Tramwaj wypadł z szyn i uderzył w słupki. Ruch zablokowany w obu kierunkach, linia 15 skierowana objazdem
Poważne utrudnienia na warszawskim Żoliborzu. W rejonie placu Inwalidów wykoleił się tramwaj, który następnie uderzył w słupki oddzielające torowisko. Przód pojazdu został uszkodzony, a przejazd tramwajów zablokowano w obu kierunkach. Linia 15 została skierowana na trasę objazdową. Niemal w tym samym czasie samochód wjechał na torowisko przy ulicy Międzyparkowej, powodując kolejne utrudnienia.
Do zdarzenia doszło w poniedziałek wieczorem, 21 września, w rejonie placu Inwalidów na warszawskim Żoliborzu.
Tramwaj wypadł z szyn i uderzył w słupki zabezpieczające torowisko. Uszkodzona została przednia część pojazdu. Na miejscu pojawili się pracownicy Tramwajów Warszawskich, którzy rozpoczęli operację ponownego ustawiania składu na torach.
Na czas prowadzenia prac ruch tramwajowy został wstrzymany w obu kierunkach.
Tramwaj wykoleił się przy placu Inwalidów
Jak przekazał reporter TVN Warszawa, wykolejony tramwaj zahaczył o jeden ze słupków oddzielających torowisko. Po zdarzeniu skład nie mógł kontynuować jazdy.
Pracownicy Tramwajów Warszawskich rozpoczęli ustawianie pojazdu z powrotem na szynach. Jest to operacja wymagająca użycia specjalistycznego sprzętu i zabezpieczenia torowiska, dlatego wznowienie normalnego ruchu nie może nastąpić natychmiast.
Nie podano jeszcze oficjalnej przyczyny wykolejenia. Nie należy więc przesądzać, czy doszło do awarii pojazdu, usterki torowiska, błędu człowieka czy innego zdarzenia. Okoliczności będą wyjaśniane.
Brakuje również oficjalnej informacji o osobach poszkodowanych.
Linia 15 skierowana na objazd
Warszawski Transport Publiczny wprowadził zmiany w kursowaniu linii tramwajowej 15.
Tramwaje tej linii zostały skierowane w obu kierunkach trasą objazdową prowadzącą przez:
- ulicę generała Andersa,
- ulicę Stawki,
- aleję Jana Pawła II,
- ulicę Popiełuszki,
- ulicę Słowackiego,
- pętlę Metro Marymont.
Pasażerowie korzystający z linii 15 powinni przygotować się na wydłużenie czasu przejazdu oraz możliwość wystąpienia nieregularności w kursowaniu.
Zmiany mogą zostać odwołane po usunięciu wykolejonego pojazdu, sprawdzeniu torowiska i dopuszczeniu trasy do ruchu.
Dodatkowe przystanki dla autobusu 518
W związku ze zdarzeniem zmieniono również organizację kursowania autobusów linii 518.
Dla tej linii zaczęły obowiązywać dodatkowe przystanki:
- Teatr Komedia 01 i 02,
- Plac Inwalidów 01 i 02,
- Generała Zajączka 01 i 02.
Pasażerowie powinni zwracać uwagę na komunikaty wyświetlane w pojazdach, informacje na przystankach oraz polecenia pracowników nadzoru ruchu.
Sytuacja ma charakter dynamiczny, dlatego trasy i lista obsługiwanych przystanków mogą się zmienić po zakończeniu działań technicznych.
Drugie zdarzenie na torowisku. Samochód zablokował przejazd
W podobnym czasie pojawiły się informacje o drugim zdarzeniu wpływającym na ruch warszawskich tramwajów.
W rejonie ulicy Międzyparkowej samochód osobowy wjechał na torowisko i zablokował przejazd. To osobne zdarzenie, niezwiązane bezpośrednio z wykolejeniem przy placu Inwalidów.
Międzyparkowa przebiega w rejonie Nowego Miasta i ulicy Bonifraterskiej, gdzie wydzielone torowisko prowadzi przez pas zieleni. Wjazd pojazdu na tory może unieruchomić ruch w obu kierunkach aż do czasu jego usunięcia.
Kierowcy przejeżdżający przez tę część miasta powinni zachować szczególną ostrożność i nie stosować się bezkrytycznie do wskazań nawigacji, jeżeli prowadzi ona przez miejsca objęte działaniami służb lub nadzoru ruchu.
Pasażerowie powinni sprawdzać komunikaty przed podróżą
Dwa zdarzenia w krótkim odstępie czasu mogą powodować utrudnienia nie tylko na bezpośrednio zablokowanych odcinkach. Skierowanie tramwajów na objazdy wpływa również na inne linie korzystające z torów przy ulicach Andersa, Stawki, alei Jana Pawła II, Popiełuszki i Słowackiego.
Możliwe są:
- wydłużone czasy przejazdu,
- nieregularne kursowanie,
- czasowe zatrzymania,
- zmiany peronów i przystanków,
- większe zatłoczenie pojazdów jadących trasami objazdowymi.
Przed wyjściem warto sprawdzić najnowsze komunikaty Warszawskiego Transportu Publicznego oraz aktualną trasę konkretnej linii.
Artykuł będzie aktualizowany po pojawieniu się nowych informacji o przyczynach wykolejenia, osobach poszkodowanych i przywróceniu normalnego ruchu.
Źródła: komunikaty Warszawskiego Transportu Publicznego, TVN Warszawa, Onet.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.