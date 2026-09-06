W Lidlu szykuje się gigantyczna promocja. Cena spadnie aż o 900 zł. Klienci mogą ruszyć po niego już rano
To może być jedna z najmocniejszych ofert najbliższej akcji Lidla. Sieć przeceni urządzenie marki Silvercrest aż o 900 zł. Zamiast 2499 zł klienci zapłacą 1599 zł. Promocja rusza w czwartek, 10 września, i według gazetki potrwa do 23 września. Jest jednak ważny warunek – żeby uzyskać tak dużą obniżkę, trzeba aktywować kupon w aplikacji Lidl Plus.
Tym razem w centrum promocji znalazł się termorobot MC Smart z Wi-Fi marki Silvercrest. To wielofunkcyjne urządzenie kuchenne, które może zainteresować osoby szukające tańszej alternatywy dla drogich robotów gotujących.
I właśnie jego cena najbardziej rzuca się w oczy w najnowszej ofercie sieci.
Lidl obniża cenę aż o 900 zł
Regularna cena prezentowana w gazetce wynosi 2499 zł. Po aktywowaniu odpowiedniego kuponu Lidl Plus urządzenie będzie kosztowało:
1599 zł.
Oznacza to aż 900 zł oszczędności na jednym zakupie.
To obniżka wynosząca około 36 proc. względem ceny wskazanej przed promocją.
Wszystko zacznie się w czwartek
Na ofertę trzeba jeszcze chwilę poczekać.
Promocja rozpoczyna się w czwartek, 10 września, i zgodnie z informacją widoczną w gazetce ma obowiązywać do 23 września.
Przy takich przecenach warto jednak pamiętać o dostępności produktu w poszczególnych sklepach. Jeżeli zainteresowanie będzie duże, najbardziej poszukiwane urządzenia mogą znikać wcześniej.
Jest jeden warunek
Samo pojawienie się przy kasie nie wystarczy, aby zapłacić 1599 zł.
Przy ofercie znajduje się wyraźna informacja „Aktywuj kupon i zeskanuj aplikację”. Promocyjna cena jest więc związana z aplikacją Lidl Plus.
Przed zakupem warto wejść do aplikacji, znaleźć odpowiednią ofertę i aktywować kupon, a następnie pamiętać o zeskanowaniu aplikacji podczas zakupów.
Co potrafi Silvercrest MC Smart?
Według informacji zamieszczonych w gazetce urządzenie ma moc 1200 W i łączy się z siecią Wi-Fi.
Tego rodzaju roboty kuchenne służą do wykonywania wielu czynności w jednym urządzeniu – od rozdrabniania i mieszania po przygotowywanie potraw na ciepło.
Właśnie wielofunkcyjność sprawia, że urządzenia tej kategorii cieszą się dużym zainteresowaniem, ale często kosztują kilka tysięcy złotych.
Dlatego zejście z ceny 2499 do 1599 zł może przyciągnąć osoby, które wcześniej odkładały taki zakup właśnie ze względu na koszt.
900 zł zostaje w kieszeni
Najmocniejszym elementem tej promocji nie jest kilkanaście czy kilkadziesiąt złotych rabatu. Tutaj różnica między ceną prezentowaną przed promocją a ceną z kuponem wynosi aż 900 zł.
Akcja rozpocznie się 10 września, dlatego osoby zainteresowane urządzeniem powinny przede wszystkim pamiętać o kuponie Lidl Plus i sprawdzić dostępność produktu w swoim sklepie.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.