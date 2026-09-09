Emeryci mogą płacić mniej za śmieci, a niektórzy nawet 0 zł. Trzeba spełnić warunki
Rachunek za odbiór odpadów może zostać obniżony, a w niektórych gminach lokalne przepisy mogą pozwalać nawet na całkowite zwolnienie z opłaty. Nie jest to jednak ogólnopolska ulga przysługująca każdemu emerytowi. O wszystkim decydują uchwały konkretnej gminy oraz sytuacja gospodarstwa domowego. W Warszawie działa natomiast specjalna pomoc osłonowa dla osób mieszkających samotnie i osiągających niskie dochody. Może pokryć co najmniej połowę miesięcznych kosztów opłaty za odpady.
Rosnące koszty utrzymania mieszkania szczególnie mocno odczuwają osoby prowadzące jednoosobowe gospodarstwa domowe. W przypadku seniora oznacza to często konieczność pokrywania czynszu, energii, ogrzewania i opłat za odpady z jednej emerytury.
W internecie można znaleźć informacje o „zwolnieniu emerytów z opłat za śmieci”. Brzmi znakomicie, ale przepisy są bardziej skomplikowane.
Nie ma w Polsce przepisu, który automatycznie zwalnia wszystkich emerytów albo seniorów z opłat za gospodarowanie odpadami.
Są jednak mechanizmy pozwalające części mieszkańców znacząco obniżyć rachunek.
Gmina może zwolnić z opłaty nawet w całości
Podstawę prawną znajdziemy w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Art. 6k ust. 4 pozwala radzie gminy wprowadzić całkowite albo częściowe zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla określonych gospodarstw domowych.
Dotyczy to gospodarstw, w których dochód nie przekracza poziomu uprawniającego do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Przepisy pozwalają również wprowadzić takie rozwiązanie dla rodzin wielodzietnych posiadających uprawnienia wynikające z Karty Dużej Rodziny.
Kluczowe jest jednak jedno słowo: „może”.
Ustawa daje samorządom możliwość zastosowania takiego rozwiązania, ale nie nakazuje wszystkim gminom wprowadzenia identycznej ulgi.
Dlatego dwie osoby o takich samych dochodach i w tym samym wieku, ale mieszkające w różnych gminach, mogą podlegać zupełnie innym zasadom.
Sam wiek i emerytura nie wystarczą
To bardzo ważne, ponieważ nagłówki o „darmowych śmieciach dla emerytów” mogą sugerować, że wystarczy przedstawić legitymację emeryta.
Takiego ogólnopolskiego uprawnienia nie ma.
Ustawa nie przewiduje automatycznego zwolnienia tylko dlatego, że właściciel nieruchomości skończył 60, 65 czy 70 lat albo pobiera świadczenie emerytalne.
Znaczenie mogą mieć natomiast dochody gospodarstwa oraz szczegółowe rozwiązania przyjęte przez daną gminę.
Dlatego pierwszym krokiem powinno być sprawdzenie zasad obowiązujących w miejscu zamieszkania.
W Warszawie działa specjalna pomoc
Dla mieszkańców Warszawy mamy bardzo konkretną możliwość.
Stolica prowadzi Warszawską Pomoc Osłonową. Program nie jest skierowany wyłącznie do emerytów, ale mogą z niego korzystać seniorzy spełniający jego warunki.
Według oficjalnej informacji Warszawy o pomoc mogą ubiegać się osoby prowadzące jednoosobowe gospodarstwo domowe, których miesięczny dochód nie przekracza 1940 zł netto.
Wsparcie przyznawane jest w formie zasiłku celowego na pokrycie bieżących kosztów utrzymania mieszkania lub budynku.
I tutaj pojawia się najważniejszy konkret.
Wysokość pomocy wynosi minimum 50 proc. ponoszonych miesięcznych kosztów opłat za odpady komunalne.
Oznacza to realne zmniejszenie kosztów dla osoby samotnej utrzymującej się z niewysokiego świadczenia.
Trzeba złożyć wniosek
Warszawska pomoc nie jest przyznawana automatycznie.
Osoba zainteresowana wsparciem powinna zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej właściwego dla dzielnicy, w której mieszka. Co ciekawe, miasto informuje, że nie obowiązuje jeden formalny wzór wniosku.
To ważne dla warszawskich seniorów. Sam fakt spełniania kryterium nie oznacza, że pieniądze automatycznie pojawią się na koncie albo rachunek za odpady zostanie samoczynnie obniżony.
Trzeba wystąpić o pomoc.
W innych miastach zasady mogą być zupełnie inne
I właśnie dlatego nie można stworzyć jednej ogólnopolskiej instrukcji pod hasłem „jak emeryt ma uzyskać zwolnienie za śmieci”.
Rada gminy ma własne kompetencje dotyczące ustalania systemu opłat i określonych zwolnień. Ustawa pozwala na zwolnienie w całości lub części gospodarstw spełniających określone kryteria dochodowe oraz rodzin wielodzietnych.
Senior powinien więc sprawdzić stronę swojego urzędu miasta lub gminy albo skontaktować się bezpośrednio z urzędem i zapytać o zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz lokalne programy osłonowe.
Dopiero wtedy można ustalić, czy w konkretnym miejscu możliwe jest częściowe, czy nawet całkowite zwolnienie.
Jest jeszcze jedna ulga dla właścicieli domów
Przepisy przewidują również osobny mechanizm, który może zainteresować właścicieli domów jednorodzinnych.
Jeżeli właściciel kompostuje bioodpady w przydomowym kompostowniku, rada gminy ma obowiązek wprowadzić częściowe zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami. Wysokość ulgi powinna być proporcjonalna do zmniejszenia kosztów systemu gospodarki odpadami.
Tutaj również nie oznacza to całkowitego rachunku wynoszącego zero, a konkretna wartość ulgi zależy od lokalnych zasad.
Co więcej, gmina może zweryfikować, czy kompostownik rzeczywiście istnieje i jest wykorzystywany. Jeżeli okaże się, że właściciel podał nieprawdziwe informacje albo uniemożliwi przeprowadzenie oględzin, może utracić prawo do zwolnienia.
Emeryt może więc zapłacić mniej, ale nie automatycznie
Najważniejsze jest rozróżnienie dwóch rzeczy.
Nie istnieje ogólnopolska zasada „emeryt = zero zł za śmieci”. Emeryci co do zasady podlegają takim samym opłatom jak pozostali mieszkańcy.
Jednocześnie ustawa pozwala samorządom wprowadzać częściowe, a w określonych przypadkach nawet całkowite zwolnienia dla gospodarstw spełniających wskazane warunki.
W Warszawie mechanizm wygląda inaczej: funkcjonuje Warszawska Pomoc Osłonowa, w ramach której osoba samotnie gospodarująca z dochodem nieprzekraczającym 1940 zł netto może otrzymać zasiłek pokrywający minimum połowę miesięcznych kosztów opłat za odpady.
Dlatego seniorzy płacący wysokie rachunki za śmieci powinni sprawdzić zasady obowiązujące w swojej gminie. Może się okazać, że dostępna jest ulga lub pomoc, ale bez złożenia odpowiednich dokumentów nikt nie przyzna jej automatycznie.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.