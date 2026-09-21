Dzwoni numer 81 535 67 65? PKO BP potwierdza, że należy do banku. Jest jednak ważne ostrzeżenie
Telefon z numeru 81 535 67 65 może pojawić się po wykonaniu ważnej operacji w bankowości elektronicznej. Numer wzbudza ogromne zainteresowanie – w jednej z internetowych baz został wyszukany niemal 200 tys. razy. PKO Bank Polski oficjalnie umieszcza go na liście numerów wykorzystywanych do kontaktowania się z klientami. Nie oznacza to jednak, że każdej rozmowie wyświetlającej się pod tym numerem można bezwarunkowo zaufać. Przestępcy potrafią sfałszować numer widoczny na ekranie telefonu.
Numer 81 535 67 65 od dłuższego czasu wywołuje skrajne reakcje. Część osób opisuje rozmowę z automatem lub konsultantem banku, inni natychmiast się rozłączają, obawiając się próby wyłudzenia danych.
Niepokój może być szczególnie duży, gdy telefon dzwoni krótko po logowaniu do bankowości elektronicznej, aktywowaniu aplikacji albo wykonaniu operacji związanej z potwierdzeniem tożsamości.
Sprawdziliśmy oficjalne informacje banku. PKO BP potwierdza, że numer 81 535 67 65 należy do grupy numerów, z których instytucja kontaktuje się ze swoimi klientami.
Jest jednak jedno bardzo ważne zastrzeżenie.
PKO BP potwierdza ten numer
Na oficjalnej stronie kontaktowej PKO Banku Polskiego znajduje się informacja, że bank może zadzwonić do klienta między innymi w celu zapewnienia bezpiecznego korzystania z bankowości elektronicznej albo w związku ze złożonym wnioskiem.
Bank wymienia cztery numery, z których najczęściej kontaktuje się z klientami:
- 81 535 60 60,
- 81 535 67 65,
- 22 866 45 55,
- 800 777 000.
Oznacza to, że numer 81 535 67 65 rzeczywiście jest wykorzystywany przez PKO BP. Nie jest to przypadkowy numer przypisywany bankowi wyłącznie na podstawie komentarzy internautów.
Samo wyświetlenie prawidłowego numeru nadal nie przesądza jednak, że po drugiej stronie znajduje się pracownik banku.
Dlaczego bank może zadzwonić po wykonaniu operacji?
PKO BP wyjaśnia, że kontakt z klientem może mieć związek z bezpieczeństwem bankowości elektronicznej, aktywacją aplikacji na nowym urządzeniu albo weryfikacją określonej dyspozycji.
Na przykład w części scenariuszy związanych z aktywacją aplikacji mobilnej PKO na nowym lub kolejnym urządzeniu bank przewiduje kontakt konsultanta i zadanie pytań weryfikacyjnych.
W mediach i internetowych bazach numerów użytkownicy opisują także telefony pojawiające się po operacjach związanych z mObywatelem lub potwierdzaniem tożsamości za pomocą bankowości internetowej. Sama obecność numeru na oficjalnej liście PKO BP potwierdza, że bank z niego korzysta, ale nie oznacza, że telefon musi pojawić się po każdej aktywacji mObywatela.
Powód kontaktu może zależeć od wykonanej operacji, sposobu aktywacji usługi oraz zastosowanych przez bank procedur bezpieczeństwa.
Niemal 200 tys. osób szukało informacji o numerze? To wymaga wyjaśnienia
W jednej z popularnych internetowych baz nieznanych numerów numer 81 535 67 65 został wyszukany niemal 200 tys. razy. Licznik może się zmieniać wraz z kolejnymi wejściami użytkowników.
Nie oznacza to jednak, że telefon odebrało dokładnie 200 tys. różnych osób. Jest to liczba wyszukań lub odsłon wpisu dotyczącego numeru, a jedna osoba mogła sprawdzać go więcej niż raz.
Tak duże zainteresowanie pokazuje jednak skalę niepewności. Automatyczny głos, prośba o potwierdzenie operacji i telefon pojawiający się bez wcześniejszej zapowiedzi przypominają metody stosowane przez oszustów.
Dlatego część klientów odruchowo kończy rozmowę. Z punktu widzenia bezpieczeństwa ostrożność jest uzasadniona.
Prawdziwy numer banku może zostać sfałszowany
To najważniejszy fragment całej sprawy.
Zarówno PKO BP, jak i Ministerstwo Cyfryzacji ostrzegają przed spoofingiem telefonicznym. Jest to metoda pozwalająca przestępcom podmienić numer wyświetlany na ekranie telefonu.
Oszust może zadzwonić z innego miejsca, ale na ekranie ofiary pojawi się:
- oficjalny numer banku,
- nazwa znanej instytucji,
- numer urzędu,
- numer policji albo innej służby.
Dlatego zapisanie numeru 81 535 67 65 w kontaktach jako „PKO BP” nie daje pełnej ochrony. Fałszywe połączenie również może zostać wyświetlone pod taką nazwą.
Ministerstwo Cyfryzacji zaleca, aby w przypadku podejrzanej rozmowy rozłączyć się i samodzielnie wybrać oficjalny numer instytucji na klawiaturze telefonu.
Bank mówi jasno: tych danych pracownik nie może żądać
PKO BP wylicza informacje, o które jego pracownik nigdy nie powinien prosić podczas rozmowy.
Nie należy podawać:
- loginu do bankowości internetowej,
- hasła do konta,
- PIN-u do karty,
- pełnego numeru PESEL,
- kodu BLIK,
- danych karty płatniczej,
- kodu autoryzacyjnego pozwalającego zatwierdzić operację zleconą przez rozmówcę.
Pracownik banku nie powinien również nakłaniać klienta do instalowania dodatkowej aplikacji lub programu do zdalnej obsługi telefonu albo komputera.
Jeżeli rozmówca twierdzi, że pieniądze są zagrożone i trzeba natychmiast przelać je na „konto techniczne”, „rachunek zabezpieczający” lub „konto rezerwowe”, należy się rozłączyć. Banki nie chronią środków klientów poprzez przelewanie ich na rachunki wskazane podczas niespodziewanej rozmowy telefonicznej.
Prośba o ostatnie cyfry PESEL nie musi oznaczać oszustwa, ale zachowaj ostrożność
W internetowych komentarzach część osób opisuje, że automat prosił je o podanie wybranych cyfr numeru PESEL w celu weryfikacji tożsamości.
Samo pytanie o fragment danych nie jest tym samym co żądanie pełnego numeru PESEL, hasła lub kodu autoryzacyjnego. Banki mogą stosować pytania weryfikacyjne podczas określonych procedur.
Klient nie ma jednak obowiązku kontynuowania rozmowy, jeżeli czuje się niepewnie.
Najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest przerwanie połączenia i samodzielne skontaktowanie się z PKO BP przez oficjalną infolinię. Ważne, aby numer wpisać ręcznie albo uruchomić połączenie z poziomu oficjalnej aplikacji lub strony banku, a nie oddzwaniać bezpośrednio z historii podejrzanych połączeń.
Tożsamość konsultanta można sprawdzić w aplikacji
PKO BP udostępnia klientom możliwość weryfikacji pracownika w aplikacji mobilnej PKO.
Podczas rozmowy należy powiedzieć konsultantowi, że chcemy potwierdzić jego tożsamość. Następnie w aplikacji powinno pojawić się powiadomienie zawierające dane osoby dzwoniącej.
Bank zaleca porównanie:
- imienia i nazwiska,
- stanowiska,
- miejsca, z którego pracownik dzwoni.
Jeżeli dane są zgodne, można potwierdzić je w aplikacji i kontynuować rozmowę.
Gdy dzwoniący odmawia weryfikacji, podaje inne dane albo wywiera presję, należy natychmiast zakończyć połączenie.
Co zrobić, gdy dzwoni 81 535 67 65?
Sam telefon z tego numeru nie oznacza automatycznie próby oszustwa. Numer znajduje się na oficjalnej liście PKO BP. Trzeba jednak ocenić przebieg rozmowy.
Najbezpieczniejszy sposób postępowania wygląda następująco:
- Nie podawaj hasła, loginu, PIN-u, kodu BLIK ani pełnego numeru PESEL.
- Nie zatwierdzaj w aplikacji operacji, której samodzielnie nie zleciłeś.
- Nie instaluj żadnego programu wskazanego przez rozmówcę.
- Poproś o weryfikację konsultanta w aplikacji mobilnej PKO.
- Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości, rozłącz się.
- Samodzielnie zadzwoń na oficjalną infolinię PKO BP.
Bank podaje numery:
- 800 302 302 – bez opłat dla numerów krajowych na terenie Polski,
- +48 81 535 60 60 – między innymi dla połączeń z zagranicy; koszt zgodny z taryfą operatora.
Nie wykonywałeś żadnej operacji? Potraktuj telefon poważnie
Szczególna ostrożność jest potrzebna, jeżeli rozmówca pyta o aktywację aplikacji, zmianę urządzenia, uruchomienie usługi albo inną operację, której klient nie wykonywał.
Może to oznaczać zwykłą pomyłkę, ale może również wskazywać, że ktoś próbuje wykorzystać dane klienta albo uzyskać dostęp do jego bankowości.
W takiej sytuacji nie należy potwierdzać operacji. Trzeba przerwać rozmowę, samodzielnie skontaktować się z bankiem i sprawdzić:
- ostatnie logowania,
- historię operacji,
- aktywne urządzenia,
- oczekujące dyspozycje,
- ustawione metody autoryzacji.
Jeżeli w aplikacji pojawi się prośba o zatwierdzenie nieznanej operacji, trzeba ją odrzucić i natychmiast powiadomić bank.
Numer jest prawdziwy, ale każdą rozmowę trzeba zweryfikować
Najważniejsza odpowiedź brzmi: 81 535 67 65 jest jednym z numerów wykorzystywanych przez PKO Bank Polski do kontaktu z klientami.
Nie można jednak na tej podstawie uznać każdej rozmowy wyświetlanej pod tym numerem za bezpieczną. Technika spoofingu pozwala oszustom podszywać się nawet pod oficjalne numery banków.
Zaufanie powinien budzić nie sam numer na ekranie, lecz prawidłowa weryfikacja konsultanta oraz przebieg rozmowy. Jeśli pojawia się żądanie podania poufnych danych, instalacji programu, zatwierdzenia obcej operacji albo szybkiego przelewu – należy natychmiast się rozłączyć.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.