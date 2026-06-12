Facebook nie działa? Użytkownicy alarmują o problemach z logowaniem i odświeżaniem treści
Tysiące użytkowników zgłasza problemy z korzystaniem z Facebooka. W mediach społecznościowych i serwisach monitorujących awarie pojawiają się informacje o trudnościach z logowaniem do kont oraz problemach z wyświetlaniem nowych treści.
Nie można się zalogować
Według zgłoszeń część użytkowników nie może zalogować się do swoich profili. Po wpisaniu danych logowania pojawiają się błędy lub aplikacja nie przechodzi do głównego ekranu serwisu.
Problemy dotyczą zarówno aplikacji mobilnej, jak i wersji przeglądarkowej.
Aktualności przestały się odświeżać
Kolejnym często zgłaszanym problemem jest brak możliwości odświeżenia tablicy aktualności. Użytkownicy widzą starsze posty lub komunikaty informujące o problemach z pobraniem nowych treści.
Niektórzy informują również o trudnościach z publikowaniem postów, wysyłaniem wiadomości oraz wyświetlaniem komentarzy.
Lawina zgłoszeń w sieci
W krótkim czasie liczba zgłoszeń dotyczących problemów z Facebookiem zaczęła gwałtownie rosnąć. Internauci publikują informacje o awarii na innych platformach społecznościowych, próbując ustalić, czy problemy mają charakter lokalny, czy dotyczą większej liczby użytkowników.
Wiele osób potwierdza, że połączenie z internetem działa prawidłowo, a kłopoty występują wyłącznie w usługach należących do Meta.
Co zrobić?
Jeżeli Facebook nie działa poprawnie, warto odczekać kilka minut i spróbować ponownie. W przypadku awarii po stronie serwisu restart telefonu czy ponowne logowanie zwykle nie przynoszą efektu.
Na ten moment użytkownicy czekają na oficjalny komunikat dotyczący przyczyn problemów i przewidywanego czasu ich usunięcia.
Co to oznacza dla użytkowników?
Jeśli korzystasz z Facebooka do kontaktu ze znajomymi, prowadzenia firmy lub publikowania treści, możesz napotkać utrudnienia w najbliższych godzinach. Warto śledzić komunikaty Meta oraz informacje publikowane przez serwisy monitorujące dostępność popularnych usług internetowych.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.