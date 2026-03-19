Ekstra gotówka przed Wielkanocą! Zobacz, komu ZUS wypłaci 13. emeryturę jeszcze w marcu.
ZUS przyspiesza wypłaty trzynastych emerytur! Dzięki specyficznemu układowi kalendarza w 2026 roku, tysiące seniorów otrzyma dodatkową gotówkę jeszcze przed Wielkanocą. Sprawdź harmonogram przelewów i zobacz, czy pieniądze trafią na Twoje konto przed świątecznymi zakupami.
Kto może liczyć na wcześniejszy przelew?
Zasada w ZUS jest prosta: jeśli termin płatności świadczenia przypada w dzień wolny od pracy, pieniądze muszą zostać wypłacone wcześniej. Ponieważ Niedziela Wielkanocna wypada 5 kwietnia, a Poniedziałek Wielkanocny 6 kwietnia, osoby z tymi terminami płatności otrzymają środki najpóźniej w piątek, 3 kwietnia. Jeszcze lepiej mają seniorzy z terminem na 1. dzień miesiąca oni przelewy zobaczą już w marcu.
|Termin z legitymacji
|Data przelewu (kwiecień 2026)
|Uwagi
|1. kwietnia
|do 31. marca (wtorek)
|Wypłata jeszcze w marcu!
|5. kwietnia
|do 3. kwietnia (piątek)
|Przed samym śniadaniem wielkanocnym
|6. kwietnia
|do 3. kwietnia (piątek)
|Połączone z terminem niedzielnym
|10, 15, 20, 25 kwietnia
|Bez zmian
|Wypłaty po świętach
Ile wyniesie „trzynastka” na rękę w 2026 roku?Kwota 13. emerytury jest równa minimalnej emeryturze (po marcowej waloryzacji). Orientacyjne wyliczenia wyglądają następująco:
- Kwota Brutto: ok. 2 100 zł.
- Składka zdrowotna (9%): ok. 189 zł.
- Podatek dochodowy: 0 zł (jeśli suma emerytury i 13-stki nie przekroczy 2500 zł).
- Do wypłaty (Netto): ok. 1 911 zł.
Ważne: Nie musisz składać wniosku
ZUS przypomina, że proces przyznawania dodatkowego świadczenia jest w pełni zautomatyzowany. „Trzynastka” przysługuje osobom, które na dzień 31 marca 2026 r. mają prawo do emerytury, renty lub innego świadczenia długoterminowego. Pieniądze zostaną przekazane w taki sam sposób, w jaki senior otrzymuje co miesiąc swoje świadczenie przelewem na konto lub za pośrednictwem listonosza.
Warto również wspomnieć, że dodatkowa emerytura jest wolna od egzekucji komorniczych. Oznacza to, że komornik nie ma prawa zająć tych środków na poczet zadłużenia, co stanowi istotne zabezpieczenie dla osób znajdujących się w trudniejszej sytuacji finansowej.
