Zacznie się we wtorek rano. Duże wyłączenia prądu na Mazowszu, miejscami nawet na 10 godzin
We wtorek, 22 września, mieszkańcy wielu miejscowości na Mazowszu muszą przygotować się na planowane przerwy w dostawie energii elektrycznej. Na liście znalazły się między innymi Warszawa-Wesoła, Otwock, Józefów, Sulejówek, Piaseczno, Wólka Kozodawska, Brwinów, Grodzisk Mazowiecki, Łomianki, Dziekanów Leśny, Chrośla, Ruda, Chylice i Płock. W części lokalizacji prądu nie będzie przez kilka godzin, a najdłuższe z zapowiedzianych prac mogą potrwać od godz. 7:00 aż do 17:00.
Operatorzy sieci energetycznej opublikowali harmonogram planowanych wyłączeń na wtorek, 22 września 2026 roku.
Przerwy są związane z pracami technicznymi, konserwacją i modernizacją infrastruktury. Nie są zapowiedzią blackoutu ani skutkiem masowej awarii sieci.
Wyłączenia obejmują konkretne miejscowości, ulice, a czasami wyłącznie wybrane numery budynków. Osoby mieszkające w pobliżu wskazanych lokalizacji powinny sprawdzić swój dokładny adres w wyszukiwarce właściwego operatora.
Warszawa-Wesoła. Wyłączenie od godz. 11:00
We wtorek prace będą kontynuowane w warszawskiej dzielnicy Wesoła.
Planowana przerwa obejmie rejon ulic:
- Gościniec,
- Kameliowej,
- Jana Pawła II,
- Dworkowej.
Zgodnie z harmonogramem energii może zabraknąć od:
11:00 do 15:00.
Na większości obszaru Warszawy operatorem sieci jest Stoen Operator, ale część prawobrzeżnych i peryferyjnych rejonów miasta znajduje się w sieci PGE Dystrybucja. Dlatego mieszkańcy powinni sprawdzać komunikaty operatora właściwego dla konkretnego adresu.
Otwock nawet siedem i pół godziny bez energii
Jedna z dłuższych wtorkowych przerw została zaplanowana w Otwocku.
Wyłączenie ma rozpocząć się o godz. 8:30 i potrwać do godz. 16:00. Na liście znajdują się ulice:
- Jana Onufrego Zagłoby,
- Grunwaldzka,
- Fryderyka Chopina,
- Samorządowa,
- Tadeusza Kościuszki,
- Mikołaja Kopernika,
- Stanisława Moniuszki,
- Joachima Lelewela,
- Juliusza Słowackiego,
- Władysława Stanisława Reymonta.
Przerwa obejmie również ulicę Jagodową w Pęclinie oraz ulicę Chłopickiego w Józefowie.
Planowane godziny wyłączenia:
8:30–16:00.
Nie oznacza to, że każdy budynek przy wymienionych ulicach zostanie pozbawiony zasilania. Harmonogramy mogą dotyczyć tylko nieruchomości podłączonych do określonego fragmentu sieci.
Sulejówek. Kilkanaście ulic na liście
Kolejne wyłączenie zaplanowano w Sulejówku.
Prace mają potrwać od godz. 13:00 do 15:00 i objąć ulice:
- Hallera,
- Narutowicza,
- Konopnickiej,
- Kilińskiego,
- Świętochowskiego,
- Małachowskiego,
- generała Tadeusza Rozwadowskiego,
- Bema,
- Rejtana,
- Staszica,
- Niemojewskiego,
- Armii Krajowej,
- Mazowiecką.
W tym przypadku przewidywana przerwa jest krótsza i ma wynieść około dwóch godzin.
Wólka Kozodawska i Piaseczno. Długa lista ulic
Od godz. 9:00 do 13:00 energii może zabraknąć w części Wólki Kozodawskiej oraz Piaseczna.
W Wólce Kozodawskiej na liście znajdują się ulice:
- Zawietrzna,
- Wichrowa,
- Polnych Kwiatów,
- Pogodna,
- Krokusowa,
- Dworkowa,
- Gruszek i Jabłuszek,
- Bajkowych Domków,
- Herbacianej Róży,
- Źródlana,
- Zielonej Łąki,
- Porannej Rosy,
- Familijna,
- Bukietowa,
- Rajskich Ogrodów,
- Szparagowa,
- Serdeczna,
- Bociana Białego,
- Czarodziejska,
- Dzikie Pola,
- Stepowa,
- Szczęśliwa.
W Piasecznie wyłączenie obejmie ulicę Owocowy Sad.
Planowany czas:
9:00–13:00.
Chrośla, Ruda, Bykowizna i Dębe Wielkie
We wtorek rano wyłączenia obejmą również część powiatu mińskiego.
Prace mają rozpocząć się o godz. 8:30 i zakończyć około godz. 11:00.
W Chrośli wyłączenie dotyczy ulic:
- Nowej,
- Wspólnej,
- Sosnowej,
- Żwirowej.
W Rudzie na liście są ulice:
- Krótka,
- Parkowa,
- Tęczowa,
- Sosnowa,
- Leśna,
- Słoneczna,
- Szkolna,
- Spokojna,
- Wspólna,
- Osiedlowa,
- Ogrodowa,
- Zaciszna,
- Nowa,
- Hrabiego Mariana Starzeńskiego,
- Strażacka,
- Spacerowa,
- Nadrzeczna.
W Bykowiźnie wyłączenie obejmie ulice Piastowską, Jesienną, Cichą, Bukową, Wiosenną, Spacerową i Leśną.
Na liście znajdują się również ulice Szkolna i Ogrodowa w Dębem Wielkim oraz miejscowość Gamratka.
Planowana przerwa:
8:30–11:00.
Brwinów i Grodzisk Mazowiecki
Od godz. 9:00 do 13:00 wyłączenie planowane jest również w Brwinowie.
Obejmie ulice:
- Michała Kamieńskiego,
- Żwirki i Wigury,
- Spokojną,
- Stefana Batorego,
- Juliusza Słowackiego,
- Jagiellońską,
- Kazimierza Michałowskiego,
- Powstańców Warszawy,
- Jana III Sobieskiego,
- Szkolną,
- Wiejską,
- Janusza Kusocińskiego,
- Żurawią,
- Turystyczną.
W Grodzisku Mazowieckim na liście znajdują się ulice Nadarzyńska oraz Romualda Traugutta.
Planowany czas wyłączenia:
9:00–13:00.
Łomianki i okolice nawet przez 10 godzin
Najdłuższe wtorkowe prace zaplanowano w rejonie Łomianek i Dziekanowa Leśnego.
Zgodnie z opublikowanym harmonogramem część odbiorców może zostać pozbawiona energii od godz. 7:00 do 17:00.
Wyłączenia obejmą między innymi:
Dziekanów Leśny
- Dobrej Wróżki,
- Złotej Rybki,
- Miłą,
- Czerwonego Kapturka,
- Krasnoludków,
- Kolejową.
Dziekanów Polski
- Odysei,
- Kolejową,
- Krasnoludków,
- Wędkarską,
- Stanisława Mikołajczyka,
- sierżanta Władysława Szymczaka,
- Wincentego Witosa,
- Miłą.
Łomianki
- Kolejową,
- Zawilca.
Na liście są także:
- ulica Kolejowa w Dziekanowie Nowym,
- ulica Kolejowa w Izabelinie-Dziekanówku,
- ulica Partyzanta Józefa Niegodzisza w Kiełpinie.
W części wskazanego obszaru krótsze przerwy mogą występować rano oraz po południu. Operator może również przywrócić zasilanie wcześniej, jeżeli prace zakończą się przed wyznaczonym terminem.
Chylice i Chylice-Kolonia przez siedem godzin
Długa przerwa planowana jest także w powiecie grodziskim.
Od godz. 8:00 do 15:00 energii może nie być w Chylicach-Kolonii przy ulicach:
- Wojska Polskiego,
- Elizy Orzeszkowej,
- Miodowej,
- Parkowej,
- Józefa Wybickiego,
- Górnośląskiej,
- 1 Maja,
- Marii Konopnickiej.
W Chylicach wyłączenie obejmie ulice:
- Józefa Chełmońskiego,
- Kazimierza Wielkiego,
- Szwajcarską,
- Alpejską.
Planowana przerwa:
8:00–15:00.
Płock. Wyłączenie przy ulicy Synagogalnej
Planowane prace prowadzi również Energa-Operator.
We wtorek, 22 września, energii ma zabraknąć przy ulicy Synagogalnej 7A w Płocku.
Planowana przerwa potrwa od:
8:00 do 15:00.
Pod tym samym adresem kolejne wyłączenie przewidziano w środę, 23 września, od godz. 8:00 do 14:00.
Mieszkańcy powinni uwzględnić oba terminy, szczególnie jeżeli pod wskazanym adresem działa firma albo wykorzystywane są urządzenia wymagające stałego zasilania.
To nie jest zapowiedź blackoutu
Planowane wyłączenie energii jest standardową procedurą stosowaną podczas prac przy sieci.
Operator musi odłączyć zasilanie, aby pracownicy mogli bezpiecznie:
- modernizować linie energetyczne,
- wymieniać urządzenia,
- podłączać nowych odbiorców,
- usuwać zużyte elementy infrastruktury,
- prowadzić prace konserwacyjne.
Przerwy dotyczą konkretnych fragmentów sieci, a nie całego województwa. Nie są związane z niedoborem energii w kraju ani zapowiedzią powszechnego blackoutu.
Jak przygotować się na kilkugodzinną przerwę?
Mieszkańcy adresów objętych harmonogramem powinni wcześniej:
- naładować telefony i powerbanki,
- przygotować alternatywne źródło światła,
- sprawdzić możliwość ręcznego otwarcia elektrycznej bramy i garażu,
- ograniczyć otwieranie lodówki i zamrażarki,
- zapisać potrzebne dokumenty do pracy na komputerze,
- odłączyć wrażliwe urządzenia elektroniczne,
- zabezpieczyć urządzenia medyczne wymagające zasilania,
- przygotować się na czasowy brak domowego internetu.
Osoby pracujące zdalnie powinny sprawdzić, czy mogą wykorzystać internet mobilny i zasilanie awaryjne. Sam naładowany laptop nie wystarczy, jeśli bez prądu przestanie działać domowy router.
Harmonogram może zostać zmieniony
Operator może przesunąć lub odwołać prace, na przykład z powodu warunków atmosferycznych albo zmian technicznych.
Przed rozpoczęciem planowanej przerwy warto ponownie sprawdzić dokładny adres w oficjalnych wyszukiwarkach:
- PGE Dystrybucja – planowane wyłączenia,
- Energa-Operator – wyłączenia.
Jeżeli prąd zniknie poza zapowiedzianymi godzinami albo brak zasilania obejmie adres niewymieniony w harmonogramie, awarię można zgłosić pod całodobowym numerem:
991
Nie należy dzwonić pod numer alarmowy tylko dlatego, że rozpoczęła się wcześniej zapowiedziana przerwa. Natychmiastowej interwencji wymagają natomiast zerwane przewody, iskrzenie, pożar lub inne zagrożenie dla życia i zdrowia.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.