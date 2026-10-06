Emerytury, świadczenia, 13. i 14. – wszystko wzrośnie 1 marca. Mamy konkretne wyliczenia. Inflacja może pochłonąć podwyżkę
W jednym z naszych przykładów marcowa podwyżka daje seniorowi 72,07 zł więcej na rękę, ale wzrost kosztów jedzenia, mieszkania i leków pochłania 79,50 zł miesięcznie. Przy innym świadczeniu część korzyści odbiera mechanizm zmniejszania 14. emerytury. Policzyliśmy przyszłe kwoty emerytur i dodatków, wartość podwyżek do końca 2027 roku oraz bilans wydatków. Kwoty są symulacją: ostatecznego wskaźnika jeszcze nie ogłoszono.
1 marca 2027 roku zmienią się kwoty. Wskaźnik nadal jest prognozą
Do obliczeń przyjmujemy 3,96 proc., czyli wariant opisywany w analizach. Ostateczny wynik zależy od danych GUS za cały 2026 rok: średniorocznego wzrostu cen oraz realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia. Podstawą są art. 88 i 89 ustawy z 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z FUS. Rozporządzenie Rady Ministrów z 28 lipca 2026 roku, Dz.U. poz. 1018, ustala część płacową na 20 proc. realnego wzrostu wynagrodzeń. Przy cenach bierze się korzystniejszy wskaźnik: dla gospodarstw emerytów i rencistów albo ogółem.
W rozmowie opublikowanej przez „Fakt” 4 października Agnieszka Dziemianowicz-Bąk mówiła o możliwości zwiększenia części płacowej z 20 do 30 proc. Przy przyjętych prognozach dawałoby to 4,29 proc. waloryzacji i minimum emerytalne 2063,37 zł brutto. Pomysł wymaga decyzji i finansowania. Ministerstwo Finansów przewidziało w projekcie budżetu około 19 mld zł na waloryzację. W wariancie 3,96 proc. stosujemy mnożnik 1,0396 i zaokrąglenie do grosza.
Podwyżka będzie wypłacana przez 10 miesięcy 2027 roku
Przy emeryturze 3000 zł brutto symulacja daje 118,80 zł więcej miesięcznie. Mnożenie różnicy przez 12 zawyża zysk: podwyżka zaczyna obowiązywać w marcu, więc do grudnia są 10 wypłat. Daje to 1188 zł brutto ponad wariant utrzymania obecnej kwoty. Tabela pokazuje taki bilans bez trzynastki, czternastki i dodatków. Przelew zależy także od składki zdrowotnej, podatku i potrąceń. Wiersz z minimum dotyczy osób mających prawo do gwarantowanej najniższej emerytury.
|Emerytura obecnie, brutto
|Od marca przy 3,96 proc.
|Podwyżka miesięczna, brutto
|Więcej od marca do grudnia
|1978,49 zł
|2056,84 zł
|78,35 zł
|783,50 zł
|2500,00 zł
|2599,00 zł
|99,00 zł
|990,00 zł
|2900,00 zł
|3014,84 zł
|114,84 zł
|1148,40 zł
|3000,00 zł
|3118,80 zł
|118,80 zł
|1188,00 zł
|3500,00 zł
|3638,60 zł
|138,60 zł
|1386,00 zł
|4000,00 zł
|4158,40 zł
|158,40 zł
|1584,00 zł
|5000,00 zł
|5198,00 zł
|198,00 zł
|1980,00 zł
Renty i dodatki wzrosłyby o kwoty od kilku do kilkudziesięciu złotych
Stawki ZUS pozwalają policzyć inne wypłaty: świadczenie przedemerytalne zwiększyłoby się o 78,95 zł, a dodatek pielęgnacyjny o 14,52 zł miesięcznie. Przy rentach i świadczeniu przedemerytalnym tabela pokazuje kwoty brutto; dodatki mają własne warunki i zasady podatkowe. Minimalna renta rodzinna, socjalna i z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wzrosłyby z 1978,49 zł do 2056,84 zł brutto. Minimalne renty wypadkowe liczymy jako 120 proc. odpowiednich nowych minimów. Przy 500+ dla niesamodzielnych waloryzowany jest limit uprawniający do wsparcia, a nie maksymalna kwota 500 zł.
|Świadczenie lub dodatek
|Obecnie
|Symulacja przy 3,96 proc.
|Różnica miesięczna
|Minimalna renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy
|1483,87 zł
|1542,63 zł
|58,76 zł
|Minimalna renta wypadkowa przy całkowitej niezdolności do pracy lub rodzinna wypadkowa
|2374,19 zł
|2468,21 zł
|94,02 zł
|Minimalna renta wypadkowa przy częściowej niezdolności do pracy
|1780,64 zł
|1851,16 zł
|70,52 zł
|Świadczenie przedemerytalne
|1993,76 zł
|2072,71 zł
|78,95 zł
|Dodatek pielęgnacyjny, kombatancki lub za tajne nauczanie
|366,68 zł
|381,20 zł
|14,52 zł
|Dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego niezdolnego całkowicie do pracy i samodzielnej egzystencji
|550,02 zł
|571,80 zł
|21,78 zł
|Dodatek dla sieroty zupełnej
|689,17 zł
|716,46 zł
|27,29 zł
|Dodatek kompensacyjny
|55,00 zł
|57,18 zł
|2,18 zł
|Dodatek pieniężny do renty inwalidy wojennego
|1403,90 zł
|1459,49 zł
|55,59 zł
13. emerytura byłaby wyższa, ale część osób dostałaby niższą 14.
Trzynastka jest powiązana z marcowym minimum emerytalnym. W wariancie 3,96 proc. wyniosłaby 2056,84 zł brutto, czyli o 78,35 zł więcej niż w 2026 roku. Ustawa z 9 stycznia 2020 roku, Dz.U. poz. 321, przewiduje wypłatę zasadniczo w kwietniu. Pełna czternastka również opiera się na marcowym minimum, ale miesiąc wypłaty rząd wyznacza odrębnym rozporządzeniem. 1 marca zmienia się podstawa wyliczenia, a nie termin wszystkich przelewów. Oba dodatki podlegają składce zdrowotnej i zasadom podatkowym.
Przy czternastce art. 3 ustawy z 26 maja 2023 roku, Dz.U. poz. 1407, przewiduje zmniejszenie o nadwyżkę świadczenia podstawowego ponad 2900 zł brutto. Wyższa emerytura zwiększa tę nadwyżkę. Tabela zakłada utrzymanie progu i brak podwyższenia pełnej czternastki ponad minimum. Przy obecnej emeryturze 3000 zł regularna wypłata brutto wzrosłaby do 3118,80 zł, lecz czternastka zmalałaby o 40,45 zł. Z kolei emerytura 4800 zł wzrosłaby do 4990,08 zł, wykluczając dodatkową wypłatę, ponieważ czternastki mniejszej niż 50 zł brutto nie przyznaje się.
|Emerytura obecnie, brutto
|14. w 2026 roku, brutto
|14. po waloryzacji 3,96 proc.
|Zmiana czternastki
|2500,00 zł
|1978,49 zł
|2056,84 zł
|+78,35 zł
|2900,00 zł
|1978,49 zł
|1942,00 zł
|-36,49 zł
|3000,00 zł
|1878,49 zł
|1838,04 zł
|-40,45 zł
|4000,00 zł
|878,49 zł
|798,44 zł
|-80,05 zł
|4800,00 zł
|78,49 zł
|0,00 zł
|-78,49 zł
Wzrost wydatków o 79,50 zł może pochłonąć całą miesięczną podwyżkę
GUS w szybkim szacunku za wrzesień 2026 roku podał inflację 4 proc. rok do roku. To odczyt miesięczny, a nie średnioroczna inflacja do waloryzacji lub prognoza na 2027 rok. Ministerstwo Finansów zakłada na przyszły rok średnioroczną inflację 2,8 proc., ale domowy wynik zależy od struktury zakupów. Przy wzroście własnego koszyka o 4 proc. podwyżka dochodu o 3,96 proc. niemal dokładnie zachowuje siłę nabywczą. Przy wzroście koszyka o 5 proc. realna wartość dochodu spada o około 0,99 proc. Waloryzacja odnosi się do poprzedniego roku; nowe ceny nie podnoszą przelewu co miesiąc.
Policzmy przykład emerytury 2000 zł brutto. Przy dzisiejszych zasadach, w zwykłym miesiącu bez rocznego dodatku, bez PIT i innych potrąceń, po odjęciu 9 proc. składki zdrowotnej pozostaje 1820 zł. Po waloryzacji 3,96 proc. byłoby to 2079,20 zł brutto i około 1892,07 zł netto: zysk 72,07 zł. Tabela pokazuje przykładowe wydatki wynoszące obecnie 1800 zł. Po założonych zmianach kosztowałyby 1879,50 zł, a rezerwa z emerytury zmalałaby z 20 zł do 12,57 zł. Ceny pochłonęłyby podwyżkę i jeszcze 7,43 zł. Przy wariancie 4,29 proc. zysk netto wyniósłby 78,08 zł, również poniżej wzrostu wydatków. To scenariusz obliczeniowy, a nie zapowiedź konkretnych podwyżek cen.
|Wydatek w przykładowym budżecie
|Obecnie miesięcznie
|Założony wzrost
|Dodatkowy koszt miesięczny
|Żywność
|800,00 zł
|4 proc.
|32,00 zł
|Opłaty mieszkaniowe i media
|650,00 zł
|5 proc.
|32,50 zł
|Leki i wydatki zdrowotne
|200,00 zł
|6 proc.
|12,00 zł
|Telefon, transport i pozostałe zakupy
|150,00 zł
|2 proc.
|3,00 zł
|Łącznie
|1800,00 zł
|–
|79,50 zł
Warszawski rachunek za wodę pokazuje, co sprawdzić w opłatach
W Warszawie punktem odniesienia może być np. taryfa MPWiK obowiązująca od 11 lipca 2026 roku. Woda przeznaczona do spożycia kosztuje 6,48 zł brutto za m³, a odprowadzenie ścieków 9,87 zł za m³, łącznie 16,35 zł. Przy zużyciu 3 m³ miesięcznie część zależna od zużycia wynosi 49,05 zł, przy 6 m³ jest to 98,10 zł; poza tym taryfa przewiduje abonament. To obecne stawki, nie prognoza podwyżki na marzec. W rozliczeniu wspólnoty lub spółdzielni osobno odczytaj wodę, ogrzewanie i pozostałe zaliczki. Wzrost jednej opłaty nie oznacza takiego samego wzrostu całego rachunku.
Porównaj podwyżkę przelewu z kosztami swoich zakupów
Do własnego wyliczenia potrzebujesz kwoty brutto z decyzji oraz sumy faktycznie wpływającej na konto. ZUS przeprowadzi waloryzację z urzędu. Do własnego bilansu przyjmij oficjalny wskaźnik i swoje dodatki. Przy czternastce sprawdź nowe świadczenie podstawowe i aktualny próg. Zbierz kilka miesięcy rachunków oraz wydatków na jedzenie i leki, porównując podobne ilości zakupów. Roczne dodatki uzupełniają budżet w miesiącach wypłaty, a wyższe opłaty wracają co miesiąc. Różnica między zyskiem netto a dodatkowymi kosztami pokaże, czy zostanie większa rezerwa na nieprzewidziany wydatek.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.