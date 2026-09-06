Są plany ewakuacyjne 2477 gmin. Warszawa przygotowuje metro i dostosowuje 120 autobusów do noszy. Kraków stawia na co innego
Wszystkie 2477 gmin w Polsce zdążyły przed końcem 2025 r. przygotować i przekazać dokumenty potrzebne do planowania ewakuacji ludności. Żadna nie przekroczyła wyznaczonego terminu. To oznacza, że od 2026 r. państwo ma już lokalną warstwę systemu obejmującą cały kraj. Teraz zaczyna być widać drugi etap przygotowań. Warszawa kupuje autobusy, które można przystosować do przewozu rannych, tworzy zaplecze w metrze i inwestuje w awaryjne źródła wody. Kraków powołał zespół koordynujący ewakuację, Wrocław ćwiczy procedury i ma za sobą prawdziwą ewakuację kilku tysięcy ludzi, a miasta Trójmiasta przygotowują magazyny, miejsca schronienia i infrastrukturę kryzysową.
2477 gmin miało czas do końca 2025 r. Wszystkie zdążyły
Podstawą obecnego systemu jest ustawa z 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej, Dz.U. z 2024 r. poz. 1907, obowiązująca od 1 stycznia 2025 r. Art. 43 nakłada na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast obowiązek opracowania wkładów do wojewódzkiego planu ewakuacji. Te dokumenty nie są formalnością ograniczoną do stwierdzenia, że mieszkańców trzeba będzie „gdzieś przewieźć”. Planowanie obejmuje liczbę osób przewidzianych do ewakuacji, możliwości transportowe, drogi przemieszczania, miejsca przyjęcia ludności, sposób zabezpieczenia podstawowych potrzeb oraz organizację całej operacji.
Szczegółowe zasady dopisało rozporządzenie Rady Ministrów z 30 maja 2025 r. w sprawie ewakuacji ludności oraz zabezpieczenia mienia, Dz.U. z 2025 r. poz. 765. Samorządy miały do końca roku przygotować swoje materiały i proces zakończył się bez opóźnienia żadnej z 2477 gmin. Właśnie dlatego ta liczba jest tak istotna. Nie mówimy o programie pilotażowym obejmującym Warszawę, Kraków i kilka miast wojewódzkich, ale o systemie, którego lokalne elementy przygotowano w każdej gminie w kraju.
Nie oznacza to, że 2477 samorządów posiada identyczne, gotowe do wydrukowania „plany ucieczki” z mapą dla każdego mieszkańca. Ustawa używa bardziej precyzyjnego określenia. Wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast przygotowują wkłady do wojewódzkich planów ewakuacji ludności, a na ich podstawie wojewoda tworzy dokument dla całego województwa. Z końcem 2025 r. wszystkie polskie gminy zakończyły swój etap tego procesu. To ogromna zmiana w porównaniu z sytuacją sprzed wejścia nowych przepisów, gdy system ochrony ludności przez lata funkcjonował bez jednolitej, współczesnej konstrukcji obejmującej cały kraj.
W praktyce zakres zagrożeń jest znacznie szerszy niż wojna. Plany ewakuacji mają być wykorzystywane w razie zagrożenia wojną i podczas wojny, ale również przy przewidywanym lub już występującym zagrożeniu związanym z klęską żywiołową. Lokalna ewakuacja może być konieczna również po katastrofie technicznej, poważnej awarii przemysłowej czy znalezieniu niewybuchu. Rozporządzenie przewiduje, że wójt, burmistrz albo prezydent miasta, na którego terenie pojawia się zagrożenie, ma niezwłocznie wdrożyć procesy związane z przygotowaniem ewakuacji.
W niektórych publikacjach pojawia się również informacja o „15 minutach na decyzję”. Tego nie należy jednak przedstawiać jako sztywnego ustawowego terminu obowiązującego w każdym przypadku. Prawo mówi o działaniu niezwłocznym, a system został skonstruowany tak, aby decyzja lokalna nie musiała godzinami przechodzić przez kolejne szczeble administracji. Jeżeli sytuacja rzeczywiście zagraża życiu, lokalny organ może rozpocząć działania natychmiast. Teoretycznie przygotowanie dokumentów w całym kraju ma właśnie sprawić, że w momencie kryzysu nikt nie zacznie dopiero zastanawiać się, którędy wyprowadzić ludzi i gdzie ich przewieźć.
Przepisy zakładają także samoewakuację. To szczególnie istotne w dużych miastach. Państwo nie planuje wysłania autobusu po każdego zdrowego mieszkańca. Osoby zdolne do samodzielnego opuszczenia zagrożonego obszaru mogą wykorzystywać własne środki transportu i samodzielnie organizować pobyt poza strefą zagrożenia. Samorząd i służby mają jednak taki proces koordynować, aby tysiące samochodów nie wjechały jednocześnie na drogi potrzebne wojsku, straży pożarnej, pogotowiu i zorganizowanemu transportowi ewakuacyjnemu.
Inaczej traktowane są osoby, które nie mogą po prostu wsiąść do samochodu i wyjechać. Przepisy wskazują m.in. dzieci, kobiety ciężarne, pacjentów szpitali i zakładów leczniczych, osoby z niepełnosprawnościami oraz osoby o ograniczonej zdolności samodzielnego poruszania się. Dla nich potrzebny jest transport zorganizowany, w części przypadków także sanitarny. I właśnie w tym miejscu dokumenty zaczynają łączyć się z realnymi zakupami robionymi obecnie przez miasta.
Warszawa buduje drugą warstwę systemu. 120 autobusów, metro, woda i agregaty
Warszawa jest dobrym przykładem tego, że plan ewakuacji na papierze jest dopiero początkiem. Jedna z najbardziej nietypowych inwestycji dotyczy komunikacji miejskiej. Miasto zamówiło 120 przegubowych autobusów Solaris Urbino 18 za około 324 mln zł. Dostawy mają rozpocząć się w drugiej połowie 2026 r. i potrwać do 2027 r. Pojazdy będą normalnie wozić pasażerów WTP, ale ich wnętrza zaprojektowano tak, aby w sytuacji kryzysowej można było szybko zamontować miejsca dla 4 noszy. Przy pełnym wykorzystaniu całej partii daje to możliwość przygotowania 480 stanowisk dla osób przewożonych w pozycji leżącej.
Nie należy tego rozumieć jako stworzenia 120 karetek. Autobusy nie zastąpią transportu medycznego i na co dzień pozostaną zwykłym elementem komunikacji miejskiej. Chodzi o zwiększenie możliwości szybkiego przewożenia ludzi w sytuacji, w której normalne zasoby okażą się niewystarczające. Warszawa pozostawiła sobie również możliwość rozszerzenia kontraktu o kolejnych 100 pojazdów. Sama koncepcja pokazuje, jak zmienia się podejście do miejskiego sprzętu – autobus kupiony do obsługi linii może mieć zaprojektowaną od początku drugą funkcję na czas kryzysu.
Jeszcze większą uwagę przyciąga metro. Warszawa rozwija projekt „Podziemna Tarcza”, którego założeniem jest wykorzystanie podziemnej infrastruktury jako miejsca ukrycia dla ponad 100 tys. osób. W przestrzeniach technologicznych przy stacjach, między innymi w rejonie Placu Wilsona i Bródna, przygotowywane jest zaplecze magazynowe. Mają znajdować się tam m.in. łóżka polowe, koce, śpiwory i sprzęt potrzebny w razie dłuższego pobytu ludzi pod ziemią.
Trzeba jednak oddzielić 2 pojęcia, które często są mieszane. Warszawskie metro może być bardzo wartościowym miejscem ukrycia, ale nie każda stacja jest pełnoprawnym schronem zapewniającym hermetyczność i ochronę przed każdym rodzajem zagrożenia. Nowe przepisy wyraźnie rozróżniają schrony, ukrycia i miejsca doraźnego schronienia. Podziemny garaż, tunel czy stacja metra mogą zapewniać osłonę przed odłamkami i częścią skutków wybuchu, ale nie daje to automatycznie ochrony charakterystycznej dla profesjonalnej budowli ochronnej.
Warszawa równolegle inwestuje w znacznie mniej widowiskowe rzeczy, które podczas realnego kryzysu mogą mieć jeszcze większe znaczenie. W ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej w 2025 r. stolica otrzymała ponad 187 mln zł. Środki przeznaczano między innymi na agregaty prądotwórcze, mobilną stację uzdatniania wody, wyposażenie służb, drony oraz zabezpieczenie infrastruktury metra i wodociągów. Miejski program „Warszawa chroni” przewiduje również przygotowywanie dodatkowych źródeł wody, beczkowozów i zaplecza potrzebnego przy wielodniowej awarii.
To ważne, bo ewakuacja nie zawsze oznacza opuszczenie całego miasta. Przy części zagrożeń znacznie większa grupa mieszkańców pozostanie na miejscu i będzie potrzebowała wody, informacji, energii dla najważniejszych obiektów oraz możliwości schronienia się. System przygotowywany w stolicy musi więc obsługiwać oba scenariusze jednocześnie – przemieszczanie ludności i utrzymanie funkcjonowania miasta dla tych, którzy zostają.
Kraków, Wrocław i Trójmiasto też się przygotowują, ale każde miasto trochę inaczej
Kraków poszedł mocno w stronę organizacji samego procesu. 8 kwietnia 2026 r. prezydent miasta powołał Miejski Zespół ds. Koordynowania Ewakuacji Mieszkańców. Jego zadaniem jest przygotowanie, kierowanie i koordynowanie działań związanych z ewakuacją. Miasto stworzyło również bazę około 1500 obiektów, które mogą mieć potencjał do wykorzystania jako miejsca doraźnego schronienia. Jednocześnie wzmacniana jest infrastruktura komunalna, w tym wodociągi, a część strategicznych obiektów ma być przygotowywana do działania w warunkach kryzysowych.
Kraków otrzymał pod koniec 2025 r. ponad 35 mln zł z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Finansowano m.in. doposażenie Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego oraz zakup 8 samochodów ciężarowych mogących służyć podczas działań ratowniczych. Warszawa mocno eksponuje metro i transport miejski, Kraków bardziej widocznie buduje strukturę koordynowania ewakuacji oraz odporność podstawowej infrastruktury.
Wrocław ma natomiast za sobą realny sprawdzian przeprowadzony już w tym roku. 6 lipca 2026 r. podczas usuwania bomby lotniczej z okresu II wojny światowej przy ul. Trzemeskiej zarządzono ewakuację terenu w promieniu około 300 metrów. Objęła ona około 3 tys. osób. Mieszkańcy musieli opuścić budynki, a miasto organizowało transport i zabezpieczenie strefy. Oczywiście nie był to scenariusz wojenny ani ewakuacja całego Wrocławia, ale dla służb była to prawdziwa operacja, podczas której procedur nie sprawdza się już na prezentacji, tylko na ulicach.
Wcześniej, 27 maja, we Wrocławiu przeprowadzono ćwiczenia zakładające między innymi atak na element infrastruktury krytycznej, pożar, skażenie oraz konieczność ewakuowania ludności. Program „Bezpieczny Wrocław” dysponuje środkami miejskimi i wojewódzkimi, a 4 września 2026 r. miasto poinformowało dodatkowo o złożeniu do Banku Gospodarstwa Krajowego wniosków dotyczących 8 projektów na łączną kwotę 268,4 mln zł. Część przedsięwzięć dotyczy ochrony cywilnej, systemu ostrzegania oraz odporności infrastruktury drogowej i mostowej. To na razie wnioski o finansowanie, a nie gotowe inwestycje, ale pokazują skalę przygotowań.
Jeszcze inaczej wygląda Trójmiasto. Gdańsk wykorzystał w 2025 r. około 40 mln zł z programu ochrony ludności między innymi na sprzęt, zaplecze logistyczne, zabezpieczenie dostaw wody, funkcjonowanie kanalizacji i transportu. W 2026 r. miasto prowadzi dziesiątki praktycznych szkoleń dla mieszkańców. Powstający we Wrzeszczu kompleks basenowy ma zostać wyposażony również w miejsce doraźnego schronienia. Budynek od początku otrzymuje więc drugą funkcję, której kilka lat temu przy podobnej inwestycji prawdopodobnie w ogóle by nie planowano.
Gdynia rozwija natomiast zaplecze magazynowe. W Wielkim Kacku powstaje hala dla ochrony ludności i obrony cywilnej za około 4,55 mln zł, z planowanym zakończeniem prac pod koniec listopada 2026 r. Miasto dysponuje też większą halą zakupioną wcześniej ze środków programu państwowego, gdzie przechowywany jest sprzęt ratowniczy, przeciwpowodziowy i pożarniczy. Sopot przeznacza środki między innymi na przygotowanie dokumentacji remontowej dla 5 istniejących budowli ochronnych oraz zaplecza magazynowego i wodnego.
Nie ma więc jednego „miejskiego modelu ewakuacji”. Warszawa wykorzystuje rozmiar sieci komunikacyjnej i metra, Kraków tworzy strukturę zarządzania procesem, Wrocław intensywnie ćwiczy działania służb, a Trójmiasto stawia mocno na logistykę, wodę, magazyny i dostosowywanie istniejących obiektów. Nad nimi znajduje się jednak ten sam system państwowy, którego fundament został ukończony pod koniec 2025 r. – 2477 gmin przygotowało swoje wkłady ewakuacyjne.
Plan istnieje, ale mieszkaniec nie dostanie wcześniej dokładnej trasy wyjazdu z domu
Nie należy oczekiwać, że urząd opublikuje teraz dokładną mapę pokazującą, którą ulicą każdy mieszkaniec Warszawy albo Krakowa ma wyjechać w przypadku wojny. Konkretna organizacja ruchu zależy od rodzaju i miejsca zagrożenia. Trasa bezpieczna przy powodzi może być zupełnie nieprzydatna podczas katastrofy przemysłowej, a kierunek ewakuacji w sytuacji militarnej musi być dodatkowo uzgadniany tak, aby nie kolidował z przemieszczaniem wojska. Właśnie dlatego dokumenty zawierają warianty i zasoby, a ostateczne komunikaty mają być wydawane po wystąpieniu konkretnego zagrożenia.
Mieszkaniec może jednak przygotować się wcześniej znacznie lepiej niż kilka lat temu. Można sprawdzić najbliższe miejsca ochrony w państwowym systemie Gdzie się ukryć, zapisać lokalizację więcej niż jednego obiektu i przygotować podstawowy zestaw na około 72 godziny. W praktyce potrzebne są dokumenty, stale przyjmowane leki, woda, podstawowa żywność, latarka, radio na baterie, powerbank, gotówka w mniejszych nominałach i rzeczy potrzebne dzieciom albo osobom wymagającym szczególnej opieki.
Przy komunikacie o ewakuacji najważniejszym błędem byłoby natomiast automatyczne wejście do samochodu i ruszenie pierwszą znaną drogą bez sprawdzenia informacji służb. Rozporządzenie dopuszcza samoewakuację, ale jednocześnie przewiduje jej koordynowanie właśnie po to, żeby samochody mieszkańców nie zablokowały korytarzy potrzebnych ratownikom i wojsku. W mieście liczącym setki tysięcy albo ponad milion mieszkańców kilka źle skierowanych strumieni ruchu może sparaliżować cały system.
Najważniejsza zmiana już jednak nastąpiła. Polska nie zaczyna dziś planowania od zera. Każda z 2477 gmin wykonała swój etap przygotowania dokumentacji do końca 2025 r., a rok 2026 coraz wyraźniej jest etapem przekładania planów na sprzęt, transport, magazyny, miejsca schronienia i ćwiczenia. Warszawskie autobusy z możliwością przewozu na noszach, krakowski zespół ewakuacyjny, rzeczywista ewakuacja 3 tys. osób we Wrocławiu czy nowe magazyny w Trójmieście pokazują już nie administracyjną teorię, ale konkretne elementy systemu, które mają zadziałać wtedy, kiedy czasu na tworzenie planu od początku zwyczajnie nie będzie.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.