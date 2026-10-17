Dziś w nocy zamkną dwie stacje metra. Utrudnienia potrwają cały tydzień
Od najbliższej nocy pasażerowie nie skorzystają ze stacji metra Bemowo i Ulrychów. Zamknięcie rozpocznie się z piątku 16 października na sobotę 17 października i potrwa do nocy z 25 na 26 października. Pociągi jadące z Bródna zakończą podróż na Księcia Janusza, gdzie trzeba będzie przesiąść się do komunikacji naziemnej. Dla mieszkańców zachodniej Warszawy najważniejsze będą teraz wydłużone trasy autobusów oraz właściwe przystanki, z których rozpoczną powrót do domu.
Od soboty trzeba inaczej zaplanować podróż
Pierwszym dniem obowiązywania skróconej trasy M2 będzie sobota 17 października. Osoby jadące do centrum z okolic zamkniętych stacji będą musiały najpierw dotrzeć do czynnego odcinka metra. W przeciwnym kierunku pociąg dowiezie je do Księcia Janusza, skąd dalsza podróż będzie odbywać się autobusem lub innym wybranym połączeniem naziemnym. Dotyczy to także pasażerów planujących weekendowe zakupy, spotkania czy przejazdy przez miasto. Przy nocnym powrocie z piątkowych wyjść trzeba uwzględnić, że właśnie wtedy rozpoczyna się zapowiedziana zmiana organizacji ruchu.
Utrudnienia potrwają przez dziewięć dni, dlatego warto od razu przygotować również połączenie na poniedziałek 19 października. Zamknięcie obejmie cały tydzień roboczy, aż do piątku 23 października, oraz kolejny weekend. Zwykły schemat dojazdu do Bemowa lub Ulrychowa nie będzie w tym okresie wystarczający. Szczególnie istotna stanie się dodatkowa część przejazdu między domem a Księcia Janusza. To ją trzeba doliczyć do podróży do pracy, szkoły lub na umówioną wizytę.
Gdzie przesiąść się z metra do autobusu?
Trasy linii 149, 177, 714, 719, 729 i 743 zostaną wydłużone do przystanków przy stacji Księcia Janusza. Pasażerowie dojeżdżający nimi do metra wysiądą na przystanku Księcia Janusza 01. W drodze powrotnej powinni kierować się na przystanek Księcia Janusza 08. Dodatkowe kursy linii 184 oraz nocnej N43 będą korzystać z innych stanowisk odjazdowych. Dlatego po wyjściu z metra trzeba odszukać przystanek przypisany do swojego autobusu, zamiast pozostawać przy pierwszym napotkanym słupku.
|Linie
|Przystanek dla wysiadających przy Księcia Janusza
|Przystanek odjazdu w przeciwnym kierunku
|149, 177, 714, 719, 729, 743
|Księcia Janusza 01
|Księcia Janusza 08
|Dodatkowe kursy 184 z Nowego Bemowa
|Metro Księcia Janusza 05
|Metro Księcia Janusza 06
|Dodatkowe kursy N43 z Osiedla Górczewska
|Przystanek 01 przy stacji Księcia Janusza
|Przystanek 02 przy stacji Księcia Janusza
Przy przesiadce ważne są dwa elementy: numer przystanku oraz kierunek odjazdu autobusu. Stanowisko, na którym kończy się kurs dowożący do metra, nie musi być miejscem rozpoczęcia podróży powrotnej. Dobrze zapisać właściwy numer jeszcze przed wyjściem z domu, szczególnie gdy z tego węzła korzysta się rzadko. Na miejscu pomocne będą oznaczenia przystanków i informacje o trasach umieszczone na pojazdach. Pozwoli to uniknąć sytuacji, w której pasażer czeka na swój autobus przy stanowisku przeznaczonym dla innej linii lub wyłącznie dla wysiadających.
Więcej kursów 184 i 249, większe autobusy na 149
Osoby dojeżdżające z Nowego Bemowa będą mogły korzystać z dodatkowych kursów linii 184 do stacji Księcia Janusza. Wzmocniona zostanie także linia 249, której autobusy mają pojawiać się częściej niż standardowo. Na linię 149 skierowane zostaną pojazdy przegubowe. Są to zapowiedziane ułatwienia na czas przejęcia części podróży obsługiwanych dotąd przez metro. Konkretną godzinę wyjazdu najlepiej ustalić na podstawie rozkładu obowiązującego podczas zamknięcia stacji, ponieważ samo zwiększenie liczby kursów nie określa czasu przejazdu z danego przystanku.
Nocny powrót wymaga osobnego sprawdzenia połączenia
Dodatkowe autobusy N43 będą kursować między Osiedlem Górczewska a stacją Księcia Janusza. Dla pasażerów wracających późno istotne będzie zwłaszcza stanowisko 02, z którego zapowiedziano odjazdy w kierunku przeciwnym do metra. Przy planowaniu powrotu należy uwzględnić godzinę zakończenia podróży podziemną koleją oraz odjazd dalszego autobusu. Warto przygotować takie połączenie przed rozpoczęciem wieczornego wyjścia. Pozwoli to od razu wiedzieć, gdzie zakończy się przejazd M2 i jak pokonać pozostały odcinek do domu.
Co będzie działo się na zamkniętym odcinku?
Wyłączenie Bemowa i Ulrychowa umożliwi prowadzenie prac przy połączeniu nowego zachodniego fragmentu M2 z działającą siecią. W przygotowywanym odcinku znajdują się stacje Lazurowa, Chrzanów i Karolin. W czasie przerwy integrowane będą tory, zasilanie i urządzenia sterowania ruchem, a następnie sprawdzane systemy bezpieczeństwa. Jazdy testowe na nowej trasie są częścią przygotowań do jej uruchomienia. Dla obecnych pasażerów oznacza to czasowe skrócenie M2 do Księcia Janusza i konieczność korzystania z autobusowego dojazdu.
Kiedy wróci metro do Bemowa?
Przywrócenie ruchu zaplanowano na noc z niedzieli 25 października na poniedziałek 26 października. Zgodnie z ogłoszonym harmonogramem pasażerowie mają wtedy odzyskać możliwość korzystania z Bemowa i Ulrychowa. Jest to termin powrotu obsługi istniejących stacji, a otwarcie trzech nowych pozostaje osobnym etapem rozbudowy. Do niedzieli 25 października włącznie trzeba zatem planować podróż według skróconej trasy metra. Przed pierwszym przejazdem po zakończeniu prac warto zapoznać się z komunikatem o przywróceniu ruchu.
Jak ograniczyć ryzyko spóźnienia?
Najbardziej praktyczne będzie przygotowanie dwóch tras: porannej do miejsca docelowego oraz powrotnej z właściwego przystanku przy Księcia Janusza. W wyszukiwarce połączeń trzeba ustawić rzeczywistą datę przejazdu, ponieważ zmieniona organizacja obejmuje określony okres. W pierwszych dniach warto pozostawić dodatkowy czas na dojście między metrem a autobusem i podróż ulicami. Osoby jadące na konkretną godzinę powinny porównać dostępne połączenia, zamiast zakładać dotychczasowy czas przejazdu przez Bemowo lub Ulrychów. Pomocne będzie również zapisanie numeru przystanku powrotnego, aby po wyjściu z metra od razu kierować się we właściwe miejsce.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.