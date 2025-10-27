Emeryci nie wiedzą, że mają do tego prawo. Prawie 300 zł co miesiąc do końca życia!
Nie każdy senior o tym wie, ale niektórzy emeryci mogą co miesiąc otrzymywać dodatkowe pieniądze od państwa – i to do końca życia. Mowa o tzw. świadczeniu ratowniczym, które od marca 2025 roku wynosi 272 zł miesięcznie. Ten dożywotni dodatek przysługuje jednak tylko osobom, które przez lata narażały życie w akcjach ratowniczych – byłym strażakom ochotnikom oraz ratownikom górskim.
Dożywotni dodatek do emerytury. 272 zł miesięcznie dla wybranej grupy seniorów
Nie każdy emeryt o tym wie, ale istnieje specjalny dodatek, który można otrzymywać co miesiąc do końca życia. Chodzi o tzw. świadczenie ratownicze – formę finansowego wsparcia dla byłych ratowników górskich i strażaków ochotników. Od marca 2025 roku jego wysokość wynosi 272 zł miesięcznie, czyli ponad 3,2 tys. zł rocznie.
Kto może otrzymać świadczenie ratownicze?
Dodatek przysługuje wyłącznie osobom, które przez lata brały udział w akcjach ratowniczych – dotyczy to zarówno byłych ratowników górskich, jak i członków Ochotniczej Straży Pożarnej. Aby go uzyskać, trzeba udokumentować odpowiedni staż czynnej służby:
- 25 lat – w przypadku mężczyzn,
- 20 lat – w przypadku kobiet.
Warunkiem jest również wykazanie udziału w akcjach ratowniczych przed 31 grudnia 2011 roku. Od 2025 roku obowiązują jednak korzystniejsze przepisy – do stażu wlicza się teraz także szkolenia i ćwiczenia, a zrezygnowano z wymogu ciągłości służby.
Ile wynosi dodatek i kto go wypłaca?
Aktualna wysokość świadczenia to 272 zł miesięcznie. Wypłaty realizuje Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, a pieniądze trafiają na konta seniorów do 15. dnia każdego miesiąca. Dodatek jest niezależny od podstawowej emerytury – można go pobierać równolegle z innymi świadczeniami.
W ciągu roku uprawnieni seniorzy otrzymają w sumie 3264 zł, a w przyszłości kwota ta będzie waloryzowana razem z innymi świadczeniami emerytalnymi.
Jak potwierdzić udział w akcjach ratowniczych?
Aby otrzymać świadczenie, konieczne jest pisemne potwierdzenie udziału w akcjach ratowniczych. Dokument musi być podpisany przez trzy osoby, z których przynajmniej jedna powinna pełnić funkcję publiczną lub być zatrudniona w administracji samorządowej w okresie, gdy wnioskodawca brał udział w akcjach.
Gdzie złożyć wniosek?
Wniosek o świadczenie ratownicze należy złożyć u komendanta powiatowego lub miejskiego Państwowej Straży Pożarnej. Po pozytywnej weryfikacji dokumentów dodatek zostaje przyznany dożywotnio.
Czy dodatek jest opodatkowany?
Tak – świadczenie ratownicze podlega opodatkowaniu i należy je wykazać w informacji PIT-11. Mimo to pozostaje istotnym wsparciem dla byłych ratowników, którzy przez lata narażali swoje życie, by ratować innych.
Program, wprowadzony w grudniu 2021 roku, jest formą symbolicznego podziękowania za służbę i poświęcenie. Dla wielu emerytów to nie tylko dodatkowe pieniądze, ale także uznanie za lata trudnej i niebezpiecznej pracy.
