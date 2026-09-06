800 zł miesięcznie do emerytury za wychowane dzieci? Propozycja trafiła do Sejmu
Nawet 800 zł miesięcznie dodatkowo do emerytury za wychowane dziecko – taki pomysł pojawił się w petycji skierowanej do Sejmu. Autor chce w ten sposób docenić seniorów, którzy wychowywali dzieci w czasach, gdy nie funkcjonowały programy takie jak 800 plus. Propozycja ma jednak istotne ograniczenie: świadczenie miałoby być naliczane dopiero od drugiego dziecka. Do pomysłu odniosło się już Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Stanowisko resortu nie daje jego zwolennikom wielu powodów do optymizmu.
Nowa propozycja dotycząca emerytur może zainteresować rodziców, którzy zakończyli już aktywność zawodową. Do Sejmu wpłynęła petycja przewidująca utworzenie specjalnego dodatku za wychowanie i wykształcenie dzieci.
Nie jest to jednak obowiązujące świadczenie ani uchwalona ustawa. Na obecnym etapie mówimy wyłącznie o petycji i przedstawionym w niej postulacie.
800 zł za dziecko. Ale nie za pierwsze
Według przedstawionej koncepcji emeryt mógłby otrzymywać 800 zł miesięcznie za każde wychowane i wykształcone dziecko, które pracuje w Polsce.
Kluczowy jest jednak jeden szczegół. Dodatek miałby przysługiwać dopiero od drugiego dziecka.
W przypadku małżeństwa pieniądze miałyby zostać podzielone między rodziców. Każde z małżonków otrzymywałoby po 400 zł miesięcznie.
Oznaczałoby to, że w przypadku jednego kwalifikującego się dziecka objętego dodatkiem do gospodarstwa domowego trafiałoby łącznie 800 zł miesięcznie.
Ma to być rekompensata dla dzisiejszych seniorów
Autor petycji argumentuje, że obecni emeryci wychowywali dzieci w zupełnie innych realiach. Ponosili koszty ich utrzymania i edukacji, ale nie korzystali ze świadczeń rodzinnych dostępnych obecnie.
W jego ocenie nowy dodatek byłby formą „sprawiedliwości pokoleniowej” i sposobem docenienia rodziców, którzy wychowali kolejne pokolenie pracowników.
Pomysł może być szczególnie atrakcyjny dla wielodzietnych seniorów. Jego wprowadzenie oznaczałoby bowiem stałe, comiesięczne zwiększenie dochodów części emerytów.
Problem w tym, że Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej patrzy na propozycję zupełnie inaczej.
Ministerstwo odpowiada: o emeryturze decydują składki
Resort przypomina podstawową zasadę polskiego systemu emerytalnego: wysokość emerytury jest związana przede wszystkim z kapitałem zgromadzonym przez ubezpieczonego, czyli m.in. z odprowadzonymi składkami.
Samo urodzenie i wychowanie dziecka nie stanowi obecnie podstawy do automatycznego zwiększenia emerytury o określoną kwotę.
Ministerstwo wskazuje jednocześnie, że system już uwzględnia wpływ opieki nad dziećmi na przyszłe świadczenie.
Od 1999 roku za osoby korzystające z urlopu wychowawczego składki emerytalne finansowane są z budżetu państwa. Późniejsze zmiany przepisów poprawiły również sytuację części kobiet, które opiekowały się dziećmi przed wejściem w życie nowych zasad.
Niektóre emerytki mogą skorzystać z ponownego przeliczenia
W 2015 roku wprowadzono rozwiązania pozwalające korzystniej uwzględniać określone okresy opieki nad dziećmi sprzed 1999 roku. Dla części kobiet oznacza to możliwość ponownego przeliczenia świadczenia, a w konsekwencji uzyskania wyższej emerytury.
To jednak zupełnie inny mechanizm niż proponowane 800 zł miesięcznie za dziecko.
Czy seniorzy rzeczywiście dostaną 800 zł?
Na razie nie. To najważniejsza informacja dla osób, które natkną się na doniesienia o nowym dodatku.
800 zł za wychowane dziecko nie jest obecnie nowym świadczeniem dla emerytów. Pomysł został przedstawiony w petycji skierowanej do Sejmu, natomiast stanowisko Ministerstwa Rodziny jest wobec niego krytyczne.
Dopiero ewentualne podjęcie prac legislacyjnych i uchwalenie odpowiednich przepisów mogłoby zmienić sytuację. Na dziś seniorzy nie mogą więc składać wniosków o taki dodatek ani oczekiwać jego wypłaty.
Sam pomysł może jednak wywołać większą dyskusję o tym, czy wychowanie dzieci powinno w przyszłości w większym stopniu wpływać na wysokość emerytury rodziców.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.