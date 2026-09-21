Europejski Dzień bez Samochodu w Warszawie. We wtorek 22 września cała komunikacja miejska za darmo
W najbliższy wtorek, 22 września 2026 roku, obchodzimy Europejski Dzień bez Samochodu – coroczny finał Tygodnia Zrównoważonego Transportu. Z tej okazji w całej Warszawie oraz w obrębie aglomeracji stołecznej mieszkańcy i kierowcy będą mogli podróżować Warszawską Komunikacją Miejską całkowicie bezpłatnie. Przejazdy bez konieczności kasowania biletów obejmą autobusy, tramwaje, obie linie metra, pociągi Szybkiej Kolei Miejskiej (SKM), Kolei Mazowieckich oraz Warszawskiej Kolei Dojazdowej (WKD).
Wyłączone kasowniki, otwarte bramki i podstawy prawne darmowych przejazdów
Decyzja stołecznych władz o zwolnieniu pasażerów z opłat za przejazdy w Dniu bez Samochodu wpisuje się w realizację celów zrównoważonego rozwoju oraz przepisy ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2023 r. poz. 2778 z późn. zm.). Jak poinformowała dyrektorka Zarządu Transportu Miejskiego Katarzyna Strzegowska, zwolnienie z opłat obowiązuje od godziny 0.00 do 23.59. W tym czasie kasowniki w pojazdach pozostaną wyłączone, a bramki w metrze będą otwarte. Biletomaty pojazdowe nie będą prowadzić sprzedaży biletów jednorazowych, choć wciąż będzie można zakodować bilet długookresowy.
Rzecznik ZTM Tomasz Kunert podkreśla, że beznakładowy przejazd obejmie również trasę na Lotnisko Modlin. Bezpłatne będą pociągi i autobusy komunikacji zastępczej Kolei Mazowieckich oraz autobusy kursujące na odcinku Stacja Modlin – Lotnisko Modlin, a także wszystkie połączenia spółki WKD.
Szybka przesiadka z auta. Darmowe parkingi P+R na Woli, Mokotowie i w Śródmieściu
Dla kierowców, którzy chcą tego dnia zostawić samochód na obrzeżach i przesiąść się do komunikacji miejskiej, udostępnionych zostanie bezpłatnie wszystkich 17 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (P+R). Węzły przesiadkowe położone przy kluczowych stacjach metra i przystankach kolejowych pozwolą na szybki i bezstresowy dojazd do ścisłego centrum.
Pasażerowie w dzielnicach takich jak Wola, Mokotów czy Śródmieście zyskają pełny dostęp do rozbudowanej sieci transportowej – obejmującej ponad 300 linii autobusowych, 26 linii tramwajowych, 5 linii SKM oraz M1 i M2. Łączna długość tras Warszawskiego Transportu Publicznego w samej stolicy wynosi aż 3,6 tys. km, co czyni wtorkową akcję doskonałą okazją do przetestowania alternatywnych dróg dojazdu do pracy i szkoły.
Jak krok po kroku skorzystać z Dnia bez Samochodu w Warszawie
Zobacz zestaw praktycznych porad, które pozwolą sprawnie i bezpłatnie podróżować po stolicy 22 września:
- Nie kasuj biletu w autobusie, tramwaju ani pociągu SKM – wszystkie kasowniki w pojazdach WTP będą wyłączone przez całą dobę.
- Przechodź przez otwarte bramki na stacjach metra – kołowrotki w metrze zostaną odblokowane na obu liniach (M1 i M2).
- Zostaw auto na jednym z 17 darmowych parkingów Parkuj i Jedź (P+R) – skorzystaj z węzłów przesiadkowych przy stacjach metra na Woli lub Mokotowie.
- Podróżuj bez biletu pociągami Kolei Mazowieckich i WKD – darmowe przejazdy obowiązują również w pociągach dojazdowych i autobusach na Lotnisko Modlin.
- Zaplanuj dogodną trasę przejazdu w aplikacji mObywatel lub Jakdojade – wybierz najszybsze połączenie spośród ponad 300 linii stołecznej komunikacji.
Źródło: tvnwarszawa
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.