Finanse Polaków się sypią! Aż 39% odczuwa pogorszenie sytuacji – seniorzy i 50-latkowie w największym kryzysie
Rok 2025 przynosi wyraźny sygnał ostrzegawczy dla gospodarki – aż 39% Polaków deklaruje pogorszenie swojej sytuacji finansowej w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Zaledwie 28% badanych zauważyło jakąkolwiek poprawę. Dane te są niepokojące i pokazują, że realne życie tysięcy rodzin znacząco odbiega od narracji o „stabilizacji gospodarczej”.
50-latkowie w największym dołku
Najbardziej dramatycznie przedstawia się sytuacja osób w wieku 50–59 lat. Połowa badanych z tej grupy wiekowej mówi wprost: jest gorzej niż rok temu. To ludzie, którzy zazwyczaj są u szczytu kariery zawodowej, ale jednocześnie często spłacają kredyty hipoteczne, wspierają dorosłe dzieci i próbują odkładać na emeryturę. Presja ekonomiczna uderza więc w nich ze wszystkich stron.
Gospodarka swoje, ludzie swoje
Choć oficjalne wskaźniki makroekonomiczne mówią o spadku inflacji czy stabilizacji wzrostu PKB, w portfelach Polaków trudno to zauważyć. W rzeczywistości wiele rodzin walczy z coraz wyższymi kosztami życia, podwyżkami cen energii, opłat lokalnych i produktów pierwszej potrzeby. Ta rozbieżność między statystyką a codziennością pogłębia frustrację i poczucie niesprawiedliwości społecznej.
Ograniczona konsumpcja = spowolnienie gospodarcze
Gorsze nastroje konsumenckie mają też szerszy wymiar. Jeśli niemal 40% Polaków ogranicza swoje wydatki, może to przełożyć się na spadek konsumpcji, mniejsze zyski firm i trudności w rozwoju wielu sektorów. Co więcej, osoby z obniżonymi dochodami nie są w stanie oszczędzać, co prowadzi do wzrostu zadłużenia i zależności od pomocy społecznej.
Co to oznacza dla czytelnika?
Jeśli Ty także czujesz, że Twoje finanse się kurczą – nie jesteś sam. Dziesiątki tysięcy Polaków odczuwają pogorszenie jakości życia, pomimo uspokajających przekazów medialnych. Warto kontrolować domowy budżet, korzystać z dostępnych form wsparcia (np. dodatków osłonowych) i aktywnie śledzić zmiany prawne oraz możliwości oszczędzania. Presja ekonomiczna dotyka wszystkich – ale najważniejsze to nie zostać z tym samemu.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.