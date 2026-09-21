Masz psa lub kota? Rząd ostrzega. Trzeba przygotować te dokumenty. Potem może zabraknąć czasu
Pies lub kot również musi zostać uwzględniony w rodzinnym planie kryzysowym. Rządowy „Poradnik bezpieczeństwa” wskazuje, co właściciel powinien przygotować wcześniej: zapas karmy, wodę, leki, dokumentację zdrowotną, potwierdzenia szczepień oraz sprzęt pozwalający bezpiecznie przewieźć zwierzę. Ważne są także czip i dane kontaktowe umieszczone przy obroży lub szelkach. Gdy zostanie zarządzona ewakuacja, może już nie być czasu na kompletowanie tych rzeczy.
Plecak ewakuacyjny dla domowników, dokumenty, leki i zapas wody to tylko część przygotowań na sytuację kryzysową. Osoby posiadające zwierzęta powinny wcześniej pomyśleć również o ich bezpieczeństwie.
Dotyczy to nie tylko konfliktu zbrojnego. Konieczność szybkiego opuszczenia domu może pojawić się także podczas pożaru, powodzi, awarii przemysłowej albo innego bezpośredniego zagrożenia.
Oficjalny „Poradnik bezpieczeństwa” zaleca przygotowanie wyposażenia i zapasów dla zwierzęcia jeszcze przed wystąpieniem kryzysu.
W chwili alarmu może nie być czasu na szukanie transportera
Nagła ewakuacja to ogromny stres nie tylko dla ludzi. Hałas, syreny, tłum, obecność służb i zdenerwowanie właściciela mogą sprawić, że nawet spokojny pies albo kot zacznie zachowywać się inaczej niż zwykle.
Przerażone zwierzę może próbować uciec, schować się lub reagować agresywnie. Dlatego rząd zaleca wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego sprzętu do transportu.
W zależności od rodzaju i wielkości zwierzęcia potrzebne mogą być:
- transporter albo klatka,
- smycz,
- szelki lub obroża,
- kaganiec.
Transporter nie powinien być schowany w trudno dostępnym miejscu, pod stertą rzeczy w piwnicy lub na najwyższej półce. W sytuacji, w której dom trzeba opuścić w ciągu kilku minut, liczy się możliwość natychmiastowego zabrania zwierzęcia.
Warto również wcześniej przyzwyczajać psa lub kota do wchodzenia do transportera. Pierwszy kontakt ze sprzętem nie powinien następować dopiero podczas alarmu.
Przygotuj zapas karmy, wody i leków na kilka dni
Rządowa instrukcja zaleca przygotowanie dla zwierzęcia zapasu karmy, wody pitnej oraz potrzebnych leków na kilka dni.
Najbezpieczniej zgromadzić produkty, które zwierzę zna i dobrze toleruje. Nagła zmiana karmy połączona ze stresem i podróżą może prowadzić do problemów zdrowotnych.
W zestawie dla psa lub kota warto umieścić:
- zapas suchej lub mokrej karmy,
- wodę pitną,
- miski, najlepiej lekkie lub składane,
- leki przyjmowane przez zwierzę,
- podstawowe środki higieniczne,
- worki na odchody,
- niewielki zapas żwirku i kuwetę turystyczną w przypadku kota,
- ręcznik albo koc,
- dodatkową smycz.
Jeżeli zwierzę wymaga specjalistycznej karmy lub regularnego podawania leków, nie należy odkładać uzupełnienia zapasu do chwili pojawienia się zagrożenia.
Dokumentacja zdrowotna powinna znajdować się w jednym miejscu
W sytuacji kryzysowej zwierzę może wymagać pomocy weterynaryjnej w innym mieście. Właściciel może również zostać skierowany do miejsca zbiorowego zakwaterowania albo tymczasowo przekazać zwierzę pod opiekę innej osoby.
Dlatego rząd zaleca, aby w jednym miejscu przechowywać:
- dokumentację zdrowotną zwierzęcia,
- potwierdzenia wykonanych szczepień,
- informacje o przyjmowanych lekach.
Warto przygotować także papierową kopię najważniejszych informacji. Telefon może się rozładować, zostać uszkodzony albo utracić dostęp do internetu.
Na kartce można zapisać nazwę leku, dawkowanie, rozpoznane choroby, alergie, numer telefonu do prowadzącego lekarza weterynarii oraz kontakt do właściciela i osoby, która w razie potrzeby może przejąć opiekę nad zwierzęciem.
Sam czip może nie wystarczyć. Trzeba go jeszcze zarejestrować
Rządowy poradnik zwraca uwagę na jeszcze jeden bardzo ważny element: zwierzę powinno zostać zaczipowane i zarejestrowane w ogólnodostępnej bazie.
Samo wszczepienie mikroczipu nie gwarantuje szybkiego odnalezienia właściciela. Numer czipa musi być powiązany w bazie z aktualnymi danymi kontaktowymi.
Po zmianie numeru telefonu, adresu albo właściciela dane należy zaktualizować. W przeciwnym razie osoba, która odnajdzie zwierzę, może odczytać numer czipa, ale nie będzie w stanie skutecznie skontaktować się z opiekunem.
Rząd zaleca również umieszczenie danych właściciela bezpośrednio przy obroży lub szelkach. Zwykła adresówka z numerem telefonu pozwala zidentyfikować zwierzę bez konieczności korzystania z czytnika mikroczipów.
Podczas ewakuacji trzeba pamiętać o zwierzęciu
Oficjalna instrukcja postępowania podczas ewakuacji wskazuje wprost, aby pamiętać o zwierzętach.
Jeżeli ich zabranie nie jest możliwe, należy je zabezpieczyć oraz zapewnić im jedzenie i wodę. Takie rozwiązanie powinno być jednak traktowane jako ostateczność, uzależnioną od rodzaju zagrożenia i poleceń służb.
Właściciel nie powinien ryzykować życia, wracając po zwierzę do budynku objętego pożarem, zalanego terenu lub strefy bezpośredniego zagrożenia. W takiej sytuacji należy przekazać służbom dokładną informację, gdzie znajduje się zwierzę.
Jeśli władze lub służby ratownicze zarządzą ewakuację, należy bezwzględnie wykonywać ich polecenia. Komunikaty mogą być przekazywane przez Alert RCB, Regionalny System Ostrzegania, strony rządowe, media oraz służby działające na miejscu.
Kto odpowiada za ewakuację psa lub kota?
Rządowy poradnik wyjaśnia, że za ewakuację zwierzęcia odpowiada jego właściciel. Koordynację działań prowadzi natomiast lokalne centrum zarządzania kryzysowego.
Szczegółowe zasady mogą zależeć od rodzaju zagrożenia oraz rozwiązań przyjętych w konkretnej gminie. Informacji o organizacji ewakuacji zwierząt w miejscu zamieszkania należy szukać w urzędzie miasta lub gminy.
Warto sprawdzić to wcześniej, szczególnie jeśli właściciel nie posiada samochodu, ma kilka zwierząt albo opiekuje się dużym psem, którego przewiezienie transportem zbiorowym może być utrudnione.
Dobrym rozwiązaniem jest także ustalenie z rodziną, sąsiadem lub znajomym, kto zajmie się zwierzęciem, jeżeli właściciel w chwili wystąpienia zagrożenia będzie poza domem.
Kot może schować się, gdy wyczuje zdenerwowanie
W przypadku kotów szczególnie ważne jest szybkie zabezpieczenie zwierzęcia w zamkniętym pomieszczeniu. Przestraszony kot może wejść pod łóżko, za szafę albo do innej trudno dostępnej kryjówki.
Jeżeli pojawi się ostrzeżenie o możliwej ewakuacji, nie należy wypuszczać kota na zewnątrz. Transporter warto ustawić w dostępnym miejscu, a w środku umieścić znajomy koc lub materiał z zapachem domu.
Psa należy prowadzić na smyczy nawet wtedy, gdy na co dzień bez problemu wykonuje polecenia. W nieznanym otoczeniu, pośród tłumu i hałasu, jego zachowania nie można przewidzieć.
To zalecenie, a nie informacja o zarządzonej ewakuacji
Publikacja „Poradnika bezpieczeństwa” oraz zalecenie przygotowania zestawu dla zwierzęcia nie oznaczają, że obecnie zarządzono powszechną ewakuację mieszkańców Polski.
To instrukcja przygotowana na wypadek różnych sytuacji kryzysowych, w tym klęsk żywiołowych, pożarów, powodzi, długotrwałych awarii oraz innych zdarzeń zagrażających zdrowiu i życiu.
Najważniejszy wniosek jest prosty: wyposażenie potrzebne psu lub kotu powinno zostać skompletowane wcześniej. Kiedy pojawi się alarm i polecenie opuszczenia domu, może już nie być czasu na szukanie książeczki zdrowia, leków, smyczy czy transportera.
Zestaw dla zwierzęcia – lista do sprawdzenia
- transporter, klatka albo inny bezpieczny sprzęt do przewozu,
- obroża lub szelki,
- smycz i – jeżeli jest potrzebny – kaganiec,
- karma i woda na kilka dni,
- miski,
- regularnie podawane leki,
- dokumentacja zdrowotna i potwierdzenia szczepień,
- informacje o chorobach oraz dawkowaniu leków,
- czip zarejestrowany w bazie,
- adresówka z aktualnym numerem telefonu właściciela,
- podstawowe środki higieniczne,
- koc, ręcznik lub przedmiot o znajomym zapachu.
Przygotowanie takiego zestawu nie wymaga czekania na oficjalne ostrzeżenie. Można zrobić to już teraz i przechowywać wszystkie najważniejsze rzeczy w jednym, łatwo dostępnym miejscu.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.