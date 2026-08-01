Dwie tragedie jednego dnia w Tatrach. TOPR ostrzega przed tym, co nadchodzi w niedzielę
W sobotę, 1 sierpnia, w Tatrach doszło do dwóch niezależnych, śmiertelnych wypadków w odstępie zaledwie kilku godzin. Zginął turysta, który spadł ze szlaku w rejonie Skrajnej Sieczkowej Przełęczy, oraz taternik, który poniósł śmierć podczas wspinaczki na ścianie Mięguszowieckiego Szczytu – poinformował dyżurny ratownik Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. To dzień, w którym na szlakach panował, jak podkreślają ratownicy, wyjątkowo duży ruch turystyczny.
Pierwszy wypadek – upadek w kierunku Doliny Buczynowej
Do pierwszego zdarzenia doszło w rejonie Skrajnej Sieczkowej Przełęczy. Turysta spadł ze szlaku w kierunku Doliny Buczynowej z dużej wysokości. Najprawdopodobniej doszło do potknięcia lub poślizgnięcia, utraty równowagi i upadku z dużej wysokości – przekazał dyżurny ratownik TOPR. O zdarzeniu centralę pogotowia powiadomili przypadkowi świadkowie. Mimo szybkiej reakcji ratowników, życia mężczyzny nie udało się uratować. Ciało ofiary przetransportowano śmigłowcem do Zakopanego.
Drugi wypadek – tragedia podczas wspinaczki
Kilka godzin później do centrali TOPR trafiło kolejne zgłoszenie – tym razem o wypadku podczas wspinaczki na ścianie Mięguszowieckiego Szczytu, w popularnym wśród taterników rejonie Morskiego Oka. O pomoc dla partnera wezwał drugi uczestnik wspinaczki. W czasie wspinaczki doszło do tragicznego wypadku. Na razie nie dotarły do nas szczegóły tego zdarzenia – przekazał ratownik dyżurny TOPR bezpośrednio po zdarzeniu. Podobnie jak w pierwszym przypadku, ciało zmarłego zostało zabrane z gór na pokładzie śmigłowca.
Upał i nadchodzące burze pogłębiają ryzyko
Ratownicy zwracają uwagę, że sobotnia tragedia rozegrała się w warunkach, które same w sobie zwiększają zagrożenie na szlakach. W Tatrach panuje upał, a wysoka temperatura znacząco podnosi ryzyko odwodnienia organizmu i szybszego zmęczenia, co na wymagających, eksponowanych trasach może mieć fatalne skutki. TOPR apeluje, by przed wyjściem w góry sprawdzić aktualną prognozę pogody, odpowiednio zaplanować trasę do własnych możliwości i zabrać ze sobą wystarczający zapas wody. Na niedzielne popołudnie synoptycy prognozują w Tatrach burze – to ten sam front atmosferyczny, który w tym samym czasie przynosi ostrzeżenia drugiego stopnia także dla Warszawy i całego Mazowsza.
Dlaczego to dotyczy też mieszkańców Warszawy
Pierwszy weekend sierpnia to dla wielu warszawiaków klasyczny termin wyjazdu w Tatry – właśnie w takie dni ruch na szlakach bywa, jak podkreślają ratownicy, wyjątkowo intensywny. Jeśli masz w planach niedzielne wyjście w góry albo znasz kogoś, kto akurat jest w Tatrach, warto potraktować dzisiejsze tragedie i zapowiadane na jutro burze jako konkretny sygnał do zmiany planów, a nie tylko odległą wiadomość z drugiego końca kraju. Front, który jutro może przynieść załamanie pogody w Tatrach, to dokładnie ten sam układ atmosferyczny, który już dziś obejmuje ostrzeżeniami stolicę.
Sprawdź trasę, zanim wyjdziesz jutro w góry
Jeśli wybierasz się w niedzielę w Tatry, zacznij od sprawdzenia aktualnej prognozy TOPR i IMGW dla konkretnego rejonu, w który się wybierasz, a nie ogólnej prognozy dla całego kraju – warunki w partiach szczytowych potrafią różnić się drastycznie od tego, co widać w Zakopanem. Zaplanuj trasę tak, żeby zejść ze szlaku przed prognozowanym nadejściem burzy, zamiast liczyć na to, że zdążysz wrócić w ostatniej chwili – w górach pogoda potrafi załamać się szybciej, niż wynika to z prognozy sprzed wyjścia.
Zabierz ze sobą więcej wody niż zwykle, zwłaszcza na trasy bez dostępu do schronisk czy potoków, i nie wstydź się zawrócić, jeśli trasa okaże się trudniejsza, niż się spodziewałeś, lub jeśli pogoda zacznie się psuć wcześniej niż zapowiadano. Numery alarmowe TOPR – krótki 985 oraz 601 100 300 – warto mieć zapisane w telefonie jeszcze przed wyjściem na szlak, a nie dopiero szukać ich w chwili, gdy będą już potrzebne.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.