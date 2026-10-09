Ewakuacja na Lotnisku Chopina. Służby odgrodziły część terminala, wiadomo, co z lotami

9 października 2026 15:09 | Autor: Michał Wierzbicki | Warszawa | Brak komentarzy

Interwencja służb na Lotnisku Chopina w Warszawie. W piątek, 9 października, w południe ewakuowano część podróżnych i ograniczono dostęp do wybranych stref terminala. Powodem był bagaż pozostawiony bez opieki. Akcja spowodowała również utrudnienia w dojeździe do portu, jednak według informacji przekazanych przez biuro prasowe lotniska nie wstrzymała startów i lądowań.

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Fot. Warszawa w Pigułce

Pozostawiony bagaż przyczyną ewakuacji

Jak podał portal naTemat, służby odgrodziły strefy C i D, a część pasażerów musiała opuścić objęty działaniami obszar. Przedstawiciel biura prasowego lotniska przekazał redakcji, że ograniczenia dotyczyły poziomu przylotów, stref CDE na poziomie odlotów oraz dwóch nitek dojazdowych. Policja potwierdziła w rozmowie z INNPoland, że działania związane były z rozpoznaniem bagażu pozostawionego bez nadzoru. Funkcjonariusze informowali o ograniczonym ruchu samochodowym i tworzących się korkach, zaznaczając, że dojazd nadal był możliwy.

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Samoloty startowały i lądowały

Ograniczenia w terminalu nie oznaczały zatrzymania ruchu lotniczego. Biuro prasowe Lotniska Chopina poinformowało naTemat, że operacje startów i lądowań odbywały się podczas interwencji. Utrudnienia dotyczyły dostępu do części budynku oraz dojazdu na poziomy odlotów i przylotów. Dla podróżnych mogło to oznaczać trudniejszą drogę do stanowisk odprawy. Informacja o działających operacjach lotniczych nie oznacza jednak, że poruszanie się po terminalu przebiegało bez ograniczeń.

Podczas interwencji trzeba stosować się do poleceń służb

Pasażerowie znajdujący się w obszarze ewakuacji powinni kierować się wskazówkami funkcjonariuszy i pracowników lotniska oraz nie przekraczać wyznaczonych zabezpieczeń. Osoby jadące na lot powinny sprawdzać komunikaty portu i przewoźnika, uwzględniając możliwe utrudnienia przy terminalu. Nie należy pozostawiać własnych walizek czy plecaków bez nadzoru. Jeżeli zauważymy bagaż, którego właściciela nie ma w pobliżu, trzeba powiadomić obsługę lub służby, zamiast samodzielnie go otwierać albo przenosić.

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