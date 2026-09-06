Erupcja wulkanu! Paraliż lotniczy i plany zasiewania chmur. Informacje dla podróżnych

6 września 2026 15:15 | Autor: Marek Borkowski | Warszawa | Brak komentarzy

Potężna erupcja wulkanu Anak Krakatau w Cieśninie Sundajskiej doprowadziła do znacznego sparaliżowania ruchu lotniczego w Indonezji. Chmura pyłu wulkanicznego osiągnęła wysokość od 6 km do nawet 15 km, wymuszając zawieszenie działalności pięciu kluczowych portów lotniczych w kraju, w tym głównego międzynarodowego lotniska Soekarno-Hatta w Dżakarcie. Odwołano ponad 200 rejsów, w tym połączenia międzynarodowe, co uderzyło w plany tysięcy pasażerów z całego świata. 

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aktywny wulkan podczas wybuchu
Fot. Pixabay

Chmura pyłu na 15 km i operacja zasiewania chmur przez władze

Według danych indonezyjskiej agencji meteorologicznej BMKG oraz służb geologicznych, aktywność sejsmiczna pod wulkanem wskazuje na dalsze przesuwanie się magmy i ryzyko kolejnych wybuchów. W reakcji na opad popiołu wulkanicznego w regionie odwołano zajęcia w części szkół, a lokalnym rybakom zalecono wstrzymanie się od wypływania w morze. Wokół krateru wyznaczono bezwzględną strefę bezpieczeństwa o promieniu 3 kilometrów.

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Aby przyspieszyć oczyszczanie atmosfery z niebezpiecznego dla silników samolotowych pyłu, państwowa agencja ds. łagodzenia skutków katastrof (BNPB) zapowiedziała przeprowadzenie specjalnej operacji zasiewania chmur. Metoda ta ma wywołać sztuczne opady deszczu, które spłuczą drobiny popiołu z wyższych partii powietrza. Dla zablokowanych pasażerów w portach lotniczych zorganizowano pomoc w postaci posiłków, napojów oraz transportu do okolicznych hoteli.

Wpływ na warszawski rynek turystyczny i pasażerów.

Wstrzymanie lotów w Dżakarcie oraz zakłócenia na trasach azjatyckich bezpośrednio wpływają na Polaków przebywających w rejonie Indonezji lub planujących urlopy w Azji. W biurach podróży i agencjach turystycznych zlokalizowanych w stołecznych biznesowych rejonach na warszawskiej Woli oraz na Mokotowie trwa gorączkowe weryfikowanie statusu rejsów przesiadkowych (m.in. przez lotniska w Katarze, Zjednoczonych Emiratach Arabskich czy Singapurze).

Z kolei w ścisłym centrum w dzielnicy Śródmieście konsulaty oraz agencje pośrednictwa wizowego i turystycznego udzielają wsparcia warszawiakom, których powroty do kraju uległy opóźnieniu. Prawnicy przypominają, że w przypadku odwołania lub znacznego opóźnienia lotu z przyczyn nadzwyczajnych (jakimi są erupcje wulkaniczne) przewoźnicy są zwolnieni z wypłaty odszkodowań pieniężnych, jednak mają ustawowy obowiązek zapewnienia opieki, posiłków oraz przebukowania biletu na najbliższy możliwy termin.

Jak krok po kroku postąpić w przypadku odwołania lotu z powodu erupcji wulkanu

Zobacz zestaw practical kroków, które pozwolą Ci bezpiecznie zareagować na utrudnienia w podróży lotniczej:

  • Sprawdzaj na bieżąco status rejsu na stronie przewoźnika – śledź komunikaty linii lotniczych oraz tablicę odlotów i przylotów przed udaniem się na lotnisko.
  • Skontaktuj się ze swoim biurem podróży na Woli, Mokotowie lub w Śródmieściu – w przypadku wyjazdu zorganizowanego organizator ma obowiązek zmodyfikować plan podróży lub zapewnić zakwaterowanie zastępcze.
  • Żądaj od linii lotniczej bezpłatnej opieki na lotnisku – pamiętaj, że przy długim oczekiwaniu przewoźnik musi zapewnić posiłki, napoje oraz nocleg w hotelu wraz z transferem.
  • Przeanalizuj warunki swojego ubezpieczenia turystycznego – sprawdź, czy Twoja polisa obejmuje zwrot kosztów opóźnienia lotu lub rezygnacji z powodu klęsk żywiołowych.
  • Zarejestruj podróż w rządowym systemie „Odyseusz” – przed wyjazdem do rejonów aktywnych sejsmicznie zgłoś swój pobyt MSZ, co ułatwia kontakt z polskim konsulatem w sytuacjach kryzysowych.

 

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Źródło: PAP

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