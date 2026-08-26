Fundacje dostają wezwania do zapłaty za zdjęcie Łukasza Litewki. Jest oświadczenie na jego oficjalnym profilu
Głośna sprawa dotycząca wykorzystania fotografii zmarłego Łukasza Litewki ma ciąg dalszy. Fundacje i organizacje społeczne informują, że otrzymują wezwania do zapłaty za publikację zdjęcia parlamentarzysty. Chodzi o fotografię wykorzystywaną między innymi w pożegnalnych wpisach zamieszczanych po jego tragicznej śmierci. Teraz na oficjalnym profilu Łukasza Litewki pojawiło się oświadczenie odnoszące się do całej sytuacji.
Według informacji publikowanych przez organizacje kwoty wskazywane w wezwaniach mogą sięgać nawet 2 tys. zł.
Spór o zdjęcie Łukasza Litewki. Pojawiło się oświadczenie
Na oficjalnym profilu Łukasza Litewki odniesiono się do informacji o wezwaniach kierowanych do podmiotów, które udostępniły fotografię.
W komunikacie zaznaczono, że autorką zdjęcia jest pani Jagoda, a sama sesja została wykonana jeszcze za życia Łukasza Litewki. Fotografia była następnie wykorzystywana przez media i użytkowników internetu w związku z jego nagłą, tragiczną śmiercią.
W oświadczeniu podkreślono również, że szczególnie przykra jest sytuacja dotycząca organizacji prozwierzęcych.
„Uważamy, że w tych okolicznościach takie roszczenia po prostu nie powinny mieć miejsca, zwłaszcza wobec organizacji pro zwierzęcych – tak bliskich Łukaszowi i nam” – napisano na oficjalnym profilu.
Z komunikatu wynika również, że odbyła się rozmowa z autorką fotografii, podczas której podjęto próbę polubownego wyjaśnienia sprawy.
„Poprosiliśmy o przeprosiny i wycofanie się z żądań” – czytamy w oświadczeniu.
Fundacje informują o wezwaniach na 2 tys. zł
O sprawie zrobiło się głośno po publikacjach organizacji społecznych. Wśród podmiotów informujących o otrzymaniu wezwania znalazły się między innymi organizacje pomagające zwierzętom.
Według opisywanych przez nie przypadków żądania dotyczą naruszenia praw autorskich do fotografii oraz braku oznaczenia jej autorstwa. Łączna kwota w niektórych wezwaniach ma dochodzić do 2 tys. zł.
Organizacje zwracają uwagę, że zdjęcie zostało przez nie wykorzystane w szczególnych okolicznościach – jako ilustracja wpisów poświęconych pamięci zmarłego parlamentarzysty.
Sprawa wywołała ogromną dyskusję
Internauci są w tej sprawie podzieleni. Część komentujących przypomina, że prawa autorskie do fotografii podlegają ochronie również wtedy, gdy zdjęcie przedstawia osobę publiczną i wcześniej było dostępne w internecie.
Druga część dyskusji dotyczy jednak okoliczności, w których fotografia została wykorzystana. Krytycy wezwań wskazują, że organizacje nie używały jej do reklamowania produktów, lecz publikowały posty pożegnalne po śmierci człowieka znanego między innymi z działalności na rzecz zwierząt.
Teraz kluczowe pozostaje pytanie, czy po apelu opublikowanym na oficjalnym profilu Łukasza Litewki żądania wobec organizacji zostaną wycofane.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.