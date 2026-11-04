Dziś Szalona Środa w LOT! Bilety lotnicze od 619 zł. Trzy kierunki w promocyjnych cenach
W środę, 4 listopada, Polskie Linie Lotnicze LOT kuszą podróżnych promocyjnymi cenami biletów. W ramach Szalonej Środy można znaleźć połączenia z Warszawy do Gruzji, na Cypr oraz do Kazachstanu. Ceny lotów w obie strony zaczynają się już od 619 zł. To okazja dla osób, które planują zimowy wypoczynek lub wiosenną podróż.
Szalona Środa to jedna z najbardziej rozpoznawalnych akcji promocyjnych LOT-u. Przewoźnik oferuje wybrane połączenia w obniżonych cenach, a oferta może zainteresować zarówno miłośników krótkich wyjazdów, jak i osoby planujące dalsze podróże.
Wśród przedstawionych propozycji znalazły się trzy kierunki z warszawskiego Lotniska Chopina.
Gruzja za 619 zł. Tbilisi w promocyjnej cenie
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Najtańszą z prezentowanych ofert jest lot do Tbilisi, stolicy Gruzji.
Cena biletu w obie strony wynosi od 619 zł, podczas gdy najniższa cena z ostatnich 30 dni przed promocją wynosiła 675 zł.
Podróże w tej cenie są oferowane na wybrane terminy od 1 grudnia 2026 roku do 30 kwietnia 2027 roku.
Tbilisi słynie z zabytkowego starego miasta, charakterystycznych balkonów, łaźni siarkowych i niezwykłej gruzińskiej kuchni.
To kierunek dla osób, które chcą połączyć zwiedzanie z poznawaniem lokalnej kultury.
Cypr za 659 zł. Larnaka na zimowy lub wiosenny urlop
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Druga propozycja to Larnaka na Cyprze.
Bilety w obie strony dostępne są od 659 zł, zamiast 785 zł, czyli najniższej ceny z ostatnich 30 dni przed promocją.
Oferta obejmuje wybrane terminy od 16 listopada 2026 roku do 31 marca 2027 roku.
Cypr jest popularnym kierunkiem również poza sezonem letnim. Jesienią i zimą można zwiedzać zabytki, spacerować nad Morzem Śródziemnym i korzystać z łagodniejszego klimatu niż w Polsce.
Trzeba jednak pamiętać, że zimą pogoda na wyspie bywa zmienna i nie zawsze sprzyja plażowaniu.
Astana za 1099 zł. Największa obniżka w zestawieniu
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Trzeci kierunek to Astana, stolica Kazachstanu.
Cena biletu w obie strony zaczyna się od 1099 zł, podczas gdy najniższa cena z 30 dni przed promocją wynosiła 1815 zł.
Oznacza to różnicę aż 716 zł.
Promocyjne podróże są dostępne na wybrane terminy od 23 listopada 2026 roku do 16 lutego 2027 roku.
Astana przyciąga nowoczesną architekturą, monumentalnymi budynkami i niezwykłym krajobrazem miejskim.
Przed wyjazdem zimą warto jednak sprawdzić warunki pogodowe. W stolicy Kazachstanu temperatury mogą spadać znacznie poniżej zera.
Szalona Środa LOT. Ile kosztują bilety?
|Kierunek z Warszawy
|Cena promocyjna w obie strony
|Tbilisi, Gruzja
|od 619 zł
|Larnaka, Cypr
|od 659 zł
|Astana, Kazachstan
|od 1099 zł
Wszystkie przedstawione oferty dotyczą podróży w klasie ekonomicznej LOT z bagażem podręcznym.
Podane ceny są cenami początkowymi i dotyczą wybranych terminów. Ostateczna kwota zależy od dostępności miejsc oraz wybranego połączenia.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeżeli planujesz podróż w najbliższych miesiącach, warto sprawdzić dzisiejszą ofertę LOT-u.
Najtańsza propozycja pozwala polecieć do Gruzji i wrócić do Warszawy za 619 zł. Za podróż na Cypr trzeba zapłacić co najmniej 659 zł, natomiast do Kazachstanu – 1099 zł.
Warto pamiętać, że liczba miejsc dostępnych w najniższych cenach może być ograniczona. Przed zakupem należy sprawdzić dokładne terminy, warunki taryfy i zasady przewozu bagażu.
Szczegóły promocji dostępne są na oficjalnej stronie przewoźnika: www.lot.com.
Źródło: Polskie Linie Lotnicze LOT – oferta promocyjna Szalona Środa, 4 listopada 2026 roku, na podstawie przedstawionych materiałów promocyjnych.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.