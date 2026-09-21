Masz 60 lat i dwóch znajomych? Możecie dostać 2500 zł bez wkładu własnego. Termin mija 9 października
Poznańscy seniorzy mogą otrzymać do 2500 zł na realizację własnego pomysłu. Nie trzeba zakładać fundacji ani stowarzyszenia i nie jest wymagany wkład własny. Wystarczy utworzyć grupę składającą się z co najmniej trzech pełnoletnich osób w wieku 60 lat lub więcej. Czas na złożenie projektu upływa jednak 9 października 2026 roku o godz. 11:59. Do podziału w drugiej turze konkursu pozostaje 95 tys. zł.
To nie jest kolejne świadczenie wypłacane automatycznie wszystkim emerytom ani dodatek, który można przeznaczyć na rachunki, leki lub codzienne zakupy.
Program „Mikrodotacje dla seniorów 2026” pozwala poznańskim seniorom zdobyć do 2500 zł na konkretną inicjatywę skierowaną do mieszkańców. Może to być między innymi cykl warsztatów, zajęcia ruchowe, działania sąsiedzkie, spotkania międzypokoleniowe albo inny projekt odpowiadający na lokalne potrzeby.
Najważniejszą informacją jest to, że wnioskodawcy nie muszą prowadzić organizacji. Wystarczy nieformalna grupa seniorów.
2500 zł dla seniorów, ale nie na prywatne wydatki
Nagłówki informujące o „2500 zł dla osób po 60. roku życia” mogą sugerować, że jest to nowe świadczenie pieniężne podobne do dodatku emerytalnego.
Tak jednak nie jest.
Pieniądze nie zostaną wypłacone każdemu seniorowi, który złoży formularz. Są to środki przeznaczone na realizację ocenionego i wybranego projektu społecznego. Wszystkie wydatki muszą być związane z opisanymi we wniosku działaniami i odpowiednio rozliczone.
Mikrodotacja nie służy więc do opłacenia:
- czynszu lub rachunków wnioskodawcy,
- prywatnych zakupów,
- leków albo żywności na własne potrzeby,
- dowolnie wybranego wydatku niezwiązanego z projektem.
Może natomiast pokryć uzasadnione koszty przeprowadzenia inicjatywy, takie jak materiały potrzebne do zajęć, wynagrodzenie prowadzącego, wynajem pomieszczenia, działania promocyjne czy inne wydatki zaakceptowane w budżecie projektu.
Wystarczą trzy osoby, ale każda musi spełnić warunki
O pieniądze mogą ubiegać się grupy nieformalne składające się z co najmniej trzech osób.
Każdy członek takiej grupy musi:
- być osobą pełnoletnią,
- mieć ukończone 60 lat,
- mieszkać w Poznaniu.
Grupa nie musi posiadać osobowości prawnej. Nie trzeba rejestrować fundacji, stowarzyszenia ani działalności gospodarczej.
Jedna grupa może przedstawić w danym naborze tylko jeden projekt. Jednocześnie członek grupy składającej ofertę nie może występować w tym samym konkursie jako członek innej grupy nieformalnej.
Projekt musi zostać zrealizowany w Poznaniu i być skierowany do poznańskich seniorów oraz pozostałych mieszkańców miasta.
Nie trzeba dokładać własnych pieniędzy
Maksymalna wartość jednej mikrodotacji wynosi 2500 zł.
Organizator nie wymaga wniesienia wkładu własnego. Oznacza to, że projekt może zostać w całości sfinansowany z przyznanej dotacji, o ile zaplanowane wydatki zostaną zaakceptowane.
Samo złożenie poprawnego wniosku nie gwarantuje jednak otrzymania maksymalnej kwoty. Projekty przejdą ocenę formalną i merytoryczną, a dofinansowane zostaną najlepsze propozycje, które zdobędą wymaganą liczbę punktów.
Minimalny wynik pozwalający ubiegać się o przyznanie pieniędzy to 12 punktów.
Oceniane mają być między innymi:
- zgodność projektu z celem konkursu,
- znaczenie inicjatywy dla seniorów i lokalnej społeczności,
- sposób opisania odbiorców,
- jakość zaplanowanych działań,
- realność zakładanych rezultatów,
- racjonalność przedstawionego budżetu.
Do podziału pozostało 95 tys. zł
Na cały konkurs „Mikrodotacje dla seniorów 2026” przeznaczono 150 tys. zł z budżetu Miasta Poznania.
Program został podzielony na dwie tury. W pierwszej dofinansowanie w wysokości 2500 zł otrzymały 22 inicjatywy. Wśród zwycięskich projektów znalazły się między innymi działania związane ze zdrowiem, aktywnością fizyczną, kulturą, rękodziełem, integracją sąsiedzką oraz współpracą międzypokoleniową.
Budżet drugiej tury wynosi 95 tys. zł.
Gdyby każda wybrana inicjatywa otrzymała maksymalne 2500 zł, pieniędzy wystarczyłoby na 38 projektów. Jeżeli część grup wystąpi o mniejsze kwoty, dofinansowanych propozycji może być więcej.
Jednodniowy festyn nie wystarczy
Projekt zgłoszony do konkursu musi trwać co najmniej 20 dni. Nie może ograniczać się wyłącznie do jednego wydarzenia, na przykład pojedynczego pikniku, spotkania albo wycieczki.
Nie oznacza to, że przez 20 dni zajęcia muszą odbywać się codziennie. Chodzi o okres realizacji całej inicjatywy, która może składać się z kilku następujących po sobie działań.
Większe szanse na spełnienie warunków mają więc takie pomysły jak:
- cykl zajęć ruchowych,
- kilka warsztatów kulinarnych lub rękodzielniczych,
- spotkania dotyczące bezpieczeństwa w internecie,
- międzypokoleniowy cykl gier i zajęć,
- wspólne tworzenie osiedlowego ogrodu,
- serię spacerów historycznych,
- działania wolontariackie prowadzone przez kilka tygodni,
- cykl spotkań integrujących samotnych mieszkańców osiedla.
Udział odbiorców w działaniach finansowanych z mikrodotacji musi być bezpłatny. Grupa nie może pobierać opłat za wstęp na warsztaty lub inne wydarzenia realizowane z pieniędzy konkursowych.
Projekty ruszą niemal natychmiast po ogłoszeniu wyników
Nabór rozpoczął się 1 września i zakończy się 9 października 2026 roku o godz. 11:59:59.
Organizator zapowiedział publikację listy projektów przeznaczonych do dofinansowania najpóźniej 21 października.
Realizacja inicjatyw została wyznaczona na okres:
od 22 października do 15 grudnia 2026 roku.
Oznacza to, że wybrane grupy będą miały niewiele czasu pomiędzy ogłoszeniem wyników a rozpoczęciem projektu. Harmonogram, miejsce realizacji oraz dostępność prowadzących warto zatem ustalić jeszcze przed złożeniem wniosku.
Projekt trzeba będzie również rozliczyć. Sprawozdanie należy przedstawić w ciągu siedmiu dni od zakończenia działań.
Jak złożyć wniosek?
Podstawową formą zgłoszenia jest elektroniczny generator ofert prowadzony przez Centrum PISOP.
W wyjątkowych przypadkach dopuszczono złożenie dokumentów w wersji papierowej w siedzibie operatora:
Centrum PISOP
ul. Chwaliszewo 75
61-104 Poznań
Przed wysłaniem zgłoszenia warto dokładnie przeczytać regulamin i sprawdzić, czy wszystkie osoby tworzące grupę spełniają warunek wieku oraz miejsca zamieszkania.
Organizator prowadzi także punkt informacyjno-konsultacyjny. Pomoc w przygotowaniu projektu można uzyskać pod numerem telefonu 534 205 699.
Dobry pomysł to za mało. Trzeba pokazać konkretny plan
We wniosku nie wystarczy napisać, że grupa chce zorganizować zajęcia dla seniorów.
Trzeba jasno określić:
- jaki problem lub potrzebę ma rozwiązać projekt,
- do kogo będą skierowane działania,
- ile osób będzie mogło w nich uczestniczyć,
- co dokładnie wydarzy się w czasie realizacji,
- jakie rezultaty przyniesie inicjatywa,
- na co zostanie wydane maksymalnie 2500 zł.
Budżet powinien być realistyczny. Jeżeli grupa planuje warsztaty, musi wskazać między innymi koszt potrzebnych materiałów, prowadzącego, sali oraz innych niezbędnych elementów.
Wszystkie wydatki muszą mieć bezpośredni związek z projektem i zostać odpowiednio udokumentowane.
To program tylko dla mieszkańców jednego miasta
„Mikrodotacje dla seniorów 2026” nie są programem rządowym ani ogólnopolskim. Konkurs został sfinansowany ze środków budżetowych Miasta Poznania, a jego operatorem jest Centrum PISOP.
Mieszkaniec Warszawy, Krakowa, Wrocławia albo innego miasta nie może więc złożyć wniosku w poznańskim naborze tylko dlatego, że ukończył 60 lat.
W innych samorządach funkcjonują jednak własne programy grantowe i konkursy dla grup senioralnych. Ich kwoty, terminy oraz warunki mogą być zupełnie inne, dlatego informacji należy szukać na stronie własnego urzędu miasta lub gminy, centrum aktywności senioralnej albo lokalnego centrum organizacji pozarządowych.
Termin jest nieprzekraczalny
Poznańskie grupy seniorów mają czas do 9 października 2026 roku, do godz. 11:59:59.
Po zamknięciu generatora wniosek złożony po terminie nie zostanie przyjęty do oceny. Nie warto więc czekać do ostatnich minut – szczególnie że trzeba wcześniej zebrać trzyosobową grupę, przygotować harmonogram, opisać działania i rozpisać budżet.
Najważniejsze informacje:
- maksymalna dotacja: 2500 zł,
- wymagany wiek: co najmniej 60 lat,
- grupa: minimum trzy osoby,
- miejsce zamieszkania członków grupy: Poznań,
- wkład własny: niewymagany,
- minimalny czas realizacji projektu: 20 dni,
- udział mieszkańców: bezpłatny,
- koniec naboru: 9 października 2026 roku o godz. 11:59:59,
- ogłoszenie wyników: do 21 października,
- realizacja projektów: od 22 października do 15 grudnia 2026 roku.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.