przez komunikatory ani zatwierdzać operacji, których samodzielnie się nie inicjowało.
Podałeś kod BLIK oszustowi? Liczą się pierwsze minuty
Jeśli podejrzewasz, że kod BLIK trafił do oszusta, nie należy czekać na rozwój sytuacji.
Przede wszystkim trzeba sprawdzić, czy doszło do zatwierdzenia transakcji i czy pieniądze zostały pobrane z rachunku.
Jeżeli operacja nie została jeszcze zaakceptowana, należy ją odrzucić.
Jeśli środki zostały już pobrane, konieczny jest natychmiastowy kontakt z bankiem.
Przez oficjalną infolinię lub aplikację bankową należy zgłosić podejrzenie oszustwa i ustalić możliwość zabezpieczenia konta.
Bank może także wskazać sposób złożenia reklamacji i podjęcia dalszych działań.
Warto zachować wszystkie dowody: korespondencję ze sprawcą, adres fałszywej strony, numer ogłoszenia, historię transakcji i potwierdzenia płatności.
Następnie należy zgłosić sprawę policji.
Jeżeli na podejrzanej stronie podano również login i hasło do bankowości, trzeba niezwłocznie zmienić dane dostępowe i skontaktować się z bankiem.
W przypadku przejęcia konta w mediach społecznościowych należy zmienić hasło, wylogować nieznane urządzenia i włączyć uwierzytelnianie dwuskładnikowe.
Warto również poinformować znajomych, że z przejętego profilu mogły być wysyłane fałszywe prośby o pieniądze.
Czy bank zwróci pieniądze wyłudzone przez BLIK?
To zależy od okoliczności konkretnej transakcji.
Nie każda sytuacja, w której doszło do oszustwa, jest traktowana identycznie.
Znaczenie ma między innymi to, czy transakcja została autoryzowana przez właściciela rachunku, w jaki sposób doszło do wyłudzenia oraz jakie zabezpieczenia były stosowane.
Jeżeli klient sam przekazał kod BLIK i zatwierdził operację, odzyskanie pieniędzy może być trudniejsze.
Nie oznacza to jednak, że w każdej takiej sytuacji składanie reklamacji jest bezcelowe.
Każdy przypadek powinien zostać oceniony indywidualnie.
Osoba pokrzywdzona może również dochodzić roszczeń wobec sprawców w przewidzianym prawem trybie.
Najważniejsze jest szybkie zgłoszenie zdarzenia do banku i organów ścigania.
Nie należy zakładać, że samo zatrzymanie osób podejrzanych o oszustwa oznacza automatyczny zwrot wszystkich wyłudzonych środków.
Odzyskanie pieniędzy zależy od dalszych ustaleń, zabezpieczonego majątku i przebiegu odpowiednich postępowań.
Sprawa 13 zatrzymanych pozostaje otwarta. Śledczy ustalają skalę oszustw
Zatrzymanie osób podejrzanych o udział w grupie przestępczej jest ważnym etapem śledztwa, ale nie oznacza jego zakończenia.
Prokuratura Regionalna w Łodzi nadal nadzoruje czynności dotyczące działalności grupy.
Śledczy będą analizować zgromadzone dowody, ustalać role poszczególnych uczestników oraz pełną skalę wyrządzonych szkód.
Szczególne znaczenie ma wyjaśnienie udziału dwóch 16-latków, którym przypisuje się rolę kierowniczą.
Dalsze decyzje wobec nich będą podejmowane zgodnie z przepisami dotyczącymi nieletnich.
W przypadku dorosłych podejrzanych sprawa może zakończyć się skierowaniem aktu oskarżenia do sądu, jeżeli prokurator uzna, że zgromadzony materiał daje ku temu podstawy.
Na obecnym etapie obowiązuje domniemanie niewinności.
Sprawa pokazuje jednak, jak poważne konsekwencje może mieć kliknięcie w fałszywy link i zatwierdzenie płatności bez sprawdzenia szczegółów.
Przestępcy nie zawsze potrzebują zaawansowanych narzędzi do przełamywania zabezpieczeń bankowych. Często wykorzystują po prostu zaufanie użytkowników oraz pośpiech podczas internetowych zakupów.
Kupujesz lub sprzedajesz przez internet? Zapamiętaj tę zasadę
Najważniejszą ochroną przed podobnymi oszustwami jest dokładne sprawdzanie transakcji.
Jeżeli kupujesz przedmiot, korzystaj z oficjalnych mechanizmów płatności i nie przechodź na strony przesyłane przez nieznanych sprzedawców bez sprawdzenia ich autentyczności.
Jeżeli coś sprzedajesz, pamiętaj, że do otrzymania pieniędzy nie musisz przekazywać kodu BLIK ani zatwierdzać wypłaty ze swojego konta.
Gdy znajomy prosi przez komunikator o szybką pożyczkę, potwierdź jego tożsamość telefonicznie.
Przed każdą autoryzacją w aplikacji bankowej sprawdź kwotę i rodzaj operacji.
Jedno uważne spojrzenie na ekran potwierdzenia może zapobiec utracie pieniędzy.
W przypadku oszustwa każda minuta ma znaczenie. Należy jak najszybciej skontaktować się z bankiem, zabezpieczyć swoje konta i zgłosić sprawę policji.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.