Tej rzeczy w zimę w bloku robić nie wolno. Może skończyć się interwencją straży miejskiej i wysokim mandatem
500 zł mandatu, a może nawet sprawa sądowa. Wielu mieszkańców bloków nie zdaje sobie sprawy, ze pozornie bezpieczne zimowe porządki mogą skończyć się poważymy problemami, a w najlepszym wypadku kosztowną lekcją. Własnego problemu nie wolno nikomu zrzucać na głowę – i to dosłownie.
Jeden ruch łopatą i śnieg ląduje piętro niżej
Na pierwszy rzut oka rozwiązanie wydaje się najprostsze: zepchnąć śnieg poza balustradę, zanim zacznie topnieć. Z wysokości trudno jednak ocenić, gdzie dokładnie wyląduje. Pod balkonem może przechodzić sąsiad, kurier albo dziecko wracające ze szkoły. Śnieg może też spaść na balkon niżej, parapet, zaparkowane auto czy daszek nad wejściem. Szczególnie niebezpieczne są zbite bryły z lodem, które wyglądają jak zwykła biała warstwa, dopóki nie zacznie się ich odrywać od podłoża.
Samo spojrzenie w dół nie zabezpiecza miejsca odśnieżania. Ktoś może wyjść z klatki już po tym, jak sprawdzimy chodnik, albo wejść pod balkon od strony niewidocznej z mieszkania. Uderzenie nie jest zresztą jedynym zagrożeniem. Wyrzucona masa może zablokować przejście, a woda wylana na chodnik zamarznąć i stworzyć ślizgawkę. Zamiast usuwać zimowe niebezpieczeństwo, mieszkaniec przenosi je wtedy w miejsce, z którego korzystają inni. Tłumaczenie, że chciał tylko posprzątać własny balkon, nie usuwa odpowiedzialności za skutki.
Do 500 zł grzywny. Ten przepis dotyczy również wylewania wody
Podstawą interwencji może być art. 75 § 1 Kodeksu wykroczeń. Dotyczy on między innymi nieostrożnego rzucania ciężkimi przedmiotami, doprowadzania do ich wypadania oraz wylewania płynów. W przypadku balkonu znaczenie mogą mieć więc zarówno zrzucane bryły lodu i ciężkiego śniegu, jak i woda wylewana bez oglądania się na sąsiadów czy przechodniów. Za wykroczenie opisane w tym przepisie przewidziano grzywnę do 500 zł albo naganę. Nie trzeba czekać, aż ktoś zostanie ranny, żeby nieostrożne zachowanie zainteresowało służby.
Nie oznacza to, że każda drobina śniegu, która spadnie z balkonu, automatycznie kończy się mandatem. Funkcjonariusze muszą ustalić, co się wydarzyło, kto za to odpowiada i czy doszło do naruszenia przepisów. Inaczej wygląda celowe wypychanie zlodowaciałej warstwy łopatą nad uczęszczanym przejściem, inaczej przypadkowe osypanie niewielkiej ilości puchu. Dla mieszkańca najważniejsze jest jednak to, że odśnieżanie własnej powierzchni nie daje prawa do nieostrożnego zrzucania czegokolwiek poza balustradę. Woda po roztopieniu śniegu również nie powinna trafiać za barierkę.
Zalejesz sąsiada? Mandat może być dopiero początkiem wydatków
Śnieg zrzucony na niższy balkon nie znika po zakończeniu sprzątania. Gdy temperatura wzrośnie, zamienia się w wodę, która może dostać się do mieszkania, zniszczyć wyposażenie albo pogłębić istniejący problem z zawilgoceniem. Podobne skutki może mieć wylanie całego wiadra przez balustradę. Jeżeli swoim zawinionym działaniem wyrządzimy szkodę, sąsiad może domagać się jej naprawienia. To już oddzielna sprawa od ewentualnego mandatu. Zapłacenie grzywny nie zwalnia z pokrycia kosztów szkód, które rzeczywiście spowodowaliśmy.
Podstawową zasadę opisuje art. 415 Kodeksu cywilnego: kto ze swojej winy wyrządził drugiemu szkodę, powinien ją naprawić. W praktyce może chodzić o koszt osuszania, odtworzenia zniszczonego wykończenia czy naprawy rzeczy uszkodzonych przez wodę. Samo pojawienie się zacieku nie przesądza jednak, że winny jest mieszkaniec piętro wyżej. Przyczyną może być także nieszczelna izolacja lub usterka odwodnienia. Dlatego poszkodowany powinien zrobić zdjęcia, zgłosić problem administracji i ustalić źródło zalania. Nie każde zalanie jest wykroczeniem, ale nieostrożne wylewanie wody może nim być.
Bryła lodu spada na człowieka. Wtedy w grę wchodzi Kodeks karny
Znacznie poważniej robi się wtedy, gdy pod balkonem znajdują się ludzie. Ciężka bryła spadająca z wysokości może narazić przechodnia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Taką sytuację obejmuje art. 160 Kodeksu karnego. Przy nieumyślnym działaniu przewiduje on grzywnę, ograniczenie wolności albo do roku pozbawienia wolności. Nie wystarczy dowolne, odległe ryzyko: zagrożenie musi być bezpośrednie i odpowiednio poważne. Jeżeli jednak takie warunki wystąpią, odpowiedzialność może powstać również wtedy, gdy bryła ostatecznie nikogo nie trafi.
Jeżeli ktoś zostanie poszkodowany, znaczenie mają obrażenia i okoliczności zdarzenia. Nieumyślne spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu jest zagrożone karą do 3 lat pozbawienia wolności. Gdy nieostrożne zachowanie doprowadzi do śmierci człowieka, art. 155 przewiduje karę od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. Brak zamiaru zrobienia komuś krzywdy nie oznacza więc braku odpowiedzialności. O tym, który przepis ma zastosowanie, decydują ustalone fakty. Nie są to kary automatycznie nakładane na każdego, kto sprząta balkon.
|Sytuacja
|Możliwe konsekwencje
|Nieostrożne zrzucanie ciężkich brył lub wylewanie wody
|Do 500 zł grzywny albo nagana na podstawie art. 75 § 1 Kodeksu wykroczeń.
|Zawinione uszkodzenie rzeczy sąsiada lub zalanie jego mieszkania
|Obowiązek naprawienia wyrządzonej szkody, niezależnie od ewentualnej grzywny.
|Nieumyślne narażenie człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu
|Grzywna, ograniczenie wolności albo do roku pozbawienia wolności, zgodnie z art. 160 § 3 Kodeksu karnego.
|Nieumyślne spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu
|Do 3 lat pozbawienia wolności na podstawie art. 156 § 2 Kodeksu karnego.
|Nieumyślne spowodowanie śmierci człowieka
|Od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności na podstawie art. 155 Kodeksu karnego.
Jak odśnieżyć balkon zgodnie z prawem? Przyda się wiadro
Przy niewielkiej ilości śniegu najprostsze jest zebranie go do wiadra lub miski i przeniesienie do mieszkania. Lepiej robić to małymi porcjami, zanim warstwa zdąży się mocno zbić i oblodzeje. Przyda się plastikowa szufelka, która zmniejsza ryzyko uszkodzenia nawierzchni. Nie należy kuć lodu narzędziem, które może naruszyć płytki lub warstwę chroniącą balkon przed przeciekaniem. Warto też sprawdzić, czy liście lub inne luźne zabrudzenia nie zatkały dostępnego odpływu. Zauważoną usterkę odwodnienia trzeba zgłosić administracji, zamiast samodzielnie przerabiać instalację.
Śnieg zebrany do wiadra można pozostawić do całkowitego stopienia, a uzyskaną czystą wodę wykorzystać do spłukania toalety. Wody Polskie wskazują spłukiwanie WC jako jedno z gospodarczych zastosowań zebranej wody opadowej. Nie oznacza to wrzucania do muszli brył śniegu i lodu ani opróżniania tam wiadra z piaskiem, ziemią czy liśćmi. Takie zanieczyszczenia nie powinny trafiać do kanalizacji. Jeżeli śniegu jest dużo albo jest mocno zabrudzony, rozsądniej ustalić z administracją miejsce, do którego można go wynieść bez blokowania przejścia i tworzenia zagrożenia.
Nie warto przyspieszać pracy przez polewanie balkonu gorącą wodą. Różnica temperatur może sprawić, że płytki popękają. Spływająca woda może też ponownie zamarznąć, a problem przenieść się na niższe kondygnacje lub chodnik.
Na warszawskim Bródnie trzeba było odgrodzić chodnik
Jak realne jest zagrożenie spadającym śniegiem, pokazuje interwencja opisana przez Straż Miejską m.st. Warszawy. Na Bródnie funkcjonariusze zauważyli duży nawis nad wejściem do baru i automatem do odbioru przesyłek. Odgrodzili chodnik i wezwali straż pożarną, która usunęła śnieg przy użyciu wysięgnika. Była to sytuacja dotycząca nawisu na budynku, a nie zrzucania śniegu przez lokatora. Pokazuje jednak, że pod niebezpiecznym miejscem mogą spokojnie chodzić ludzie, którzy nawet nie zdają sobie sprawy z tego, co znajduje się nad ich głowami.
W Warszawie zagrożenie związane z niebezpiecznym zrzucaniem śniegu można zgłosić straży miejskiej pod numerem 986. Gdy ktoś został uderzony albo występuje bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia, właściwy jest numer 112. W zgłoszeniu przyda się dokładny adres i opis miejsca, w którym spadają bryły. Nie trzeba podchodzić pod balkon, żeby lepiej przyjrzeć się sytuacji. Jeżeli problem dotyczy sopli, nieszczelnego odpływu lub zalegającego śniegu na wspólnej części budynku, trzeba również powiadomić administrację, która może zorganizować zabezpieczenie terenu i odpowiednie prace.
Po odśnieżaniu ma być bezpieczniej również piętro niżej
Przed rozpoczęciem pracy warto sprawdzić komunikaty zarządcy i przygotować pojemnik na śnieg. Nie należy odkładać pełnego wiadra ani oderwanych brył na balustradzie. Jeżeli śnieg lub woda już spadły na cudzy balkon, najlepiej od razu skontaktować się z sąsiadem, a przy podejrzeniu przecieku także z administracją. Szybka reakcja może ograniczyć szkody, zanim woda dostanie się do środka. Najważniejsze, żeby po sprzątaniu własnego balkonu nie zostawić komuś zaspy pod drzwiami, oblodzonego chodnika albo zalanego mieszkania. Wygoda kilku ruchów łopatą nie jest warta takiego ryzyka.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.