Fałszywy alarm bombowy na Lotnisku Chopina. Policja zatrzymała 15-latka
15-letni podopieczny placówki wychowawczej na Podlasiu został zatrzymany w związku z fałszywym alarmem bombowym dotyczącym Lotniska Chopina w Warszawie. Nastolatek miał telefonicznie przekazać, że razem z kolegą podłożył bombę w jednym z samolotów. Nie wskazał jednak konkretnej maszyny ani motywu działania.
Do zdarzenia doszło pod koniec września. Mimo braku szczegółów służby potraktowały zgłoszenie poważnie i rozpoczęły czynności mające sprawdzić, czy istnieje realne zagrożenie dla pasażerów oraz infrastruktury lotniska.
Telefon wykonano z numeru zastrzeżonego
Sprawą zajęli się policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Ekonomiczną Komendy Rejonowej Policji Warszawa II.
Funkcjonariusze analizowali dane telekomunikacyjne związane z połączeniem. Ustalili, że telefon wykonano z numeru zastrzeżonego, a numer podany podczas rozmowy najprawdopodobniej był fikcyjny i miał utrudnić identyfikację rozmówcy.
Ślady doprowadziły policjantów do województwa podlaskiego.
15-latka zatrzymano w placówce wychowawczej
Policjanci zatrzymali 15-letniego podopiecznego jednej z placówek wychowawczych. Zabezpieczyli również jego telefon komórkowy, który zostanie wykorzystany podczas dalszych czynności.
Policja będzie wyjaśniać dokładny przebieg zdarzenia oraz sprawdzać zgromadzony materiał. Na tym etapie nastolatek jest osobą podejrzewaną o przekazanie fałszywej informacji o zagrożeniu.
Sprawą zajmie się sąd rodzinny
Postępowanie dotyczy czynu opisanego w art. 224a § 1 Kodeksu karnego. Przepis obejmuje m.in. świadome zawiadomienie o nieistniejącym zagrożeniu, które powoduje działania służb lub instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. W przypadku osoby dorosłej taki czyn jest zagrożony karą od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności.
Ponieważ zatrzymany ma 15 lat, o dalszych konsekwencjach w jego sprawie będzie decydował sąd rodzinny. Policja podkreśla, że fałszywy alarm bombowy nie jest niewinnym żartem – każde takie zgłoszenie angażuje służby i uruchamia procedury bezpieczeństwa.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.