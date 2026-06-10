Eskalacja przemocy, premier reaguje na koszmarne zamieszki! Krwawy atak wywołał chaos na ulicach

Ulice stolicy Irlandii Północnej zamieniły się w pole bitwy po tym, jak opinią publiczną wstrząsnął makabryczny atak na pracownika ochrony zdrowia. W odpowiedzi na płonące barykady, podpalenia i starcia z policją, brytyjski premier Keir Starmer wydał kategoryczne oświadczenie w parlamencie. Służby ujawniły już tożsamość agresora oraz dramatyczne szczegóły dotyczące stanu zdrowia ofiary.

Biały dzień przyniósł horror. Kim jest napastnik i co stało się na ulicy? Do brutalnego napadu doszło na północy Belfastu. Agresor podjął makabryczną próbę odcięcia głowy przypadkowemu mężczyźnie wprost na ulicy. Ofiarą okazał się Steven Oglivy, szanowany pracownik lokalnej ochrony zdrowia. Przedstawiciele policji i prokuratury przedstawili w sądzie przerażający bilans medyczny tego zdarzenia – w wyniku ciosów zadanych nożem medyk bezpowrotnie stracił lewe oko, doznał głębokiego urazu prawego oka oraz ciężkich obrażeń w rejonie pleców i szyi. Podejrzany o ten czyn 30-latek stanął już przed obliczem wymiaru sprawiedliwości. Oto co wiemy o napastniku: Tożsamość: Mężczyzna nazywa się Hadi Alodid.

Mężczyzna nazywa się Hadi Alodid. Status w UK: Według oficjalnych danych brytyjskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (MSW) pochodzi on z Sudanu, posiadał status uchodźcy oraz wizę ważną do 2028 roku.

Według oficjalnych danych brytyjskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (MSW) pochodzi on z Sudanu, posiadał status uchodźcy oraz wizę ważną do 2028 roku. Zachowanie w sądzie: Podczas porannego posiedzenia Alodid odmówił skorzystania z obrony prawnej i korzystał z pomocy tłumacza języka arabskiego.

Podczas porannego posiedzenia Alodid odmówił skorzystania z obrony prawnej i korzystał z pomocy tłumacza języka arabskiego. Agresja wobec medyków: Służby ujawniły, że gdy napastnik trafił do szpitala z raną dłoni, wprost groził śmiercią personelowi medycznemu, który udzielał mu pomocy.

Reakcja premiera i groźby śmierci wobec burmistrzyni Sytuacja natychmiast urosła do rangi kryzysu państwowego, co zmusiło do reakcji szefa brytyjskiego rządu. Keir Starmer, przemawiając w Izbie Gmin, jednoznacznie potępił falę ulicznej agresji. Zaznaczył, że choć całe społeczeństwo jest głęboko i słusznie wstrząśnięte brutalnością ataku na medyka, to akty bezwzględnej przemocy, wandalizmu i podpaleń nie mają żadnego usprawiedliwienia. Napięcie w mieście uderzyło również bezpośrednio w lokalnych polityków. Róis-Máire Donnelly, ceremonialna burmistrzyni Belfastu reprezentująca partię Sinn Fein, poinformowała, że w nocy w jej domu interweniowała policja. Funkcjonariusze musieli pilnie ostrzec ją przed realnymi i udokumentowanymi groźbami śmierci, jakie zaczęły pod jej adresem napływać do sieci.