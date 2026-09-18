Dziś w Warszawie wyłączają prąd nawet na 8 godzin. Mieszkańcy tych adresów powinni się przygotować
W piątek 18 września w Warszawie zaplanowano kolejną przerwę w dostawie energii elektrycznej. Tym razem utrudnienia dotyczą Wilanowa. Zasilania może nie być aż przez osiem godzin – od rana do późnego popołudnia. Stoen Operator przypomina, że planowane wyłączenia są konieczne m.in. podczas prac konserwacyjnych, modernizacji oraz rozbudowy sieci.
Według aktualnego harmonogramu na 18 września 2026 roku planowana przerwa obejmuje:
Warszawa, ul. Królowej Marysieńki 24M–24N
godziny: 8:00–16:00.
Adres znajduje się na terenie Wilanowa. Oznacza to, że mieszkańcy wskazanych posesji powinni przygotować się na nawet osiem godzin bez zasilania.
Prądu może nie być praktycznie przez cały dzień roboczy
Planowane wyłączenie rozpoczęło się według harmonogramu o godz. 8:00, a przywrócenie zasilania przewidziano na 16:00.
W praktyce brak prądu oznacza nie tylko brak oświetlenia. Nie będą działały również urządzenia wymagające zasilania, m.in. routery internetowe, część domofonów, elektryczne bramy czy sprzęt gospodarstwa domowego.
Warto ograniczyć otwieranie lodówki i zamrażarki, szczególnie gdy przerwa trwa kilka godzin.
To nie jest awaria ani blackout
Ważne: piątkowa przerwa jest zaplanowanym wyłączeniem technicznym, a nie informacją o awarii sieci czy problemach z dostawami energii w całej Warszawie.
Stoen Operator wyjaśnia, że planowane przerwy są potrzebne przede wszystkim podczas konserwacji i modernizacji urządzeń elektroenergetycznych oraz rozbudowy sieci. Ze względów bezpieczeństwa część prac musi być wykonywana po odłączeniu fragmentu infrastruktury od napięcia.
Operator informuje odbiorców zasilanych z sieci niskiego napięcia o planowanych pracach z wyprzedzeniem, a bieżące dane publikuje w swoim Portalu planowanych wyłączeń i awarii.
Co zrobić przed wyłączeniem?
Jeżeli adres znajduje się na liście, warto wcześniej naładować telefony i powerbanki, a w przypadku domu z elektryczną bramą sprawdzić możliwość jej ręcznego otwierania.
Stoen zaleca ponadto, aby w czasie przerwy – jeżeli jest to możliwe – odłączyć od instalacji urządzenia elektryczne. Zasilanie zostanie następnie przywrócone bez osobnego powiadomienia, również podczas nieobecności mieszkańców.
Prądu zabrakło, a adresu nie ma na liście?
Planowane wyłączenie to nie to samo co niespodziewana awaria. Jeżeli prąd nagle zniknie w innym miejscu, Stoen radzi najpierw sprawdzić bezpieczniki oraz ustalić, czy problem występuje również u sąsiadów albo w częściach wspólnych budynku.
Informacje o aktualnych awariach i planowanych wyłączeniach można sprawdzić w oficjalnym portalu operatora. Awarię sieci można również zgłosić Stoen Operator pod numerem 22 821 31 31.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.