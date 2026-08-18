Ewakuacja w centrum Warszawy. Policja wyznaczyła strefę bezpieczeństwa
Duża akcja służb w rejonie ulic Grzybowskiej i Żelaznej w Warszawie. Podczas prac ziemnych operator koparki natrafił na niewybuchy, prawdopodobnie pochodzące z okresu II wojny światowej. Policja zabezpieczyła teren, a ze względów bezpieczeństwa podjęto decyzję o ewakuacji okolicznych budynków.
Niewybuchy odkryte podczas prac ziemnych
Do niebezpiecznego odkrycia doszło w rejonie ul. Grzybowskiej 50, w pobliżu skrzyżowania z ul. Żelazną. Operator koparki podczas prowadzonych prac ziemnych natrafił na przedmioty, które okazały się niewybuchami. Według informacji przekazanych przez stołeczną policję znalezisko prawdopodobnie pochodzi z czasów II wojny światowej.
Na miejsce skierowano policjantów, a następnie saperów. Działania zabezpiecza również straż pożarna.
Policja wygrodziła teren. Wyznaczono dużą strefę bezpieczeństwa
Służby nie pozwalają osobom postronnym zbliżać się do miejsca znaleziska. Policjanci zabezpieczyli teren i wyznaczyli strefę bezpieczeństwa.
Według informacji przekazanych przez policję strefa obejmowała obszar w promieniu około 300-400 metrów od miejsca znalezienia niewybuchów.
Tak szeroki obszar zabezpieczenia oznacza poważne utrudnienia w tej części Warszawy. Grzybowska i Żelazna znajdują się w gęsto zabudowanym rejonie miasta, gdzie oprócz budynków mieszkalnych działa wiele dużych biurowców.
Ewakuacja okolicznych budynków
Ze względu na bezpieczeństwo podjęto decyzję o ewakuacji ośmiu okolicznych budynków. Według informacji przekazanych przez policję działania objęły łącznie około 4 tys. osób.
Ewakuacja dotyczyła zarówno osób znajdujących się w biurowcach, jak i mieszkańców pobliskich budynków. Służby zabezpieczyły również dojścia do miejsca prowadzonych działań.
Skrzyżowanie Grzybowskiej i Żelaznej wyłączone z ruchu
Akcja ma również konsekwencje dla kierowców. Skrzyżowanie ulic Grzybowskiej i Żelaznej zostało wyłączone z ruchu na czas działań służb.
Kierowcy jadący przez tę część Woli i centrum Warszawy muszą liczyć się z utrudnieniami i koniecznością korzystania z innych tras.
Saperzy przystąpili do działania
Po zabezpieczeniu terenu do pracy przystąpili wojskowi saperzy. To oni odpowiadają za ocenę znaleziska, jego bezpieczne wydobycie oraz usunięcie z miejsca, w którym zostało odkryte.
Według późniejszych informacji z wykopu wydobyto ponad 50 pocisków artyleryjskich. Akcja saperów zakończyła się przed godz. 15.
To kolejny taki przypadek w Warszawie
Znalezisko na Grzybowskiej nie jest odosobnionym przypadkiem. W ostatnim czasie niewybuchy odkrywano również podczas innych prac prowadzonych w Warszawie, między innymi przy modernizacji torowiska w al. „Solidarności”.
Pod ziemią w stolicy nadal znajdują się pozostałości po działaniach wojennych. Szczególnie podczas głębokich wykopów i dużych inwestycji budowlanych robotnicy mogą natrafić na przedmioty pozostające w ziemi od kilkudziesięciu lat.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeżeli znajdujesz się w rejonie Grzybowskiej i Żelaznej, stosuj się do poleceń policjantów i innych służb. Nie należy wchodzić za wygrodzenia ani próbować zbliżać się do miejsca znalezienia niewybuchów.
W przypadku znalezienia przedmiotu przypominającego pocisk, granat lub inny niewybuch nie wolno go dotykać, przesuwać ani samodzielnie wydobywać. Miejsce należy pozostawić w niezmienionym stanie i powiadomić służby.
Akcja przy Grzybowskiej pokazuje też, jak duża może być skala takich działań. Tym razem konieczne było zabezpieczenie szerokiego obszaru i ewakuacja tysięcy osób z jednej z najbardziej intensywnie zabudowanych części Warszawy.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.