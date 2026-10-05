Emerytura 1978,49 zł to nie wszystko. Do świadczenia można dostać jeszcze 366,68 zł miesięcznie
Od 1 marca 2026 roku najniższa emerytura wynosi 1978,49 zł brutto miesięcznie. To jednak nie musi być jedyna kwota wypłacana przez ZUS. Część emerytów i rencistów może otrzymywać dodatkowo 366,68 zł miesięcznie w ramach dodatku pielęgnacyjnego. Osoby, które ukończyły 75 lat, otrzymują go z urzędu. Młodsi również mogą mieć do niego prawo, ale muszą spełnić określone warunki.
W 2026 roku waloryzacja objęła nie tylko emerytury i renty, ale także dodatki do świadczeń. Od marca najniższa emerytura, renta rodzinna oraz renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wynoszą 1978,49 zł brutto.
Dodatek pielęgnacyjny wzrósł natomiast do 366,68 zł miesięcznie.
366,68 zł co miesiąc. Kto może dostać pieniądze?
ZUS wskazuje dwie podstawowe grupy osób uprawnionych do dodatku pielęgnacyjnego.
Pierwsza to osoby, które ukończyły 75 lat.
Druga obejmuje osoby młodsze, jeżeli są uprawnione do emerytury lub renty i zostały uznane za całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji.
W obu przypadkach kwota podstawowego dodatku wynosi obecnie 366,68 zł miesięcznie.
Po 75. urodzinach nie trzeba składać wniosku
To bardzo ważna różnica.
Emeryt lub rencista, który kończy 75 lat, nie musi występować do ZUS z wnioskiem o przyznanie dodatku pielęgnacyjnego ani przedstawiać zaświadczenia lekarskiego.
ZUS przyznaje w takim przypadku świadczenie z urzędu, a następnie wypłaca je razem z emeryturą lub rentą.
Senior nie musi więc udowadniać, że jest niezdolny do samodzielnej egzystencji. W tym przypadku wystarczającą przesłanką jest osiągnięcie wymaganego wieku.
Masz mniej niż 75 lat? Też możesz otrzymać dodatek
Ukończenie 75 lat nie jest jedyną drogą do uzyskania świadczenia.
Dodatek może otrzymać również młodsza osoba mająca prawo do emerytury lub renty, jeśli lekarz orzecznik ZUS albo komisja lekarska ZUS stwierdzi, że jest ona całkowicie niezdolna do pracy oraz do samodzielnej egzystencji.
W takim przypadku procedura wygląda jednak inaczej.
Potrzebny jest wniosek oraz dokumentacja medyczna. ZUS wskazuje m.in. na zaświadczenie o stanie zdrowia OL-9, które powinien wypełnić lekarz prowadzący nie wcześniej niż miesiąc przed złożeniem wniosku.
366,68 zł miesięcznie daje ponad 4400 zł rocznie
Kwota pojedynczej wypłaty może nie wydawać się ogromna, ale w skali całego roku robi się znacznie większa.
Przy obecnej wysokości świadczenia:
366,68 zł × 12 miesięcy = 4400,16 zł.
Tyle wynosi łączna nominalna kwota dodatku w ciągu 12 miesięcy, jeśli przysługuje przez cały rok.
Dodatek jest również waloryzowany wraz ze świadczeniami emerytalno-rentowymi. ZUS podaje, że jego wysokość wzrasta od miesiąca, w którym waloryzowana jest emerytura lub renta.
Najniższa emerytura i dodatek to dwie różne rzeczy
Warto przy tym rozdzielić dwie kwoty.
Od 1 marca 2026 roku 1978,49 zł brutto wynosi najniższa emerytura, a także m.in. najniższa renta rodzinna i renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.
366,68 zł to natomiast wysokość dodatku pielęgnacyjnego.
Nie każdy emeryt otrzymujący najniższą emeryturę automatycznie dostanie więc dodatkowe 366,68 zł. Trzeba spełnić jeden z warunków uprawniających do dodatku.
Jest też ważny wyjątek
ZUS zastrzega, że dodatku pielęgnacyjnego nie przyzna osobie przebywającej w zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub pielęgnacyjno-opiekuńczym przez okres dłuższy niż dwa tygodnie w miesiącu.
Istotne jest również odróżnienie dodatku pielęgnacyjnego wypłacanego przez ZUS od zasiłku pielęgnacyjnego przyznawanego przez gminę. To nie jest to samo świadczenie.
ZUS wyjaśnia, że jeśli osoba pobiera zasiłek pielęgnacyjny, a następnie uzyska prawo do dodatku pielęgnacyjnego z ZUS, powinna niezwłocznie poinformować o tym organ wypłacający zasiłek.
Seniorzy po 75. roku życia mają najprostszą sytuację
W praktyce najważniejsza granica to 75. urodziny. Po ich ukończeniu osoba mająca prawo do emerytury lub renty nie musi przechodzić procedury orzeczniczej ani składać wniosku – ZUS przyznaje dodatek pielęgnacyjny z urzędu.
Osoby młodsze również mogą otrzymywać obecnie 366,68 zł miesięcznie, ale konieczne jest stwierdzenie całkowitej niezdolności do pracy oraz do samodzielnej egzystencji.
Od marca 2026 roku dodatek oznacza 4400,16 zł w skali pełnych 12 miesięcy – oprócz należnej emerytury lub renty.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.