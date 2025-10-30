Emerytura wyższa o setki złotych! ZUS potwierdza kwoty na 2026 rok

30 października 2025

W 2026 roku seniorzy mogą spodziewać się solidnej podwyżki świadczeń. ZUS zapowiada, że przeciętna emerytura wzrośnie do blisko 4320 zł miesięcznie, a Fundusz Ubezpieczeń Społecznych pozostanie w dobrej kondycji finansowej. Instytucja zapewnia, że wszystkie wypłaty są w pełni zabezpieczone, a dodatkowe środki z budżetu państwa pozwolą na realizację nowych świadczeń i podwyżek.

ZUS ma dla emerytów wyjątkowo dobre wieści – w 2026 roku przeciętna emerytura w Polsce ma wzrosnąć do blisko 4320 zł miesięcznie. Tak wynika z planu finansowego Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, który trafił do parlamentu. Jednocześnie liczba emerytów i rencistów ma zwiększyć się o ponad 120 tysięcy osób, co oznacza, że coraz więcej Polaków będzie korzystać z systemu świadczeń.

Według prognoz, wydatki Funduszu przekroczą pół biliona złotych, z czego aż 89 procent zostanie przeznaczone na emerytury i renty. Wzrost świadczeń ma być możliwy dzięki wysokim wpływom ze składek i stabilnej sytuacji na rynku pracy. ZUS podkreśla, że kondycja FUS jest dobra, a terminowe wypłaty wszystkich świadczeń są w pełni zabezpieczone.

Plan zakłada też nowe inicjatywy: podwyższenie zasiłku pogrzebowego do 7000 zł oraz ponowne przeliczenie świadczeń dla osób, które przeszły na emeryturę w czerwcu w latach 2009–2019. Dodatkowo zaplanowano wydatki na prewencję rentową i wypadkową, a także środki na zasiłki chorobowe i macierzyńskie.

Łączne przychody FUS w 2026 roku mają sięgnąć ponad 508 miliardów złotych, z czego większość pochodzić będzie ze składek ubezpieczeniowych. Pozostałą część stanowi dotacja z budżetu państwa (ponad 90 mld zł) oraz wpłaty z otwartych funduszy emerytalnych. Eksperci podkreślają, że plan ZUS to sygnał stabilności – system emerytalny jest finansowo bezpieczny, a seniorzy mogą liczyć na systematyczny wzrost świadczeń w kolejnych latach.

