Fałszywy alarm bombowy na Lotnisku Chopina. Policja zatrzymała 15-latka

5 października 2026 15:53 | Autor: Bartłomiej Radecki | Warszawa | Brak komentarzy

15-letni podopieczny placówki wychowawczej na Podlasiu został zatrzymany w związku z fałszywym alarmem bombowym dotyczącym Lotniska Chopina w Warszawie. Nastolatek miał telefonicznie przekazać, że razem z kolegą podłożył bombę w jednym z samolotów. Nie wskazał jednak konkretnej maszyny ani motywu działania.

Dodaj nas do preferowanych źródeł w Google
Dodaj

Radiowóz stojący z innymi służbami na drodze. | Fot. FotoDax / Shutterstock.
Radiowóz stojący z innymi służbami na drodze. Zdjęcie poglądowe. | Fot. FotoDax / Shutterstock.

Do zdarzenia doszło pod koniec września. Mimo braku szczegółów służby potraktowały zgłoszenie poważnie i rozpoczęły czynności mające sprawdzić, czy istnieje realne zagrożenie dla pasażerów oraz infrastruktury lotniska.

Zobacz również:

Telefon wykonano z numeru zastrzeżonego

Sprawą zajęli się policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Ekonomiczną Komendy Rejonowej Policji Warszawa II.

Funkcjonariusze analizowali dane telekomunikacyjne związane z połączeniem. Ustalili, że telefon wykonano z numeru zastrzeżonego, a numer podany podczas rozmowy najprawdopodobniej był fikcyjny i miał utrudnić identyfikację rozmówcy.

Ślady doprowadziły policjantów do województwa podlaskiego.

15-latka zatrzymano w placówce wychowawczej

Policjanci zatrzymali 15-letniego podopiecznego jednej z placówek wychowawczych. Zabezpieczyli również jego telefon komórkowy, który zostanie wykorzystany podczas dalszych czynności.

Policja będzie wyjaśniać dokładny przebieg zdarzenia oraz sprawdzać zgromadzony materiał. Na tym etapie nastolatek jest osobą podejrzewaną o przekazanie fałszywej informacji o zagrożeniu.

Zobacz również:

Sprawą zajmie się sąd rodzinny

Postępowanie dotyczy czynu opisanego w art. 224a § 1 Kodeksu karnego. Przepis obejmuje m.in. świadome zawiadomienie o nieistniejącym zagrożeniu, które powoduje działania służb lub instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. W przypadku osoby dorosłej taki czyn jest zagrożony karą od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności.

Ponieważ zatrzymany ma 15 lat, o dalszych konsekwencjach w jego sprawie będzie decydował sąd rodzinny. Policja podkreśla, że fałszywy alarm bombowy nie jest niewinnym żartem – każde takie zgłoszenie angażuje służby i uruchamia procedury bezpieczeństwa.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2026 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗ 
Wydawca i właściciel: Capital Media S.C.
ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl
Polityka Redakcyjna