Nowe przepisy już działają. Kierowcy tracą prawo jazdy także poza miastem
To jedna z najważniejszych zmian dla kierowców w 2026 roku. Od 3 marca prawo jazdy na 3 miesiące można stracić za przekroczenie prędkości o więcej niż 50 km/h nie tylko w obszarze zabudowanym. Sankcja objęła również określone drogi poza miastami. Pierwsze statystyki pokazują, że nowe przepisy nie pozostają wyłącznie na papierze.
Według przytoczonych danych policyjnych od wejścia nowych regulacji ponad 4,2 tys. kierowców straciło już uprawnienia za zbyt szybką jazdę na drogach poza obszarem zabudowanym objętych nową sankcją. Jeśli obecne tempo utrzyma się do końca roku, łączna liczba zatrzymanych praw jazdy za takie przekroczenia w mieście i poza nim może zbliżyć się do 28,7 tys. Trzeba jednak zaznaczyć, że jest to prognoza, a nie aktualna liczba zatrzymanych dokumentów.
3 miesiące bez prawa jazdy także poza obszarem zabudowanym
Do niedawna wielu kierowców kojarzyło zatrzymanie prawa jazdy na 3 miesiące przede wszystkim z przekroczeniem prędkości o ponad 50 km/h w terenie zabudowanym.
Od 3 marca 2026 roku zakres tej sankcji został rozszerzony.
Prawo jazdy można stracić również za przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 50 km/h poza obszarem zabudowanym na drodze jednojezdniowej dwukierunkowej.
To istotne zastrzeżenie. Nie chodzi o każdą drogę poza miastem. Rodzaj drogi ma znaczenie dla zastosowania nowej sankcji.
Jedziesz 141 km/h przy limicie 90? Konsekwencje są poważne
Na zwykłej drodze jednojezdniowej poza obszarem zabudowanym podstawowy limit dla samochodu osobowego wynosi 90 km/h, o ile znaki nie wskazują innego ograniczenia.
Przepisy dotyczą przekroczenia limitu o więcej niż 50 km/h. Oznacza to, że przy ograniczeniu do 90 km/h jazda z prędkością 141 km/h oznacza przekroczenie o 51 km/h.
W takim przypadku kierowca może stracić prawo jazdy na 3 miesiące. Jednocześnie przekroczenie o 51-60 km/h oznacza 1500 zł mandatu i 13 punktów karnych. Przy recydywie grzywna może wzrosnąć do 3000 zł.
Tysiące kierowców już straciły dokument
Skala pierwszych miesięcy obowiązywania nowych regulacji pokazuje, że policja faktycznie korzysta z rozszerzonych przepisów.
Według danych Komendy Głównej Policji przytoczonych w materiale źródłowym ponad 4,2 tys. osób straciło już prawo jazdy za przekroczenie prędkości o więcej niż 50 km/h na drogach poza obszarem zabudowanym objętych nowymi zasadami.
Jeżeli dotychczasowe tempo utrzymałoby się do końca roku, liczba takich przypadków mogłaby sięgnąć około 10,4 tys.
To już skala pokazująca, że wyjechanie poza teren zabudowany nie daje kierowcy takiej sytuacji prawnej, do jakiej część zmotoryzowanych przyzwyczaiła się w poprzednich latach.
W miastach liczby są jeszcze większe
Nowe regulacje nie zastąpiły dotychczasowych zasad obowiązujących w obszarze zabudowanym. Nadal można tam stracić dokument za przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 50 km/h.
Według przytoczonych danych w 2026 roku policjanci zatrzymali już ponad 10,5 tys. praw jazdy właśnie z tego powodu.
Po zestawieniu dotychczasowego tempa zatrzymań w obszarze zabudowanym z nowymi przypadkami poza nim powstała prognoza wynosząca około 28 700 zatrzymanych praw jazdy w całym 2026 roku.
Uwaga na liczbę 28,7 tys. To prognoza
Ta informacja wymaga szczególnie wyraźnego zaznaczenia.
28,7 tys. osób nie straciło już prawa jazdy. To prognoza na cały 2026 rok przygotowana przy założeniu, że dotychczasowe tempo zatrzymywania dokumentów będzie utrzymywało się w kolejnych miesiącach.
Ostateczny wynik może być niższy albo wyższy. Zależy między innymi od liczby kontroli, natężenia ruchu oraz zachowania samych kierowców.
Mandat może sięgnąć nawet 5000 zł
Trzymiesięczna utrata prawa jazdy nie jest jedyną konsekwencją bardzo szybkiej jazdy.
Za przekroczenie limitu o 31-40 km/h mandat wynosi 800 zł i 9 punktów karnych. Przy 41-50 km/h jest to 1000 zł oraz 11 punktów.
Za przekroczenie o 51-60 km/h przewidziano 1500 zł i 13 punktów. Przy 61-70 km/h kierowca może otrzymać 2000 zł mandatu oraz 14 punktów.
Najwyższa stawka dotyczy przekroczenia prędkości o ponad 70 km/h. To 2500 zł i 15 punktów karnych. W warunkach recydywy mandat może wynieść nawet 5000 zł.
Koniec obszaru zabudowanego? Nie przyspieszaj automatycznie
Szczególną uwagę warto zwrócić na moment minięcia znaku D-43, czyli końca obszaru zabudowanego.
Przez lata część kierowców mogła przyzwyczaić się do tego, że poza obszarem zabudowanym nawet bardzo wysokie przekroczenie prędkości nie uruchamiało automatycznie tej samej sankcji w postaci zatrzymania prawa jazdy na 3 miesiące.
Od marca 2026 roku takie założenie może okazać się bardzo kosztowne. Jeżeli kierowca porusza się drogą objętą nowymi regulacjami, przekroczenie limitu o więcej niż 50 km/h może zakończyć się czasową utratą uprawnień.
Punkty karne również stały się większym problemem
Zmiany dotyczą nie tylko zatrzymywania prawa jazdy.
Od 3 czerwca 2026 roku obowiązują również zaostrzone zasady dotyczące redukcji punktów karnych. Nie wszystkie punkty można już usunąć poprzez szkolenie w WORD.
Ograniczenie obejmuje między innymi punkty otrzymane za przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 30 km/h. :contentReference[oaicite:9]{index=9}
Przy poważnym przekroczeniu kierowca może jednorazowo otrzymać 13, 14 albo 15 punktów. Kolejne wykroczenie może więc bardzo szybko doprowadzić do przekroczenia dopuszczalnego limitu.
Punkty zostają na koncie przez 2 lata
Znaczenie ma również moment zapłacenia mandatu.
Punkty karne za wykroczenie są usuwane po 2 latach od dnia zapłaty grzywny, jeżeli została ona nałożona mandatem karnym.
Odkładanie zapłaty może więc przesuwać moment, od którego zaczyna biec okres prowadzący do usunięcia punktów.
Policja ma coraz więcej możliwości kontroli
Kierowca nie powinien również zakładać, że kontrolę prędkości zawsze zauważy odpowiednio wcześnie.
Policja wykorzystuje nieoznakowane radiowozy z wideorejestratorami, grupy SPEED oraz ręczne mierniki prędkości. Do tego dochodzą fotoradary i odcinkowe pomiary prędkości.
Kontrole są szczególnie istotne na trasach, na których dochodzi do niebezpiecznych zdarzeń lub kierowcy regularnie przekraczają dozwolone wartości.
Te limity trzeba znać
Dla samochodu osobowego podstawowe ograniczenia wynoszą 50 km/h w obszarze zabudowanym i 20 km/h w strefie zamieszkania.
Na zwykłej drodze jednojezdniowej poza obszarem zabudowanym jest to 90 km/h. Na jednojezdniowej drodze ekspresowej oraz określonej drodze dwujezdniowej poza obszarem zabudowanym obowiązuje 100 km/h.
Na dwujezdniowej drodze ekspresowej limit wynosi 120 km/h, natomiast na autostradzie 140 km/h. Znaki drogowe mogą oczywiście wprowadzać w konkretnym miejscu inne ograniczenia.
Zmiana ważna także dla kierowców z Warszawy
Nowe przepisy mają znaczenie również dla mieszkańców Warszawy regularnie korzystających z dróg wylotowych ze stolicy.
Po opuszczeniu obszaru zabudowanego kierowca może znaleźć się na drodze objętej nową sankcją. Tablica oznaczająca koniec obszaru zabudowanego nie powinna więc być traktowana jako sygnał do gwałtownego przyspieszenia.
Dla osób codziennie dojeżdżających samochodem do pracy konsekwencje mogą być szczególnie dotkliwe. Trzy miesiące bez dokumentu mogą oznaczać znacznie większy problem niż sam mandat.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeżeli regularnie podróżujesz poza miastem, zapamiętaj przede wszystkim jedną zmianę: od 3 marca 2026 roku przekroczenie prędkości o więcej niż 50 km/h może kosztować Cię prawo jazdy także poza obszarem zabudowanym, jeśli poruszasz się objętą przepisami drogą jednojezdniową dwukierunkową.
Przy standardowym ograniczeniu do 90 km/h jazda 141 km/h oznacza przekroczenie limitu o 51 km/h. W takim przypadku trzeba liczyć się nie tylko z 3 miesiącami bez prawa jazdy, ale również z wysokim mandatem i 13 punktami.
Nie zakładaj również, że punkty zawsze będzie można później łatwo zredukować na kursie. Od czerwca przepisy w tym zakresie są bardziej restrykcyjne, a punkty za przekroczenie prędkości o więcej niż 30 km/h zostały objęte ograniczeniem dotyczącym redukcji.
Najważniejsze ostrzeżenie dotyczy jednak samego wyjazdu z miasta. Koniec obszaru zabudowanego nie oznacza już, że bardzo duże przekroczenie prędkości skończy się wyłącznie mandatem. W określonych przypadkach policjant może zatrzymać prawo jazdy na 3 miesiące.
Podstawa prawna
Podstawowe limity prędkości określa ustawa z 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. W 2026 roku weszły w życie regulacje rozszerzające przypadki czasowego zatrzymania prawa jazdy za przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 50 km/h.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.