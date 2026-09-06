Nie dostałeś pieniędzy przez zbyt wysoki dochód? Od 1 października granica mocno idzie w górę. Wnioski już przyjmują
Od 1 października 2026 roku zacznie obowiązywać znacznie wyższy próg dochodowy w Funduszu Alimentacyjnym. Zmiana jest duża: dotychczasowa granica 1209 zł netto na osobę w rodzinie wzrośnie do 1665 zł. W praktyce oznacza to, że część rodzin, które wcześniej miały zbyt wysokie dochody, może w nowym okresie świadczeniowym uzyskać prawo do pieniędzy. Wnioski można już składać.
Zmiana dotyczy nowego okresu świadczeniowego 2026/2027, który rozpocznie się 1 października.
To istotna wiadomość przede wszystkim dla rodziców, którzy samotnie wychowują dzieci i mają problem z wyegzekwowaniem zasądzonych alimentów.
Granica mocno idzie w górę
Do tej pory jednym z podstawowych warunków otrzymywania świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego było kryterium dochodowe wynoszące 1209 zł netto miesięcznie na osobę w rodzinie.
Od nowego okresu świadczeniowego będzie to:
1665 zł netto na osobę.
Różnica wynosi aż 456 zł na każdego członka rodziny.
I właśnie dlatego warto ponownie sprawdzić swoje uprawnienia nawet wtedy, gdy w poprzednim okresie rodzina nie kwalifikowała się do świadczenia z powodu dochodu.
Przykład pokazuje skalę zmiany
Wyobraźmy sobie trzyosobową rodzinę.
Przy starym kryterium jej łączny miesięczny dochód mieszczący się w limicie wynosił 3627 zł netto.
Po podwyższeniu progu do 1665 zł będzie to już 4995 zł netto miesięcznie.
W przypadku czteroosobowej rodziny nowy próg odpowiada łącznemu dochodowi 6660 zł netto miesięcznie.
To oczywiście tylko proste przeliczenie samego kryterium na liczbę osób. Przy ustalaniu prawa do świadczenia urząd bierze pod uwagę dochód zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów.
Przekroczenie limitu nie zawsze oznacza zero złotych
To kolejny bardzo ważny element.
W Funduszu Alimentacyjnym nadal obowiązuje mechanizm „złotówka za złotówkę”.
Oznacza to, że niewielkie przekroczenie kryterium dochodowego nie powoduje automatycznej utraty całego świadczenia.
Kwota wypłaty może zostać odpowiednio pomniejszona.
Dlatego nie należy z góry rezygnować z wniosku tylko dlatego, że dochód rodziny nieznacznie przekracza 1665 zł netto na osobę.
Pieniądze nie są dla każdego rodzica
Fundusz Alimentacyjny nie jest odpowiednikiem 800 plus.
Świadczenia są przeznaczone dla osób uprawnionych do alimentów w sytuacji, gdy ich egzekucja okazuje się bezskuteczna. Trzeba również spełnić pozostałe warunki wynikające z przepisów.
Samo posiadanie zasądzonych alimentów nie oznacza więc automatycznej wypłaty pieniędzy z państwowego funduszu.
Największa zmiana od października dotyczy jednak właśnie kryterium dochodowego, które zostaje wyraźnie podniesione.
Nie trzeba czekać do października
Co istotne, wnioski dotyczące nowego okresu można składać już teraz.
Elektroniczne przyjmowane są od 1 lipca 2026 roku, natomiast możliwość składania dokumentów w formie papierowej ruszyła 1 sierpnia.
Nie ma więc potrzeby czekania, aż nowy próg zacznie faktycznie obowiązywać 1 października.
Dokumenty można przekazać m.in. elektronicznie przez system Emp@tia, za pośrednictwem bankowości elektronicznej, pocztą lub bezpośrednio we właściwej instytucji obsługującej świadczenia.
Warto sprawdzić sytuację ponownie
Najważniejsza wiadomość jest prosta: od 1 października próg rośnie z 1209 do 1665 zł netto na osobę w rodzinie.
To oznacza, że decyzja odmowna albo brak prawa do świadczenia w poprzednim okresie nie przesądza automatycznie o sytuacji rodziny w okresie 2026/2027.
Przy tak dużym podniesieniu limitu część osób powinna ponownie przeliczyć dochód i sprawdzić, czy tym razem spełnia warunki.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.