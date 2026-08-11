Jest decyzja w sprawie 14. emerytury. Pieniądze trafią nie tylko do seniorów. Kluczowy będzie próg 2900 zł
Czternasta emerytura wróci w 2026 roku, a dodatkowe pieniądze otrzymają nie tylko emeryci. Świadczenie obejmuje również wiele grup rencistów oraz osoby pobierające inne świadczenia długoterminowe. Po marcowej waloryzacji punktem odniesienia dla pełnej czternastki jest 1978,49 zł brutto. Nie oznacza to jednak, że właśnie taka suma trafi do każdego uprawnionego.
Ostateczna wysokość wypłaty zależy przede wszystkim od kwoty podstawowego świadczenia. Nadal kluczowa jest granica 2900 zł brutto. Po jej przekroczeniu działa mechanizm „złotówka za złotówkę”. Jednocześnie przepisy pozostawiają Radzie Ministrów możliwość ustalenia czternastki w kwocie wyższej niż minimalna emerytura.
Najniższa emerytura wzrosła do 1978,49 zł
Najważniejsza zmiana nastąpiła 1 marca 2026 roku. Po waloryzacji najniższa emerytura, renta rodzinna oraz renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wynoszą 1978,49 zł brutto miesięcznie. Potwierdza to oficjalny komunikat prezesa ZUS. :contentReference[oaicite:0]{index=0}
Ma to bezpośrednie znaczenie dla tegorocznej czternastki. Zgodnie z ustawowym mechanizmem punktem wyjścia do określenia wysokości dodatkowego świadczenia jest właśnie kwota najniższej emerytury.
Dla porównania w 2025 roku minimalna emerytura wynosiła 1878,91 zł brutto. Tegoroczna podstawa jest więc o 99,58 zł wyższa.
1978,49 zł może trafić do uprawnionych
Jeżeli rząd nie zdecyduje się na podwyższenie kwoty czternastki ponad ustawowy poziom, pełne świadczenie będzie odpowiadało najniższej emeryturze, czyli 1978,49 zł brutto.
Pełna kwota przysługuje osobom, których podstawowe świadczenie nie przekracza 2900 zł brutto.
Nie wszyscy otrzymają jednak tyle samo. Po przekroczeniu granicy 2900 zł zaczyna działać mechanizm „złotówka za złotówkę”.
Masz więcej niż 2900 zł? Czternastka zacznie maleć
Zasada jest prosta. Jeżeli emerytura lub renta przekracza 2900 zł brutto, czternastka jest pomniejszana o kwotę przekroczenia.
Przy założeniu pełnej czternastki wynoszącej 1978,49 zł brutto osoba pobierająca 3000 zł świadczenia przekracza próg o 100 zł. Jej czternastka zostałaby więc pomniejszona o 100 zł, do 1878,49 zł brutto.
Przy świadczeniu wynoszącym 3500 zł przekroczenie wynosi 600 zł. Czternastka spadłaby wtedy do 1378,49 zł brutto.
Przy 4000 zł podstawowego świadczenia przekroczenie progu wynosi już 1100 zł, więc dodatkowe świadczenie wyniosłoby 878,49 zł brutto.
Są to wyliczenia przy założeniu, że podstawą tegorocznej czternastki pozostanie 1978,49 zł brutto.
Nie każda osoba z wyższą emeryturą straci świadczenie
Przekroczenie 2900 zł nie oznacza więc automatycznej utraty prawa do czternastki. Świadczenie jest stopniowo zmniejszane.
Istnieje jednak dolna granica wypłaty. Jeżeli po zastosowaniu mechanizmu „złotówka za złotówkę” wyliczona czternastka byłaby niższa niż 50 zł brutto, świadczenie nie zostanie wypłacone.
Dlatego wysokość podstawowej emerytury lub renty ma ogromne znaczenie dla ostatecznej kwoty, która pojawi się na koncie.
Rząd może zdecydować o wyższej kwocie
Jest jeszcze jeden element, który może zmienić tegoroczne wyliczenia.
Ustawa pozwala Radzie Ministrów określić kwotę czternastej emerytury wyższą od najniższej emerytury. Nie jest to wyłącznie teoretyczna możliwość. Taki mechanizm zastosowano już w 2023 roku, kiedy specjalnym rozporządzeniem ustalono kwotę na poziomie 2650 zł. :contentReference[oaicite:1]{index=1}
Nie można więc przesądzać, że każdy uprawniony do pełnej czternastki w 2026 roku otrzyma dokładnie 1978,49 zł brutto. Jest to obecnie ustawowy punkt odniesienia wynikający z wysokości minimalnej emerytury.
Nazwa może wprowadzać w błąd. Czternastka nie tylko dla emerytów
„Czternasta emerytura” jest nazwą potoczną. W przepisach mowa jest o kolejnym dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów.
Krąg uprawnionych jest więc znacznie szerszy niż tylko osoby pobierające zwykłą emeryturę.
W zależności od spełnienia ustawowych warunków pieniądze mogą otrzymać między innymi osoby pobierające renty, renty socjalne, emerytury pomostowe, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, świadczenia i zasiłki przedemerytalne oraz rodzicielskie świadczenia uzupełniające.
System obejmuje również określone świadczenia wypłacane w systemie rolniczym oraz zaopatrzeniu emerytalnym służb mundurowych.
Renciści również mogą dostać pieniądze
To szczególnie istotna informacja dla osób, które nie mają jeszcze wieku emerytalnego.
Sam fakt, że ktoś nie jest emerytem, nie przekreśla możliwości otrzymania czternastki. Decyduje rodzaj pobieranego świadczenia i spełnienie warunków określonych w przepisach.
Przykładowo ZUS podaje, że od 1 marca 2026 roku minimalna renta socjalna oraz renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wynoszą 1978,49 zł. Minimalna renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy to natomiast 1483,87 zł. :contentReference[oaicite:2]{index=2}
Nie trzeba będzie składać specjalnego wniosku
Dla świadczeniobiorców ważna jest również procedura.
Czternasta emerytura jest świadczeniem wypłacanym z urzędu. Osoba spełniająca ustawowe warunki nie musi więc składać osobnego wniosku tylko po to, aby otrzymać dodatkowe pieniądze.
To ważne szczególnie dla seniorów, ponieważ przy okazji wypłat dodatkowych świadczeń regularnie pojawiają się fałszywe wiadomości i próby wyłudzenia danych pod pretekstem „rejestracji” do programu.
Czternastka jest chroniona przed potrąceniami
Dodatkowe świadczenie podlega również szczególnej ochronie.
ZUS wskazuje, że z czternastej emerytury nie dokonuje potrąceń i egzekucji. Na liście świadczeń objętych taką ochroną znajdują się zarówno trzynasta, jak i czternasta emerytura. :contentReference[oaicite:3]{index=3}
Nie oznacza to jednak, że kwota brutto jest zawsze identyczna z przelewem netto. Przy ustalaniu ostatecznej kwoty wypłaty znaczenie mają zasady podatkowe i dotyczące składki zdrowotnej.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeżeli pobierasz emeryturę, rentę albo jedno ze świadczeń objętych ustawą, nie zakładaj, że nazwa „14. emerytura” wyklucza Cię z wypłaty tylko dlatego, że formalnie nie jesteś emerytem. Uprawnionych jest znacznie więcej.
Najważniejsza granica to 2900 zł brutto podstawowego świadczenia. Do tej wysokości przysługuje pełna czternastka. Powyżej tej kwoty zaczyna działać zasada „złotówka za złotówkę”.
Drugą ważną liczbą jest 1978,49 zł brutto. Tyle od 1 marca 2026 roku wynosi najniższa emerytura, co potwierdza ZUS. :contentReference[oaicite:4]{index=4}
Nie należy jednak traktować tej wartości jako ostatecznie przesądzonej podwyższonej kwoty tegorocznej czternastki. Przepisy umożliwiają Radzie Ministrów ustalenie wyższej wartości w drodze rozporządzenia.
Najważniejsze dla świadczeniobiorców jest to, że czternastka pozostaje elementem obowiązującego systemu, obejmuje nie tylko seniorów i jest przyznawana bez osobnego wniosku. Przed wypłatami warto natomiast sprawdzić ostateczne rozporządzenia dotyczące 2026 roku, ponieważ to one przesądzą szczegóły tegorocznej wypłaty.
Podstawa prawna
Podstawą jest ustawa z 26 maja 2023 roku o kolejnym dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów. Aktualną wysokość najniższej emerytury od 1 marca 2026 roku określa komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z 17 lutego 2026 roku, opublikowany w Monitorze Polskim. :contentReference[oaicite:5]{index=5}
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.