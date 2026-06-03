Fatalne wieści dla starających się o własne M. Zdolność kredytowa Polaków topnieje trzeci miesiąc z rzędu

Marzenia o własnym lokum dla wielu polskich gospodarstw domowych ponownie się oddalają. Maj przyniósł kolejną, trzecią już z rzędu falę obniżek zdolności kredytowej w bankach. Najnowsze dane rynkowe pokazują bezlitośnie, że najbardziej poszkodowane w tym procesie są wieloosobowe rodziny, a kurczący się strumień finansowania idzie w parze z gwałtownym spadkiem dostępności tańszych lokali.

Banki tną limity. Ile dziś można pożyczyć na mieszkanie? Wspólne analizy BIG DATA przeprowadzone przez serwisy RynekPierwotny.pl oraz Rankomat.pl, bazujące na rzeczywistych ofertach dziesięciu wiodących instytucji bankowych, malują mało optymistyczny obraz dla kredytobiorców. Maj okazał się kolejnym miesiącem zaciskania pasa przez działy ryzyka bankowego. Spadki limitów finansowych uderzyły praktycznie w każdy profil klienta: Single: Samotna osoba generująca dochód na poziomie około 6 tys. zł netto mogła w maju liczyć na maksymalne wsparcie rzędu 420 tys. zł przy wyborze opcji z okresowo stałym oprocentowaniem. To spadek o blisko 3 proc. w zestawieniu z kwietniem.

Samotna osoba generująca dochód na poziomie około 6 tys. zł netto mogła w maju liczyć na maksymalne wsparcie rzędu 420 tys. zł przy wyborze opcji z okresowo stałym oprocentowaniem. To spadek o blisko 3 proc. w zestawieniu z kwietniem. Pary bezdzietne: W przypadku dwuosobowego gospodarstwa domowego z łącznym budżetem około 8 tys. zł netto, tąpnięcie miało zbliżoną dynamikę (ok. 3 proc.), ograniczając maksymalny pułap kredytu do ok. 543 tys. zł.

W przypadku dwuosobowego gospodarstwa domowego z łącznym budżetem około 8 tys. zł netto, tąpnięcie miało zbliżoną dynamikę (ok. 3 proc.), ograniczając maksymalny pułap kredytu do ok. 543 tys. zł. Rodziny z dzieckiem: Najsilniejszy cios dotknął rodziców wychowujących jedno dziecko. Przy łącznych zarobkach rzędu 10 tys. zł netto ich potencjał zakupowy skurczył się aż o ok. 5 proc., zatrzymując się na kwocie ok. 641 tys. zł.

Drastyczny zjazd cenowy. Tanie lokale znikają z metropolii Konsekwencją topniejących limitów finansowych jest natychmiastowe tąpnięcie w dostępności mieszkań, na które Polacy mogą sobie jeszcze pozwolić. W maju baza lokali dostępnych cenowo dla singli skurczyła się we wszystkich kluczowych aglomeracjach miejskich. Najbardziej drastyczne zmiany odnotowano w Krakowie, gdzie oferta takich mieszkań stopniała o 26 proc. (z 0,4 tys. do zaledwie 0,3 tys. lokali). Równie potężny, 24-procentowy regres dotknął Warszawę (spadek do 0,7 tys.) oraz Wrocław (zjazd do poziomu 1 tys. nieruchomości). W Łodzi spadek wyniósł skromniejsze 5 proc. Równie niepokojąco wygląda sytuacja par bezdzietnych oraz rodzin. O ile w Łodzi baza lokali dla bezdzietnych związków utrzymała się na stabilnym pułapie ok. 8,1 tys., o tyle w Krakowie ubyło ich 16 proc., we Wrocławiu 13 proc., a w stolicy oferta skurczyła się o 10 proc. Z kolei rodziny szukające większego lokum dla siebie i dziecka zderzyły się z 14-procentowym spadkiem oferty w stolicy Małopolski, 11-procentowym we Wrocławiu oraz 8-procentowym w Warszawie. Jedynie Poznań i Łódź zapewniły w tym segmencie pożądaną stabilizację rynkową.

Zdolność kredytowa Polaków a dostępność lokali w miastach Poniższa tabela obrazuje aktualne majowe limity pożyczkowe dla poszczególnych profili klientów oraz skalę tąpnięcia oferty mieszkaniowej w największych miastach. Tabela: Kondycja rynku kredytowego i mieszkaniowego (Maj 2026 r.) Profil klienta i dochód netto Majowy limit kredytowy (i zmiana m/m) Regiony z największym spadkiem oferty cenowej Singiel (6 tys. zł netto) Ok. 420 tys. zł (-3%) Kraków (-26%) , Warszawa (-24%) , Wrocław (-24%) Para bez dzieci (8 tys. zł netto) Ok. 543 tys. zł (-3%) Kraków (-16%) , Wrocław (-13%) , Warszawa (-10%) Para + dziecko (10 tys. zł netto) Ok. 641 tys. zł (-5%) Kraków (-14%) , Wrocław (-11%) , Warszawa (-8%)

Ochłodzenie popytu. Polacy masowo rezygnują z wniosków Gwałtowne pogorszenie warunków finansowania przełożyło się na widoczne zamrożenie aktywności potencjalnych kupujących. Dane z kwietnia pokazują potężne tąpnięcie zainteresowania nowymi zobowiązaniami. Liczba osób składających oficjalne zapytania o kredyt hipoteczny runęła o ponad jedną trzecią – z poziomu 63,3 tysiąca w marcu do zaledwie 42,3 tysiąca w kolejnym miesiącu. Co ciekawe, w tym samym czasie liczba faktycznie sfinalizowanych i wypłaconych kredytów odnotowała symboliczny wzrost z 28,7 tys. do 29,1 tys. Eksperci portalu RynekPierwotny.pl uspokajają jednak, że ten chwilowy skok to wyłącznie efekt domykania przez banki starszych procedur i wniosków złożonych jeszcze w pierwszych miesiącach roku, podczas gdy realny napływ nowych klientów uległ drastycznemu wyhamowaniu.