Emeryci mogą płacić znacznie mniej. Wystarczy pokazać ten dokument. Wielu zapomina o przysługujących ulgach
Tańszy bilet kolejowy, zniżka w muzeum, teatrze czy obiekcie sportowym, a w określonych przypadkach także niższa opłata za paszport. Emeryci i renciści mają dostęp do szeregu ulg, ale często trzeba potwierdzić swoje uprawnienia. Służy do tego legitymacja emeryta-rencisty, którą można mieć również w telefonie.
Lista dostępnych preferencji nie jest jednak jednakowa w całej Polsce. Część wynika z przepisów ogólnokrajowych, inne wprowadzają samorządy, przewoźnicy albo konkretne instytucje. Dlatego przed zapłaceniem pełnej ceny zawsze warto zapytać o ulgę.
Ten dokument może oznaczać niższy rachunek
Legitymacja emeryta-rencisty potwierdza status osoby pobierającej emeryturę albo rentę. W praktyce może być potrzebna wszędzie tam, gdzie przyznanie preferencyjnej ceny uzależnione jest właśnie od takiego statusu.
Nie chodzi przy tym o jedno konkretne świadczenie. Oszczędności mogą pojawić się przy podróżowaniu, korzystaniu z oferty kulturalnej, rekreacji czy załatwianiu niektórych formalności.
Warto więc wyrobić sobie nawyk sprawdzania dostępnych ulg przed zakupem biletu. Różnica w cenie pojedynczej usługi może być niewielka, ale przy regularnym korzystaniu z kilku zniżek w ciągu roku oszczędności zaczynają się sumować.
37 proc. ulgi na przejazd pociągiem
Jednym z istotnych uprawnień jest ustawowa ulga kolejowa dla emerytów i rencistów oraz ich małżonków, na których pobierane są zasiłki rodzinne.
Uprawnienie pozwala skorzystać 2 razy w roku z przejazdu pociągiem w 2. klasie z ulgą 37 proc.
Trzeba jednak uważać na częsty błąd. Nie jest to nielimitowana zniżka przysługująca przy każdym przejeździe w ciągu roku. Ustawowe uprawnienie obejmuje 2 przejazdy rocznie.
W komunikacji miejskiej zasady są inne
Jeszcze inaczej wygląda sytuacja w autobusach, tramwajach czy metrze. Tutaj zasady w dużej mierze zależą od konkretnego miasta.
Samorządy mogą wprowadzać specjalne bilety dla seniorów, dodatkowe ulgi albo całkowicie bezpłatne przejazdy po osiągnięciu określonego wieku.
W Warszawie osoby, które ukończyły 70 lat, mogą korzystać z komunikacji miejskiej bezpłatnie. Stolica ma także specjalną ofertę dla osób, które ukończyły 65 lat, w postaci Biletu Seniora.
Osoba podróżująca do innego miasta nie powinna jednak automatycznie zakładać, że obowiązują tam identyczne zasady. Lokalne taryfy mogą znacząco się różnić.
Muzeum, teatr i basen też mogą być tańsze
Legitymację warto mieć przy sobie również podczas korzystania z oferty kulturalnej i rekreacyjnej.
Preferencyjne ceny dla seniorów, emerytów lub rencistów mogą oferować między innymi muzea, galerie, teatry, kina, baseny oraz obiekty sportowe i rekreacyjne.
Nie istnieje jednak jedna ogólnopolska tabela takich rabatów. Każda instytucja może stosować własny cennik i określać zasady przyznawania ulg.
Dlatego podczas zakupu biletu warto sprawdzić pozycję „ulgowy”, „senior”, „emeryt” albo „rencista”. Czasami wystarczy okazanie dokumentu, aby zamiast ceny normalnej zapłacić znacznie mniej.
Paszport może kosztować o połowę mniej
Korzyści nie kończą się na podróżach i rozrywce. Status emeryta lub rencisty ma znaczenie również przy opłacie paszportowej.
Emeryci i renciści należą do grup uprawnionych do 50-procentowej ulgi w opłacie za wydanie paszportu.
W tym przypadku dokument potwierdzający uprawnienie może mieć bezpośrednie przełożenie na wysokość opłaty ponoszonej podczas wyrabiania dokumentu.
Abonament RTV. Niektórzy seniorzy nie muszą go płacić
Osobną kategorią są zwolnienia z opłat abonamentowych RTV. Tutaj trzeba jednak bardzo dokładnie rozróżnić poszczególne grupy uprawnionych.
Osoby, które ukończyły 75 lat, są zwolnione z abonamentu RTV z racji wieku.
Zwolnienie może również obejmować określonych emerytów po ukończeniu 60 lat, jeżeli wysokość ich emerytury nie przekracza ustawowego limitu powiązanego z przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem.
Nie można więc przyjąć zasady, że każdy emeryt automatycznie przestaje płacić abonament. Decydują konkretne przesłanki przewidziane w przepisach.
Nie trzeba nawet nosić plastikowej legitymacji
Dużym ułatwieniem jest możliwość korzystania z elektronicznego dokumentu.
Od 2023 roku ZUS wydaje osobom nabywającym prawo do emerytury lub renty mLegitymację emeryta-rencisty. Dokument jest dostępny w aplikacji mObywatel.
Elektroniczna legitymacja jest odpowiednikiem tradycyjnego dokumentu. Dzięki temu senior korzystający ze smartfona nie musi za każdym razem pamiętać o zabraniu plastikowej karty.
Chcesz plastikową kartę? Trzeba o nią wystąpić
Wprowadzenie elektronicznej legitymacji zmieniło sposób wydawania tradycyjnych dokumentów.
Osoby, które nabywają uprawnienia do świadczenia, otrzymują mLegitymację. Jeżeli chcą dodatkowo otrzymać tradycyjną kartę, mogą wystąpić do ZUS z odpowiednim wnioskiem.
Posiadanie plastikowej legitymacji nie powoduje utraty dostępu do wersji elektronicznej. Można więc korzystać z obu form dokumentu.
Jedna legitymacja, wiele możliwych oszczędności
Największym błędem byłoby założenie, że legitymacja emeryta-rencisty służy wyłącznie do potwierdzania prawa do świadczenia.
W praktyce warto sprawdzać możliwość jej wykorzystania podczas zakupu biletów i korzystania z różnych usług.
Część ulg przysługuje na podstawie przepisów. Inne zależą od decyzji miasta, przewoźnika, muzeum, teatru czy prywatnego przedsiębiorcy.
Dlatego pytanie „czy jest zniżka dla emeryta lub rencisty?” może czasem wystarczyć, aby zapłacić mniej.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeżeli pobierasz emeryturę lub rentę, sprawdź przede wszystkim, czy masz dostęp do swojej mLegitymacji w aplikacji mObywatel. Jeśli preferujesz tradycyjny dokument, możesz wystąpić do ZUS o jego wydanie.
Legitymację warto mieć przy sobie podczas podróży oraz wizyt w instytucjach oferujących bilety ulgowe. Nie zakładaj jednak, że każda zniżka obowiązuje automatycznie w całym kraju. W komunikacji miejskiej oraz wielu instytucjach kulturalnych zasady ustalane są lokalnie.
Przed zakupem biletu sprawdź cennik. Jeżeli widzisz ulgę dla seniora, emeryta albo rencisty, sprawdź również wymagany wiek i dokumenty. Senior i emeryt nie zawsze oznaczają w regulaminach dokładnie tę samą kategorię.
Szczególnie warto pamiętać o ustawowych uprawnieniach, takich jak 2 przejazdy kolejowe w roku z ulgą 37 proc. czy obniżona opłata paszportowa. W przypadku abonamentu RTV trzeba natomiast sprawdzić, czy spełniasz konkretne warunki zwolnienia.
Jedna legitymacja może więc otworzyć dostęp do wielu różnych preferencji. Najważniejsze jest, aby o nie pytać, ponieważ część osób płaci pełną cenę tylko dlatego, że nie sprawdziła wcześniej swoich uprawnień.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.