FBI ostrzega! Te aplikacje natychmiast usuń z telefonu. Kradną hasła do banku.
Twój smartfon może być szpiegiem we własnej kieszeni. Federalne Biuro Śledcze (FBI) wydało oficjalny komunikat ostrzegający przed konkretnymi typami aplikacji, które masowo infekują telefony użytkowników na całym świecie. Celem cyberprzestępców są nie tylko Twoje zdjęcia czy kontakty, ale przede wszystkim dostęp do aplikacji bankowych. Sprawdź, co natychmiast usunąć z telefonu, by nie stracić oszczędności życia.
Czerwona lista FBI, jakich aplikacji unikać?
Eksperci ds. cyberbezpieczeństwa wskazują, że złośliwe oprogramowanie (malware) coraz częściej ukrywa się pod płaszczykiem niewinnych narzędzi. Programy te często działają poprawnie przez kilka dni, by dopiero po czasie aktywować ukryty kod wykradający dane logowania. Największe zagrożenie płynie z aplikacji pobieranych spoza oficjalnych sklepów (Google Play/App Store) oraz tych o wątpliwej reputacji.
|Kategoria aplikacji
|Typowe zagrożenie
|Poziom ryzyka
|Darmowe VPN i Proxy
|Przechwytywanie całego ruchu sieciowego
|Krytyczny
|Latarki i proste narzędzia
|Wymuszanie nadmiarowych uprawnień
|Wysoki
|Aplikacje „nagradzające” (Gry)
|Wymuszanie dostępu do kont bankowych
|Krytyczny
|Narzędzia do kryptowalut
|Kradzież kluczy prywatnych i haseł
|Bardzo wysoki
- Przejrzyj uprawnienia: Czy Twoja latarka naprawdę musi mieć dostęp do kontaktów i mikrofonu? Jeśli tak, usuń ją.
- Sprawdź zużycie baterii: Złośliwe aplikacje często pracują w tle, co drastycznie szybciej drenuje akumulator.
- Weryfikuj wydawcę: Przed instalacją sprawdź, czy firma istniejąca w sklepie ma wiarygodną stronę www i historię innych aplikacji.
Fakty o cyberataku: Dlaczego tradycyjne antywirusy zawodzą?
Cyberprzestępcy stosują obecnie technikę „delay load” – aplikacja po zainstalowaniu przechodzi testy bezpieczeństwa systemu, ponieważ groźny moduł pobierany jest z serwera zewnętrznego dopiero po tygodniu od pierwszego uruchomienia. Fakt ten sprawia, że nawet pozornie bezpieczne programy z dużą liczbą pozytywnych opinii mogą okazać się końmi trojańskimi. FBI podkreśla, że w 2026 roku głównym celem ataków jest przechwytywanie kodów SMS i powiadomień push z banków, co pozwala hakerom na czyszczenie kont w czasie rzeczywistym.
Statystyki są alarmujące: co trzeci użytkownik smartfona ma zainstalowaną przynajmniej jedną aplikację, która narusza jego prywatność w stopniu wykraczającym poza standardy. Ostrzeżenie FBI to nie sianie paniki, lecz reakcja na rosnącą falę kradzieży tożsamości. Dane pokazują, że najsłabszym ogniwem wciąż jest człowiek i jego chęć posiadania „darmowych” wersji płatnych programów. W dobie cyfrowego pieniądza, jeden nierozważny klik może kosztować wszystko. Jeśli zauważyłeś, że Twój telefon nagle zwolnił lub nagrzewa się bez powodu, działaj szybko. Czasem przywrócenie ustawień fabrycznych to jedyny sposób na pozbycie się intruza, który widzi każde Twoje hasło wpisane na ekranie.
