Wielkie zmiany w Warszawie od środy! Otwierają zamknięte ulice. Kierowcy odzyskają ważne przejazdy
Dobra wiadomość dla mieszkańców Warszawy, szczególnie Bemowa. Po latach utrudnień związanych z budową drugiej linii metra miasto przywraca ruch na kolejnych ulicach. Już w środę, 4 listopada, kierowcy odzyskają ważny przejazd, a w czwartek i piątek otwarte zostaną następne odcinki. Zmieni się również trasa autobusu linii 349. Warszawski ratusz podał dokładny harmonogram.
Od środy otwierają ważną ulicę na Bemowie
Budowa ostatniego odcinka drugiej linii metra na Bemowie zbliża się do końca. Wraz z postępem prac mieszkańcy odzyskują ulice, które przez długi czas były niedostępne lub objęte ograniczeniami.
W środę, 4 listopada, o godzinie 12:00 zostanie otwarty przejazd ulicą Sochaczewską do Połczyńskiej.
To ważna zmiana dla kierowców poruszających się po zachodniej części Warszawy.
Przebudowano całe skrzyżowanie ulic Sochaczewskiej i Połczyńskiej. W pobliżu powstającej stacji metra Karolin przygotowano zatoki autobusowe oraz miejsca Kiss & Ride, umożliwiające krótkie zatrzymanie samochodu i wysadzenie pasażera.
Na obu jezdniach ulicy Połczyńskiej ponownie dostępne będą po trzy pasy ruchu.
Czwartek przyniesie kolejne zmiany. Nowa organizacja ruchu przy stacji Lazurowa
W czwartek, 5 listopada, o godzinie 12:00 miasto udostępni strefy Kiss & Ride po obu stronach ulicy Górczewskiej.
Powstały one w sąsiedztwie pętli autobusowej i nowej stacji metra Lazurowa.
Zmiany dotyczą również ulicy Lazurowej.
Na jezdni prowadzącej w stronę Alei Obrońców Grodna, za skrzyżowaniem z ulicą Doroszewskiego, wyznaczono nowe przystanki autobusowe.
Między jezdniami Lazurowej, przed Rondem Radia Wolna Europa, powstaje także parking na 85 samochodów.
To element nowego układu komunikacyjnego przygotowywanego wokół stacji metra.
W piątek otworzą kolejne dwie drogi
Najwięcej zmian zaplanowano na piątek, 6 listopada.
O godzinie 12:00 kierowcy odzyskają przejazd ulicą Rayskiego na odcinku od Batalionów Chłopskich do Szeligowskiej.
Po obu stronach ulicy, przy wejściach do nowej stacji metra Chrzanów, powstały zatoki postojowe oraz miejsca Kiss & Ride.
Tego samego dnia, również w południe, zostanie otwarty przejazd wyremontowaną ulicą Mory.
Kierowcy będą mogli także korzystać z nowej drogi wewnętrznej prowadzącej do Stacji Techniczno-Postojowej Mory.
Ulica Coopera już otwarta. Kierowcy mogą przejechać od Górczewskiej do Batalionów Chłopskich
Pierwsze zmiany zostały wprowadzone jeszcze pod koniec października.
W środę, 28 października, ponownie otwarto ulicę Coopera.
Przywrócono tam organizację ruchu sprzed rozpoczęcia budowy metra.
Kierowcy mogą już przejechać od ulicy Górczewskiej do Batalionów Chłopskich. Ponownie udostępniono również parking.
W rejonie nowych stacji trwają jeszcze prace porządkowe, a z terenów budowy stopniowo znikają ogrodzenia.
Od 9 listopada zmieni się trasa autobusu 349
Zmiany odczują również pasażerowie Warszawskiego Transportu Publicznego.
Od poniedziałku, 9 listopada, autobusy linii 349 będą kursowały nowo otwartymi ulicami.
Z przystanku Metro Bemowo 03 pojadą następującą trasą:
Powstańców Śląskich – Człuchowska – Szeligowska – Rayskiego – Coopera – Górczewska – Metro Bemowo 01.
Autobusy ponownie będą zatrzymywać się na przystankach:
- Chrzanów 04 – na ulicy Rayskiego, za skrzyżowaniem z Szeligowską;
- Coopera–Przychodnia 02;
- Orlińskiego 02.
Dla mieszkańców Chrzanowa oznacza to przywrócenie połączeń autobusowych na ulicach, które były objęte pracami budowlanymi.
Trzy nowe stacje metra na Bemowie. Budowa dobiega końca
Otwieranie ulic jest związane z końcowym etapem budowy zachodniego odcinka drugiej linii metra.
Na Bemowie powstają trzy stacje:
Lazurowa – przy skrzyżowaniu ulic Górczewskiej i Lazurowej.
Chrzanów – przy skrzyżowaniu ulic Rayskiego i Szeligowskiej.
Karolin – w rejonie skrzyżowania Połczyńskiej i Sochaczewskiej.
Za stacją Karolin powstaje również infrastruktura prowadząca do Stacji Techniczno-Postojowej Mory, która będzie służyła do obsługi pociągów drugiej linii metra.
W ramach inwestycji wybudowano także dwie wentylatornie.
Otwarcie ulic nie oznacza jeszcze uruchomienia nowych stacji dla pasażerów. Termin rozpoczęcia kursowania metra na tym odcinku będzie ogłoszony osobno.
Harmonogram zmian. Te daty powinni znać kierowcy
|Data
|Zmiana
|28 października
|Otwarcie ulicy Coopera
|4 listopada, godz. 12:00
|Otwarcie Sochaczewskiej do Połczyńskiej
|5 listopada, godz. 12:00
|Udostępnienie stref Kiss & Ride przy Górczewskiej
|6 listopada, godz. 12:00
|Otwarcie Rayskiego oraz Mory
|9 listopada
|Zmiana trasy autobusu 349
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeśli mieszkasz na Bemowie, szczególnie na Chrzanowie, albo regularnie przejeżdżasz przez zachodnią część Warszawy, najbliższe dni przyniosą istotne zmiany.
Od środy do piątku przywracane będą kolejne przejazdy, a od poniedziałku zmieni się kursowanie autobusu 349.
Najważniejsza zmiana nastąpi już 4 listopada o godzinie 12:00, kiedy kierowcy odzyskają przejazd Sochaczewską do Połczyńskiej.
Po latach utrudnień związanych z budową metra układ drogowy Bemowa stopniowo wraca do normalnego funkcjonowania.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.