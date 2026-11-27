Przywódcy UE nie potrafią się porozumieć. Polacy mogą odczuć konsekwencje tej decyzji
Przywódcy 27 państw Unii Europejskiej nie zdołali uzgodnić nowego budżetu na lata 2028–2034. Po wielogodzinnych rozmowach w Brukseli przewodniczący Rady Europejskiej António Costa potwierdził, że między krajami nadal istnieją poważne rozbieżności. Jego propozycja zakłada zmniejszenie budżetu o około 180 mld euro w porównaniu z pierwotnym planem Komisji Europejskiej. Największe emocje budzi finansowanie rolnictwa i rozwoju regionów, z którego korzysta również Polska. Jednocześnie 24 państwa poparły dodatkową pożyczkę w wysokości 45 mld euro dla Ukrainy. Ostatecznej decyzji jednak nie podjęto.
Nocne rozmowy unijnych przywódców nie przyniosły oczekiwanego przełomu. W czwartek, 26 listopada, szefowie państw i rządów spotkali się na nadzwyczajnym szczycie Rady Europejskiej.
Jednym z głównych celów było wypracowanie porozumienia dotyczącego pieniędzy, którymi Unia Europejska będzie dysponować przez siedem lat, począwszy od 2028 roku.
Mimo przedstawienia nowej propozycji kompromisu państwa członkowskie nie zdołały uzgodnić ani ostatecznej wielkości budżetu, ani sposobu jego podziału.
Dla Polski znaczenie mają przede wszystkim środki przeznaczane na rolnictwo, infrastrukturę, samorządy i rozwój słabiej rozwiniętych regionów.
Szczyt w Brukseli bez porozumienia. António Costa potwierdza
O wynikach rozmów przewodniczący Rady Europejskiej poinformował na konferencji prasowej w nocy z 26 na 27 listopada.
António Costa przyznał, że mimo długich dyskusji i spotkań w mniejszych grupach nie udało się osiągnąć porozumienia.
Jak wyjaśnił, przywódcy koncentrowali się na trzech najważniejszych zagadnieniach.
Pierwszym była całkowita wielkość przyszłego budżetu. Drugim podział pieniędzy między poszczególne priorytety Unii Europejskiej. Trzecim natomiast znalezienie nowych źródeł dochodów, które pozwoliłyby ograniczyć wysokość składek wpłacanych przez państwa członkowskie.
Już na pierwszym etapie pojawiły się rozbieżności.
Część państw zażądała dalszego zmniejszenia wydatków. Większość opowiedziała się jednak przeciwko kolejnym cięciom.
Niektórzy przywódcy domagali się nawet przywrócenia części pieniędzy usuniętych z wcześniejszych propozycji.
Największy sprzeciw wobec dalszych ograniczeń dotyczył finansowania rolnictwa oraz polityki spójności, czyli środków wspierających rozwój regionów.
To właśnie te obszary mają szczególne znaczenie dla Polski.
Budżet UE mniejszy o 180 mld euro. Tak wygląda nowa propozycja
Pierwotna propozycja Komisji Europejskiej zakładała budżet na lata 2028–2034 wynoszący około 1,763 bln euro w cenach stałych z 2025 roku.
António Costa przedstawił nowy projekt porozumienia 21 listopada.
Zgodnie z nim całkowita kwota miałaby zostać zmniejszona do około 1,582 bln euro.
Różnica wynosi ponad 180 mld euro.
To ograniczenie o około 10,2 proc. w stosunku do pierwotnej propozycji Komisji.
Skala zmian jest więc znacząca.
Jednocześnie nie należy utożsamiać zmniejszenia całego budżetu z identyczną procentowo obniżką każdego programu unijnego.
Poszczególne dziedziny mają otrzymywać różne kwoty, a część wydatków miałaby nawet wzrosnąć.
W propozycji Costy przewidziano między innymi większe środki na obronność, bezpieczeństwo, konkurencyjność europejskiej gospodarki i ochronę granic.
Przewodniczący Rady Europejskiej wskazywał, że finansowanie konkurencyjności miałoby wzrosnąć o 120 proc. w porównaniu z obecną perspektywą budżetową.
Z kolei środki przeznaczone na obronność miałyby wzrosnąć o 232 proc.
Problem polega na tym, że Unia chce jednocześnie zwiększać wydatki na nowe priorytety i chronić tradycyjne programy, z których od lat korzystają państwa członkowskie.
Nie wszystkie rządy zgadzają się na proponowany sposób rozwiązania tego konfliktu.
Rolnictwo i fundusze dla regionów pod znakiem zapytania
Jednym z najważniejszych punktów sporu jest przyszłość wspólnej polityki rolnej i polityki spójności.
Pierwszy z tych mechanizmów służy między innymi wspieraniu gospodarstw rolnych i rozwoju obszarów wiejskich.
Drugi pomaga finansować inwestycje w regionach, które potrzebują wsparcia w wyrównywaniu różnic gospodarczych i społecznych.
Z pieniędzy tych powstają między innymi drogi, linie kolejowe, oczyszczalnie ścieków, infrastruktura publiczna i projekty związane z ochroną środowiska.
Fundusze wspierają także przedsiębiorców, edukację i rozwój nowych technologii.
Według danych przedstawionych przez Radę Europejską obecnie rolnictwo, rybołówstwo i polityka spójności odpowiadają za około 59,1 proc. wieloletniego budżetu UE.
W propozycji Costy na lata 2028–2034 udział tych obszarów miałby wynieść około 42,4 proc.
Nie oznacza to automatycznie, że wszystkie wypłaty dla rolników czy samorządów zmniejszą się o taką samą wartość.
Zmienia się bowiem również łączna wielkość budżetu, struktura funduszy i sposób finansowania poszczególnych programów.
Jednak niższy udział tradycyjnych polityk pokazuje, jak bardzo zmieniają się unijne priorytety.
Właśnie dlatego wiele państw domaga się utrzymania odpowiedniego poziomu finansowania rolnictwa i regionów.
Polska nie chce dalszych cięć. Donald Tusk przedstawił stanowisko
Polski rząd już przed szczytem w Brukseli sygnalizował sprzeciw wobec części proponowanych rozwiązań.
23 listopada premier Donald Tusk uczestniczył w spotkaniu Grupy Wyszehradzkiej w Bratysławie.
Jednym z tematów rozmów był nowy budżet Unii Europejskiej.
Szef polskiego rządu podkreślał, że państwa Europy Środkowej mają wspólne interesy dotyczące polityki spójności, rolnictwa, bezpieczeństwa i cen energii.
Zapowiedział, że Polska nie zaakceptuje rozwiązań, które mogłyby oznaczać wyższe koszty energii, nadmierne obciążenia społeczne lub osłabienie bezpieczeństwa wschodniej flanki Unii.
Tusk zwracał również uwagę na konieczność uwzględnienia zagrożeń wynikających z rosyjskiej agresji przeciwko Ukrainie.
W ocenie polskiego rządu obecna sytuacja geopolityczna wymaga odpowiedniego finansowania obronności i rozwoju państw położonych bliżej wschodniej granicy UE.
Warszawa zabiega więc o takie rozwiązania, które pozwolą zachować istotne fundusze regionalne, a jednocześnie zwiększyć możliwości finansowania bezpieczeństwa.
Brak porozumienia na szczycie oznacza, że negocjacje dotyczące tych pieniędzy będą kontynuowane. Nie przesądza jeszcze, ile Polska otrzyma w nowym budżecie.
Co brak porozumienia oznacza dla Polski? Chodzi o miliardy euro
Polska od lat należy do największych odbiorców unijnych funduszy przeznaczanych na rozwój regionalny.
W obecnym okresie finansowania, obejmującym lata 2021–2027, do dyspozycji kraju pozostaje ponad 76 mld euro z polityki spójności.
Pieniądze są wykorzystywane zarówno w programach ogólnopolskich, jak i regionalnych.
Dzięki nim możliwe jest współfinansowanie dużych inwestycji infrastrukturalnych, ale również mniejszych projektów realizowanych przez samorządy i instytucje publiczne.
W kolejnej perspektywie budżetowej zasady mają zostać przebudowane.
Jedną z najważniejszych propozycji jest stworzenie systemu planów partnerstwa krajowego i regionalnego.
Zamiast wielu odrębnych mechanizmów finansowania państwa miałyby przygotowywać kompleksowe plany obejmujące inwestycje i reformy.
Przewidziano połączenie w nowej strukturze między innymi finansowania spójności, rolnictwa, rybołówstwa, bezpieczeństwa i części innych priorytetów.
Zwolennicy takiego rozwiązania argumentują, że może ono uprościć korzystanie z funduszy.
Dla samorządów szczególnie istotne pozostaje jednak zagwarantowanie odpowiedniego udziału regionów w podejmowaniu decyzji o wydatkach.
Bez uzgodnienia wielkości budżetu trudno przesądzić, ile środków otrzymają poszczególne kraje i regiony.
Warszawa i Mazowsze mają o co walczyć. Obecny program to blisko 2,1 mld euro
Spór w Brukseli może mieć bezpośrednie znaczenie również dla mieszkańców Warszawy i województwa mazowieckiego.
W obecnej perspektywie finansowej regionalny program „Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021–2027” opiewa na blisko 2,1 mld euro.
Z tej kwoty około 1,6 mld euro przeznaczono dla regionu mazowieckiego regionalnego.
Natomiast około 501,5 mln euro przypada na region warszawski stołeczny.
Podział wynika między innymi z różnic poziomu rozwoju poszczególnych części województwa.
Warszawa i jej najbliższe otoczenie mają inne możliwości korzystania z części funduszy niż słabiej rozwinięte obszary Mazowsza.
Oznacza to, że sposób ustalania przyszłych zasad finansowania ma znaczenie nie tylko dla władz krajowych, ale również dla samorządów.
Co istotne, przedstawiciele Warszawy i Mazowsza już wcześniej zgłaszali obawy dotyczące kolejnej perspektywy.
8 września 2026 roku przedstawiciele regionów przejściowych oraz warszawskiego stołecznego przyjęli wspólne stanowisko w sprawie finansowania polityki spójności po 2027 roku.
Wśród jego uczestników znaleźli się samorządowcy z kilku województw i dużych miast, w tym Warszawy.
Wskazywali między innymi na potrzebę zagwarantowania odpowiedniego poziomu wsparcia oraz jasnych zasad podziału pieniędzy.
Na obecnym etapie nie wiadomo jeszcze, jaką kwotę Warszawa i Mazowsze będą mogły wykorzystać w latach 2028–2034.
Dlatego nie można twierdzić, że czwartkowy brak porozumienia oznacza już utratę konkretnych funduszy przez stolicę.
Unia szuka nowych pieniędzy. Na stole opłata dla dużych platform cyfrowych
Podczas szczytu rozmawiano nie tylko o ograniczaniu wydatków.
Drugim ważnym problemem jest sposób finansowania przyszłego budżetu.
Dziś istotną część unijnych dochodów stanowią składki wpłacane przez państwa członkowskie.
Część przywódców chce ograniczyć potrzebę zwiększania tych wpłat.
Jednym z rozważanych rozwiązań jest wprowadzenie nowych źródeł dochodów własnych Unii Europejskiej.
António Costa zaproponował pakiet obejmujący między innymi wpływy związane z usługami cyfrowymi, niezbieranymi odpadami elektronicznymi, wyrobami tytoniowymi oraz wybranymi mechanizmami klimatycznymi.
Szczególne zainteresowanie wzbudziła propozycja dotycząca dużych platform internetowych.
Zakłada ona roczną opłatę odpowiadającą 3 proc. określonych przychodów netto z reklamy internetowej, cyfrowego pośrednictwa i usług związanych z danymi generowanymi przez użytkowników.
Rozwiązanie miałoby dotyczyć przedsiębiorstw spełniających wysokie progi przychodowe, w tym osiągających ponad 750 mln euro globalnych przychodów.
Nie jest to więc propozycja bezpośredniego opodatkowania wszystkich użytkowników internetu.
Według przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen rozwiązania dotyczące usług cyfrowych uzyskały szerokie poparcie podczas rozmów.
Poparcie polityczne nie oznacza jednak, że nowa opłata została już przyjęta i zacznie obowiązywać od określonej daty.
Do jej wprowadzenia potrzebne są dalsze decyzje i odpowiednie przepisy.
Pożyczka 45 mld euro dla Ukrainy. Poparły ją 24 państwa UE
Drugim ważnym tematem nadzwyczajnego szczytu było finansowanie Ukrainy w 2027 roku.
Komisja Europejska zaproponowała 18 listopada dodatkową pożyczkę w wysokości do 45 mld euro.
Środki miałyby pomóc w pokryciu potrzeb finansowych Ukrainy związanych z obronnością oraz funkcjonowaniem państwa.
Według Komisji przewidywana luka finansowa Ukrainy w 2027 roku wynosi około 70 mld euro.
Nowa propozycja stanowi uzupełnienie wcześniejszego programu pożyczkowego Unii o wartości 90 mld euro na lata 2026–2027.
Nie należy więc mylić dodatkowych 45 mld euro z kwotą pozostałą do rozdysponowania w ramach wcześniejszego programu.
Są to odrębne elementy planowanego wsparcia.
António Costa poinformował, że na czwartkowym szczycie nową propozycję poparły 24 spośród 27 państw członkowskich.
To wyraźna większość, ale nie oznacza jeszcze zakończenia całej procedury.
Przywódcy mają wrócić do sprawy w grudniu.
Trzy państwa mają zastrzeżenia. Bułgaria stawia dodatkowy warunek
Nie wszystkie kraje Unii Europejskiej chcą uczestniczyć w finansowaniu pożyczki na jednakowych zasadach.
Według informacji przekazanych po szczycie Czechy, Słowacja i Węgry zabiegają o wyłączenie z kosztów odsetkowych związanych z nowym wsparciem dla Ukrainy.
To ważny element negocjacji, ponieważ środki na pożyczkę miałyby być pozyskiwane przez Unię Europejską na rynkach finansowych.
Zaciągnięcie takiego finansowania wiąże się z kosztami, które trzeba odpowiednio rozdzielić.
Osobne zastrzeżenie przedstawiła Bułgaria.
António Costa poinformował, że państwo to poparło propozycję, ale zamierza uczestniczyć jedynie w części niemilitarnej.
Bułgarski udział miałby koncentrować się na wsparciu regionów Ukrainy zamieszkanych przez mniejszość bułgarską.
Oznacza to, że nawet wśród państw popierających dalszą pomoc pojawiają się różnice dotyczące jej przeznaczenia i sposobu finansowania.
Nie zapadła jeszcze ostateczna decyzja uruchamiająca dodatkowe 45 mld euro. W tej sprawie rozmowy będą kontynuowane.
Von der Leyen zabrała głos. „Wciąż pozostaje wiele do zrobienia”
Do wyników rozmów odniosła się również przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.
Oceniła, że dyskusje pozwoliły zbliżyć stanowiska części państw, ale do osiągnięcia porozumienia nadal potrzebna jest dalsza praca.
Zwróciła uwagę, że wcześniejsze propozycje kompromisowe już zakładały znaczące ograniczenia wydatków.
W jej ocenie konieczne jest znalezienie rozwiązania pozwalającego pogodzić oczekiwania państw członkowskich z nowymi wyzwaniami stojącymi przed Unią.
Chodzi między innymi o bezpieczeństwo, rozwój gospodarczy i finansowanie polityk, z których korzystają obywatele.
Przewodnicząca Komisji zaznaczyła również, że szybkie porozumienie jest ważne z punktu widzenia przygotowania przyszłych programów.
Nowe wieloletnie ramy finansowe mają zacząć obowiązywać 1 stycznia 2028 roku.
Do tego czasu konieczne jest nie tylko polityczne uzgodnienie budżetu, ale również przyjęcie odpowiednich aktów prawnych.
Czy jedno państwo może zablokować budżet UE?
Przyjmowanie wieloletnich ram finansowych Unii Europejskiej różni się od głosowania nad wieloma zwykłymi przepisami unijnymi.
W tej sprawie w Radzie potrzebna jest jednomyślność państw członkowskich.
Oznacza to, że nie wystarczy poparcie większości rządów.
Aby uzgodnić budżet, konieczne jest wypracowanie kompromisu akceptowalnego przez wszystkie 27 państw.
Następnie potrzebna jest również zgoda Parlamentu Europejskiego.
Dopiero po zakończeniu odpowiednich procedur możliwe będzie ostateczne przyjęcie wieloletnich ram finansowych.
To tłumaczy, dlaczego negocjacje trwają tak długo i dotyczą nie tylko całkowitej kwoty, ale także bardzo szczegółowych zasad rozdzielania pieniędzy.
Dla niektórych państw priorytetem jest ograniczanie składek do wspólnego budżetu.
Inne zabiegają o utrzymanie wysokiego finansowania rolnictwa, rozwoju regionalnego lub nowych inwestycji związanych z bezpieczeństwem.
Pogodzenie tych oczekiwań wymaga porozumienia politycznego.
Co dalej z budżetem UE? Kluczowe będą grudniowe rozmowy
Po zakończeniu czwartkowych obrad przywódcy nie przedstawili nowego, wspólnego stanowiska w sprawie budżetu na lata 2028–2034.
António Costa zapowiedział kontynuowanie prac.
Kolejne posiedzenie Rady Europejskiej zaplanowano na 17–18 grudnia 2026 roku.
Unijni przywódcy chcą zakończyć negocjacje na tyle wcześnie, aby w 2027 roku możliwe było przygotowanie i przyjęcie szczegółowych przepisów.
Pozwoliłoby to rozpocząć nowy okres finansowania od początku 2028 roku bez zbędnych opóźnień.
Nie ma jednak gwarancji, że wszystkie sporne kwestie uda się rozstrzygnąć już podczas grudniowego spotkania.
Dalszych uzgodnień wymagają całkowita wysokość budżetu, podział funduszy oraz nowe źródła dochodów.
Osobnym tematem pozostaje dodatkowe finansowanie Ukrainy.
Co spór o budżet UE oznacza dla mieszkańców Polski?
Choć rozmowy odbywają się w Brukseli, ich rezultaty mogą być odczuwalne w całej Polsce.
Od przyszłego budżetu zależeć będą między innymi możliwości finansowania nowych inwestycji regionalnych po 2027 roku.
Znaczenie ma to dla samorządów przygotowujących projekty drogowe, kolejowe, energetyczne i środowiskowe.
Odpowiedniego finansowania oczekują także rolnicy, przedsiębiorcy, organizacje społeczne i instytucje publiczne.
Nie oznacza to jednak, że brak porozumienia z 26 listopada automatycznie zatrzymuje obecne fundusze.
Programy przewidziane na lata 2021–2027 funkcjonują na podstawie wcześniej przyjętych zasad.
Czwartkowy spór dotyczy przede wszystkim kolejnego okresu, który rozpocznie się w 2028 roku.
Dla mieszkańców Warszawy i Mazowsza najważniejsze będzie to, jak duże środki otrzyma region i na jakich zasadach samorządy będą mogły z nich korzystać.
Na razie przywódcy UE nie osiągnęli kompromisu. W grze pozostaje około 180 mld euro różnicy między dwoma propozycjami budżetu, przyszłość finansowania rolnictwa i regionów oraz dodatkowa pomoc dla Ukrainy.
Dopiero kolejne negocjacje pokażą, jakie rozwiązanie zaakceptują państwa członkowskie i ile pieniędzy zostanie przeznaczonych na poszczególne cele w latach 2028–2034.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.