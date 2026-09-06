Erupcja wulkanu! Paraliż lotniczy i plany zasiewania chmur. Informacje dla podróżnych
Potężna erupcja wulkanu Anak Krakatau w Cieśninie Sundajskiej doprowadziła do znacznego sparaliżowania ruchu lotniczego w Indonezji. Chmura pyłu wulkanicznego osiągnęła wysokość od 6 km do nawet 15 km, wymuszając zawieszenie działalności pięciu kluczowych portów lotniczych w kraju, w tym głównego międzynarodowego lotniska Soekarno-Hatta w Dżakarcie. Odwołano ponad 200 rejsów, w tym połączenia międzynarodowe, co uderzyło w plany tysięcy pasażerów z całego świata.
Chmura pyłu na 15 km i operacja zasiewania chmur przez władze
Według danych indonezyjskiej agencji meteorologicznej BMKG oraz służb geologicznych, aktywność sejsmiczna pod wulkanem wskazuje na dalsze przesuwanie się magmy i ryzyko kolejnych wybuchów. W reakcji na opad popiołu wulkanicznego w regionie odwołano zajęcia w części szkół, a lokalnym rybakom zalecono wstrzymanie się od wypływania w morze. Wokół krateru wyznaczono bezwzględną strefę bezpieczeństwa o promieniu 3 kilometrów.
Aby przyspieszyć oczyszczanie atmosfery z niebezpiecznego dla silników samolotowych pyłu, państwowa agencja ds. łagodzenia skutków katastrof (BNPB) zapowiedziała przeprowadzenie specjalnej operacji zasiewania chmur. Metoda ta ma wywołać sztuczne opady deszczu, które spłuczą drobiny popiołu z wyższych partii powietrza. Dla zablokowanych pasażerów w portach lotniczych zorganizowano pomoc w postaci posiłków, napojów oraz transportu do okolicznych hoteli.
Wpływ na warszawski rynek turystyczny i pasażerów.
Wstrzymanie lotów w Dżakarcie oraz zakłócenia na trasach azjatyckich bezpośrednio wpływają na Polaków przebywających w rejonie Indonezji lub planujących urlopy w Azji. W biurach podróży i agencjach turystycznych zlokalizowanych w stołecznych biznesowych rejonach na warszawskiej Woli oraz na Mokotowie trwa gorączkowe weryfikowanie statusu rejsów przesiadkowych (m.in. przez lotniska w Katarze, Zjednoczonych Emiratach Arabskich czy Singapurze).
Z kolei w ścisłym centrum w dzielnicy Śródmieście konsulaty oraz agencje pośrednictwa wizowego i turystycznego udzielają wsparcia warszawiakom, których powroty do kraju uległy opóźnieniu. Prawnicy przypominają, że w przypadku odwołania lub znacznego opóźnienia lotu z przyczyn nadzwyczajnych (jakimi są erupcje wulkaniczne) przewoźnicy są zwolnieni z wypłaty odszkodowań pieniężnych, jednak mają ustawowy obowiązek zapewnienia opieki, posiłków oraz przebukowania biletu na najbliższy możliwy termin.
Jak krok po kroku postąpić w przypadku odwołania lotu z powodu erupcji wulkanu
Zobacz zestaw practical kroków, które pozwolą Ci bezpiecznie zareagować na utrudnienia w podróży lotniczej:
- Sprawdzaj na bieżąco status rejsu na stronie przewoźnika – śledź komunikaty linii lotniczych oraz tablicę odlotów i przylotów przed udaniem się na lotnisko.
- Skontaktuj się ze swoim biurem podróży na Woli, Mokotowie lub w Śródmieściu – w przypadku wyjazdu zorganizowanego organizator ma obowiązek zmodyfikować plan podróży lub zapewnić zakwaterowanie zastępcze.
- Żądaj od linii lotniczej bezpłatnej opieki na lotnisku – pamiętaj, że przy długim oczekiwaniu przewoźnik musi zapewnić posiłki, napoje oraz nocleg w hotelu wraz z transferem.
- Przeanalizuj warunki swojego ubezpieczenia turystycznego – sprawdź, czy Twoja polisa obejmuje zwrot kosztów opóźnienia lotu lub rezygnacji z powodu klęsk żywiołowych.
- Zarejestruj podróż w rządowym systemie „Odyseusz” – przed wyjazdem do rejonów aktywnych sejsmicznie zgłoś swój pobyt MSZ, co ułatwia kontakt z polskim konsulatem w sytuacjach kryzysowych.
Źródło: PAP
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.