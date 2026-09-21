Moody’s obniżył rating Polski pierwszy raz od 24 lat. Co to oznacza dla Polaków?
To nie jest tylko ostrzeżenie ani zmiana perspektywy. Agencja Moody’s rzeczywiście obniżyła rating kredytowy Polski – z A2 do A3. To pierwsza taka decyzja od 24 lat. Bezpośrednio po ogłoszeniu informacji złoty nie załamał się, a rynek obligacji zachował spokój. Obniżka nie podniesie również automatycznie rat kredytów ani cen w sklepach. Jeżeli jednak inwestorzy zaczną żądać od Polski wyższych odsetek, koszt decyzji odczujemy pośrednio: w budżecie państwa, oprocentowaniu finansowania i – w przypadku osłabienia złotego – cenach paliw, elektroniki i zagranicznych wyjazdów.
Agencja Moody’s ogłosiła swoją decyzję w piątek, 18 września 2026 roku. Długoterminowa ocena wiarygodności kredytowej Polski została obniżona z poziomu A2 do A3.
Jednocześnie krótkoterminowy rating emitenta spadł z P-1 do P-2. Perspektywa ratingu została natomiast zmieniona z negatywnej na stabilną.
To ważne rozróżnienie: agencja uznała, że pogorszenie finansów państwa jest już wystarczająco poważne, aby obniżyć samą ocenę. Stabilna perspektywa oznacza jednak, że Moody’s nie zakłada obecnie kolejnego szybkiego cięcia.
Polska straciła poziom utrzymywany przez 24 lata
Rating A2 pozostawał przy Polsce od 2002 roku. Oznacza to, że wrześniowa decyzja jest pierwszym obniżeniem oceny naszego kraju przez Moody’s od 24 lat.
Nie oznacza jednak, że Polska stała się niewypłacalna albo że zagraniczni inwestorzy nagle przestaną kupować polskie obligacje.
Rating A3 nadal znajduje się w kategorii inwestycyjnej. Jest to wysoka ocena, choć niższa niż dotychczas. W skali Moody’s poniżej A3 znajdują się jeszcze trzy poziomy inwestycyjne:
- Baa1,
- Baa2,
- Baa3.
Dopiero dalszy spadek poniżej Baa3 oznaczałby utratę statusu inwestycyjnego i przejście do kategorii spekulacyjnej.
Obecna decyzja jest więc poważnym sygnałem ostrzegawczym, ale nie finansową katastrofą.
Moody’s wskazuje na ogromny deficyt
Powodem obniżki nie jest słaby wzrost gospodarczy. Moody’s prognozuje, że polska gospodarka urośnie realnie o 3,7 proc. w 2026 roku i o 3,2 proc. w 2027 roku.
Problemem są finanse publiczne.
Według agencji deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych ma utrzymywać się na poziomie około 7 proc. PKB zarówno w 2026, jak i w 2027 roku.
To oznacza, że wydatki całego sektora publicznego nadal będą znacznie przewyższać dochody, a brakujące pieniądze trzeba będzie pożyczać.
Moody’s wskazuje między innymi na:
- bardzo wysokie wydatki obronne,
- rosnące koszty ochrony zdrowia,
- utrzymujące się inwestycje publiczne,
- zobowiązania związane z programami społecznymi,
- rosnące odsetki od zadłużenia,
- ograniczoną gotowość polityczną do szybkiego zmniejszenia deficytu.
Agencja prognozuje wzrost długu sektora instytucji rządowych i samorządowych z 59,7 proc. PKB w 2025 roku do 68,9 proc. PKB w 2027 roku.
W dalszej części dekady zadłużenie miałoby ustabilizować się na poziomie od 70 do 75 proc. PKB.
Dlaczego rating państwa dotyczy naszych pieniędzy?
Rating można porównać do oceny zdolności kredytowej wystawianej państwu.
Polska regularnie pożycza pieniądze, emitując obligacje. Kupują je banki, fundusze inwestycyjne, instytucje emerytalne oraz inwestorzy zagraniczni. W ten sposób finansowane są między innymi wydatki budżetowe i spłata wcześniej zaciągniętego zadłużenia.
Im słabsza ocena wiarygodności państwa, tym większego wynagrodzenia mogą oczekiwać inwestorzy za podjęcie ryzyka. Tym wynagrodzeniem jest wyższe oprocentowanie obligacji.
Nie musi to nastąpić natychmiast. Rynek często przewiduje decyzje agencji z wyprzedzeniem, a część ryzyka jest już uwzględniona w cenach. Jeżeli jednak koszt finansowania Polski trwale wzrośnie, budżet będzie wydawał więcej na odsetki.
W praktyce oznacza to mniej pieniędzy dostępnych na inne cele albo konieczność szukania dodatkowych dochodów.
Złoty nie załamał się po decyzji Moody’s
Pierwsza reakcja rynku była spokojna.
W poniedziałek po ogłoszeniu decyzji nie doszło do gwałtownej wyprzedaży złotego. Kurs euro pozostawał w rejonie poziomów obserwowanych już wcześniej, a ekonomiści wskazywali, że reakcja na obniżkę ratingu nie musi być znacząca.
Polskie obligacje również nie zostały masowo wyprzedane. W pierwszych godzinach handlu ich notowania zachowywały się stabilnie, a w części segmentów nawet się umacniały.
Dlaczego rynek nie spanikował?
Po pierwsze, Moody’s już wcześniej utrzymywał negatywną perspektywę ratingu Polski. Inwestorzy wiedzieli więc, że obniżka jest możliwa.
Po drugie, Polska nadal posiada rating inwestycyjny.
Po trzecie, kraj zachowuje silny wzrost gospodarczy, dostęp do dużego rynku Unii Europejskiej, własną walutę oraz rozbudowany krajowy rynek obligacji.
Po czwarte, zmiana z A2 na A3 przybliżyła ocenę Moody’s do ratingów nadawanych Polsce przez pozostałe duże agencje.
Czy złoty może jeszcze stracić?
Może, ale sama obniżka ratingu nie przesądza o trwałym osłabieniu polskiej waluty.
Kurs złotego zależy jednocześnie od wielu czynników:
- stóp procentowych w Polsce i za granicą,
- decyzji Rady Polityki Pieniężnej,
- inflacji,
- sytuacji gospodarczej w strefie euro,
- kursu dolara,
- napływu środków z Unii Europejskiej,
- poziomu ryzyka geopolitycznego,
- zainteresowania zagranicznych inwestorów polskimi aktywami,
- sytuacji budżetowej państwa.
Rating jest jednym z elementów tej układanki.
Jeśli inwestorzy uznają, że stan polskich finansów nadal się pogarsza, mogą ograniczać zakupy polskich obligacji i innych aktywów. Wtedy popyt na złotego może spaść, a euro i dolar podrożeć.
Jeśli jednak gospodarka będzie rosła, środki europejskie będą napływać, a rząd przedstawi wiarygodny plan ograniczenia deficytu, wpływ ratingu na walutę może pozostać niewielki.
Słabszy złoty oznacza droższe zakupy
Ewentualne osłabienie złotego nie pozostaje wyłącznie problemem inwestorów.
Polska importuje wiele produktów i surowców wycenianych w euro lub dolarach. Gdy za zagraniczną walutę trzeba zapłacić więcej złotych, rosną koszty sprowadzania towarów.
Najbardziej widoczne może to być w cenach:
- paliw i surowców energetycznych,
- elektroniki,
- samochodów oraz części zamiennych,
- leków i składników wykorzystywanych do ich produkcji,
- zagranicznej odzieży,
- wycieczek oraz noclegów za granicą.
Słabszy złoty może więc po pewnym czasie podbijać inflację. Nie dzieje się to jednak z dnia na dzień, a skala wpływu zależy od długości i wielkości zmiany kursu.
Jednorazowe osłabienie waluty nie musi od razu przełożyć się na wszystkie ceny. Znacznie poważniejszy byłby długotrwały trend.
Czy raty kredytów wzrosną?
Sama obniżka ratingu Polski nie powoduje automatycznej zmiany oprocentowania kredytów mieszkaniowych.
Raty kredytów ze zmiennym oprocentowaniem zależą przede wszystkim od wskaźnika referencyjnego zapisanego w umowie oraz marży banku. Kluczowe znaczenie mają więc stopy procentowe NBP, oczekiwania rynku oraz sposób ustalania danego wskaźnika.
Rating może oddziaływać pośrednio.
Jeśli pogorszenie wiarygodności państwa doprowadziłoby do wzrostu kosztów pozyskiwania pieniędzy przez banki i wyższych rynkowych stóp procentowych, nowe kredyty mogłyby stać się droższe. Banki mogłyby również oferować mniej korzystne oprocentowanie okresowo stałe.
Nie oznacza to jednak, że po decyzji Moody’s rata istniejącego kredytu natychmiast wzrośnie.
Co z lokatami i oszczędnościami?
Obniżenie ratingu nie zmienia automatycznie oprocentowania lokat ani nie oznacza zagrożenia dla pieniędzy znajdujących się w bankach.
Środki objęte Bankowym Funduszem Gwarancyjnym nadal korzystają z ochrony do równowartości 100 tys. euro na jednego deponenta w jednym banku, zgodnie z obowiązującymi zasadami.
Jeżeli jednak rating wpłynąłby na wzrost rynkowych kosztów finansowania, banki mogłyby zmieniać ofertę depozytów. Kierunek nie jest jednoznaczny – zależy również od stóp NBP, płynności banków i konkurencji o oszczędności klientów.
Osoby posiadające waluty obce lub aktywa wyceniane w euro i dolarach mogą zobaczyć wzrost ich wartości w przeliczeniu na złote, jeśli polska waluta się osłabi. Nie oznacza to jednak gwarantowanego zysku, ponieważ kurs może zmienić się w obie strony.
Obligacje skarbowe również mogą odczuć zmianę
Najbardziej bezpośrednio rating dotyczy rynku długu państwowego.
Gdy inwestorzy żądają wyższego oprocentowania nowych obligacji, rentowność papierów skarbowych rośnie. Jednocześnie ceny części wcześniej wyemitowanych obligacji o stałym oprocentowaniu mogą spadać.
W przypadku detalicznych obligacji skarbowych przeznaczonych dla gospodarstw domowych zmiana ratingu nie zmienia automatycznie warunków już kupionego papieru. Oprocentowanie jest ustalane według zasad zapisanych w warunkach emisji.
Ministerstwo Finansów może jednak uwzględniać sytuację rynkową podczas konstruowania przyszłych ofert.
Największy koszt może pojawić się w budżecie państwa
Jeżeli państwo musi płacić wyższe odsetki, część dochodów budżetowych trafia do posiadaczy obligacji zamiast na finansowanie usług publicznych.
Rząd może wtedy stanąć przed trudnymi decyzjami:
- ograniczeniem części wydatków,
- wolniejszym wzrostem świadczeń,
- rezygnacją z niektórych inwestycji,
- podwyższeniem podatków lub opłat,
- dalszym zwiększaniem zadłużenia.
Nie oznacza to, że wszystkie te działania zostaną podjęte. Rating nie narzuca rządowi konkretnych rozwiązań. Pokazuje jednak, że utrzymywanie wysokiego deficytu przez kolejne lata staje się coraz bardziej kosztowne.
Polska nadal jest wiarygodnym kredytobiorcą
Po decyzji Moody’s długoterminowy rating Polski wynosi:
- Moody’s: A3, perspektywa stabilna,
- Fitch: A-, perspektywa negatywna,
- S&P: A- dla zobowiązań walutowych, perspektywa stabilna.
Oceny A3 i A- znajdują się na porównywalnym poziomie w skalach poszczególnych agencji. Polska nadal pozostaje więc w grupie państw o ratingu inwestycyjnym.
Moody’s dostrzega także mocne strony polskiej gospodarki: stosunkowo wysoki wzrost, członkostwo w NATO, obecność wojsk sojuszniczych oraz obowiązujące reguły fiskalne.
Stabilna perspektywa oznacza, że przy obecnych założeniach agencja nie spodziewa się szybkiej kolejnej zmiany oceny.
Kiedy mogłaby nastąpić kolejna obniżka?
Moody’s wskazuje, że następne cięcie stałoby się możliwe, gdyby Polska nie przestrzegała własnych reguł fiskalnych lub zmieniła je w sposób pozwalający na dalszy niekontrolowany wzrost zadłużenia.
Negatywnie ocenione mogłyby zostać również:
- wzrost długu wyraźnie powyżej 75 proc. PKB,
- silny szok gospodarczy,
- znaczące pogorszenie bezpieczeństwa w regionie,
- dalszy wzrost kosztów obsługi zadłużenia,
- brak wiarygodnego planu ograniczenia deficytu.
Poprawa ratingu wymagałaby natomiast trwałego zatrzymania wzrostu długu i wieloletniego, przekonującego planu uporządkowania finansów publicznych.
Co ta decyzja oznacza dla przeciętnej rodziny?
Na dziś – nie oznacza nagłego wzrostu rat, utraty oszczędności ani załamania wartości złotego.
Długofalowo konsekwencje mogą jednak pojawić się trzema drogami:
- Słabszy złoty może podnosić ceny importowanych produktów, paliw i zagranicznych wyjazdów.
- Wyższy koszt finansowania może wpływać na ofertę nowych kredytów i oprocentowanie w gospodarce.
- Rosnące odsetki od długu państwa mogą ograniczyć pieniądze dostępne na świadczenia, inwestycje i usługi publiczne.
Najważniejsza będzie więc nie jednorazowa reakcja rynku, lecz to, czy w kolejnych latach rząd ograniczy deficyt i zahamuje wzrost zadłużenia.
Moody’s nie ogłosił bankructwa Polski. Wystawił jednak państwu wyraźnie niższą ocenę po 24 latach stabilności. Pierwszy dzień po decyzji minął spokojnie, ale prawdziwy koszt poznamy dopiero podczas kolejnych emisji obligacji i ocen budżetu.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.